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11 лет без побед в Санкт-Петербурге. Разрушит ли ЦСКА жуткий тренд матчей с «Зенитом»?

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Вендел.
Фото Global Look Press
Последний успех застали Элвер Рахимич и Кейсуке Хонда.

В пятом туре российской Премьер-лиги состоится матч с приставкой «супер»: «Зенит» в Санкт-Петербурге примет ЦСКА. Конечно, противостояние армейцев и питерцев не выделяется таким эмоциональным подтекстом, как их встречи со «Спартаком», но все равно зачастую бывают очень горячими.

Проблема для армейцев в том, что они уже 11 лет не знают побед в Северной столице. Хотя за этот отрезок команды подходили к играм в разном состоянии, результат оставался неизменным. «Спорт-Экспресс» выделил главный тренд холостых поездок ЦСКА в гости к конкуренту.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА 13 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают сине-бело-голубых фаворитами встречи. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.54, что приблизительно 64% вероятности исхода. Успех ЦСКА доступен за 5.50 (16%), даже на ничью котировка меньше — 4.90 (20%).

Высокими 2.60 оценен вариант «гости не проиграют» — в последних трех матчах этого не происходило.

На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.62, на ТМ 2.5 — 2.40.

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Эксперты считают серьезными шансы увидеть обмен голами: «обе забьют» идет за 1.71, «обе забьют — нет» — за 2.14.

Пенальти в игре доступен за 2.35, удаление — за 2.66.

С наибольшей долей вероятности матч закончится со счетом 1:0 в пользу «Зенита» или ничьей 1:1. Котировка — 8.20.

Непобедимость «Зенита» и малое количество голов — тренд матчей с ЦСКА

Тренд помогает игрокам выявить наиболее верный вариант для ставки, который серьезно повысит шансы на победу. И их можно найти для любого события — неважно, играли соперники друг с другом прежде или нет. Но в случае с матчем «Зенит» — ЦСКА выявить зависимость намного проще, так как соперники встретятся уже в 163-й раз.

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ЦСКА в последние 11 лет тяжело даются выезды в Санкт-Петербург. Армейцы добыли только четыре ничьи, а остальные игры закончились их поражениями. Причем началась серия с отъездом из Москвы двух звездных армейских форвардов — Вагнера Лава и Сейду Думбия. С ними 20 апреля 2011 года ЦСКА прошел «Зенит» в четвертьфинале Кубка России.

Дальше началась эпоха без них, а на тогда еще «Петровский» заехали Халк, Витцель и другие звездные иностранцы. Важно еще и то, что большинства побед «Зенит» достиг с ощутимым преимуществом в два мяча. Однако общая картина выявила еще один факт: несмотря на то, что сине-бело-голубые нередко забивают армейцам два мяча, всего в двух матчах из 11 команды порадовали фанатов обилием мячей: в 2019-м хозяева победили 3:1, в 2020-м — 3:2.

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Отсюда легко вывести идеальный прогноз на предстоящий матч: «Зенит» не проиграет, а забито будет меньше 3.5 мячей. Коэффициент на такой исход — 1.90.

Ставка в 1000 рублей на то, что матч завершится именно таким образом, принесет счастливчику 1900 рублей и чистую прибыль в 900 рублей.

Футбол
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РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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