11 лет без побед в Санкт-Петербурге. Разрушит ли ЦСКА жуткий тренд матчей с «Зенитом»?

Последний успех застали Элвер Рахимич и Кейсуке Хонда.

В пятом туре российской Премьер-лиги состоится матч с приставкой «супер»: «Зенит» в Санкт-Петербурге примет ЦСКА. Конечно, противостояние армейцев и питерцев не выделяется таким эмоциональным подтекстом, как их встречи со «Спартаком», но все равно зачастую бывают очень горячими.

Проблема для армейцев в том, что они уже 11 лет не знают побед в Северной столице. Хотя за этот отрезок команды подходили к играм в разном состоянии, результат оставался неизменным. «Спорт-Экспресс» выделил главный тренд холостых поездок ЦСКА в гости к конкуренту.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА 13 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают сине-бело-голубых фаворитами встречи. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.54, что приблизительно 64% вероятности исхода. Успех ЦСКА доступен за 5.50 (16%), даже на ничью котировка меньше — 4.90 (20%).

Высокими 2.60 оценен вариант «гости не проиграют» — в последних трех матчах этого не происходило.

На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.62, на ТМ 2.5 — 2.40.

Эксперты считают серьезными шансы увидеть обмен голами: «обе забьют» идет за 1.71, «обе забьют — нет» — за 2.14.

Пенальти в игре доступен за 2.35, удаление — за 2.66.

С наибольшей долей вероятности матч закончится со счетом 1:0 в пользу «Зенита» или ничьей 1:1. Котировка — 8.20.

Непобедимость «Зенита» и малое количество голов — тренд матчей с ЦСКА

Тренд помогает игрокам выявить наиболее верный вариант для ставки, который серьезно повысит шансы на победу. И их можно найти для любого события — неважно, играли соперники друг с другом прежде или нет. Но в случае с матчем «Зенит» — ЦСКА выявить зависимость намного проще, так как соперники встретятся уже в 163-й раз.

ЦСКА в последние 11 лет тяжело даются выезды в Санкт-Петербург. Армейцы добыли только четыре ничьи, а остальные игры закончились их поражениями. Причем началась серия с отъездом из Москвы двух звездных армейских форвардов — Вагнера Лава и Сейду Думбия. С ними 20 апреля 2011 года ЦСКА прошел «Зенит» в четвертьфинале Кубка России.

Дальше началась эпоха без них, а на тогда еще «Петровский» заехали Халк, Витцель и другие звездные иностранцы. Важно еще и то, что большинства побед «Зенит» достиг с ощутимым преимуществом в два мяча. Однако общая картина выявила еще один факт: несмотря на то, что сине-бело-голубые нередко забивают армейцам два мяча, всего в двух матчах из 11 команды порадовали фанатов обилием мячей: в 2019-м хозяева победили 3:1, в 2020-м — 3:2.

Отсюда легко вывести идеальный прогноз на предстоящий матч: «Зенит» не проиграет, а забито будет меньше 3.5 мячей. Коэффициент на такой исход — 1.90.

Ставка в 1000 рублей на то, что матч завершится именно таким образом, принесет счастливчику 1900 рублей и чистую прибыль в 900 рублей.