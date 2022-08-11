«Факел» — «Урал»: наглецы из Воронежа прибьют «Урал» без Шалимова
12 августа в пятом туре РПЛ встретятся одни из главных андердогов чемпионата — «Факел» и «Урал». Матч пройдет в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов, начало — в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция за пять минут до стартового свистка начнется на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Урал» 12 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что у хозяев лучше шансы на победу: коэффициент на успех «Факела» — 2.17, то есть около 46% вероятности. Выигрыш «Урала», который не набрал еще ни одного очка за четыре тура, идет за 3.50 (27%). На ничью предложена такая же котировка.
Верите в то, что екатеринбуржцы впервые в сезоне не проиграют? Поставить на этот рынок можно за 1.74. Правда, пока «Урал» ни разу не был близок даже к ничьей: команда потерпела четыре поражения в четырех турах.
«Факел» выгрыз две ничьи и выступает результативно — семь голов за четыре матча. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящий матч оценен в 2.10, обратная ставка доступна за 1.79.
При этом воронежцы, как и «Урал», пропускали пока в каждом матче. Но атака екатеринбуржцев работает куда хуже — только один забитый мяч. «Обе забьют» можно оформить за 1.90, обратный рынок доступен с такой же котировкой.
«Факел» — «Урал»: прогноз и анализ матча РПЛ 12 августа 2022 года
«Урал» провалился на старте сезона: команда потерпела четыре поражения в четырех матчах и уже уволила главного тренера Игоря Шалимова. Правда, решение руководства клуба, возможно, поспешное: екатеринбуржцы встречались с тремя топ-клубами РПЛ, а «Оренбургу» проиграли в меньшинстве. Плюс в некоторых играх «Урал» выглядел неплохо, что отмечал и президент клуба Григорий Иванов.
Но статистика команды ужасает: после четырех матчей екатеринбуржцы выжали лишь один забитый мяч, зато пропустили 10. У коллектива явные проблемы не только с реализацией, но и с созданием моментов. За четыре матча екатеринбуржцы заработали всего 2.90 балла xG, меньше — только у «Нижнего Новгорода». При этом команда упускает моменты даже при их скудном наличии.
Ждете, что команда наконец встряхнется? Индивидуальный тотал «Урала» больше 1.5 гола можно взять за 3.00, ИТМ2 (1.5) — за 1.38.
«Факел» играет ярко, но пока тоже не одержал ни одной победы. Зато воронежцы выгрызли ничьи с «Динамо» и «Краснодаром» — тоже командами, которые явно превосходят воронежцев по уровню. Можно даже сказать, что команде не везет: по ожидаемым набранным очкам «Факел» пробил 4.53 балла, но на деле имеет только два очка.
Нападение команды действительно выглядит неплохо, особенно при домашних болельщиках. В единственной игре в Воронеже в этом сезоне «Факел» заколотил три мяча «Динамо». Приятно и то, что у команды отличаются разные футболисты: семь мячей между собой поделили пять игроков. «Факел» не зависит от какого-то конкретного исполнителя: решить может каждый.
Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча на предстоящий матч оценен в 2.20, обратная ставка доступна за 1.67.
Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Урал» 12 августа 2022 года
«Урал» подходит к игре в непонятном состоянии: команда вообще не набирает очков и практически не забивает, плюс осталась без главного тренера, который в прошлом сезоне спас от вылета. «Факел» выглядит гораздо более собранной и заряженной командой. Вероятно, «наглецам из Воронежа» удастся добыть первую победу в элите и порадовать местных болельщиков.
Рекомендуемая ставка: победа «Факела» за 2.17.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0