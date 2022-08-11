11 лет без побед в Санкт-Петербурге. Разрушит ли ЦСКА жуткий тренд матчей с «Зенитом»?
В пятом туре российской Премьер-лиги состоится матч с приставкой «супер»: «Зенит» в Санкт-Петербурге примет ЦСКА. Конечно, противостояние армейцев и питерцев не выделяется таким эмоциональным подтекстом, как их встречи со «Спартаком», но все равно зачастую бывают очень горячими.
Проблема для армейцев в том, что они уже 11 лет не знают побед в Северной столице. Хотя за этот отрезок команды подходили к играм в разном состоянии, результат оставался неизменным. «Спорт-Экспресс» выделил главный тренд холостых поездок ЦСКА в гости к конкуренту.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА 13 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают сине-бело-голубых фаворитами встречи. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.54, что приблизительно 64% вероятности исхода. Успех ЦСКА доступен за 5.50 (16%), даже на ничью котировка меньше — 4.90 (20%).
Высокими 2.60 оценен вариант «гости не проиграют» — в последних трех матчах этого не происходило.
На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.62, на ТМ 2.5 — 2.40.
Эксперты считают серьезными шансы увидеть обмен голами: «обе забьют» идет за 1.71, «обе забьют — нет» — за 2.14.
Пенальти в игре доступен за 2.35, удаление — за 2.66.
С наибольшей долей вероятности матч закончится со счетом 1:0 в пользу «Зенита» или ничьей 1:1. Котировка — 8.20.
Непобедимость «Зенита» и малое количество голов — тренд матчей с ЦСКА
Тренд помогает игрокам выявить наиболее верный вариант для ставки, который серьезно повысит шансы на победу. И их можно найти для любого события — неважно, играли соперники друг с другом прежде или нет. Но в случае с матчем «Зенит» — ЦСКА выявить зависимость намного проще, так как соперники встретятся уже в 163-й раз.
ЦСКА в последние 11 лет тяжело даются выезды в Санкт-Петербург. Армейцы добыли только четыре ничьи, а остальные игры закончились их поражениями. Причем началась серия с отъездом из Москвы двух звездных армейских форвардов — Вагнера Лава и Сейду Думбия. С ними 20 апреля 2011 года ЦСКА прошел «Зенит» в четвертьфинале Кубка России.
Дальше началась эпоха без них, а на тогда еще «Петровский» заехали Халк, Витцель и другие звездные иностранцы. Важно еще и то, что большинства побед «Зенит» достиг с ощутимым преимуществом в два мяча. Однако общая картина выявила еще один факт: несмотря на то, что сине-бело-голубые нередко забивают армейцам два мяча, всего в двух матчах из 11 команды порадовали фанатов обилием мячей: в 2019-м хозяева победили 3:1, в 2020-м — 3:2.
Отсюда легко вывести идеальный прогноз на предстоящий матч: «Зенит» не проиграет, а забито будет меньше 3.5 мячей. Коэффициент на такой исход — 1.90.
Ставка в 1000 рублей на то, что матч завершится именно таким образом, принесет счастливчику 1900 рублей и чистую прибыль в 900 рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0