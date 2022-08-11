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«Факел» — «Урал»: наглецы из Воронежа прибьют «Урал» без Шалимова

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Факел» — «Урал» 12 августа 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игорь Шалимов и Гильерме Абаскаль.
Фото Global Look Press
Новичок РПЛ готов одержать первую победу.

12 августа в пятом туре РПЛ встретятся одни из главных андердогов чемпионата — «Факел» и «Урал». Матч пройдет в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов, начало — в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция за пять минут до стартового свистка начнется на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
12 авг, 19:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Урал

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Урал» 12 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что у хозяев лучше шансы на победу: коэффициент на успех «Факела» — 2.17, то есть около 46% вероятности. Выигрыш «Урала», который не набрал еще ни одного очка за четыре тура, идет за 3.50 (27%). На ничью предложена такая же котировка.

Верите в то, что екатеринбуржцы впервые в сезоне не проиграют? Поставить на этот рынок можно за 1.74. Правда, пока «Урал» ни разу не был близок даже к ничьей: команда потерпела четыре поражения в четырех турах.

«Факел» выгрыз две ничьи и выступает результативно — семь голов за четыре матча. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящий матч оценен в 2.10, обратная ставка доступна за 1.79.

При этом воронежцы, как и «Урал», пропускали пока в каждом матче. Но атака екатеринбуржцев работает куда хуже — только один забитый мяч. «Обе забьют» можно оформить за 1.90, обратный рынок доступен с такой же котировкой.

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«Факел» — «Урал»: прогноз и анализ матча РПЛ 12 августа 2022 года

«Урал» провалился на старте сезона: команда потерпела четыре поражения в четырех матчах и уже уволила главного тренера Игоря Шалимова. Правда, решение руководства клуба, возможно, поспешное: екатеринбуржцы встречались с тремя топ-клубами РПЛ, а «Оренбургу» проиграли в меньшинстве. Плюс в некоторых играх «Урал» выглядел неплохо, что отмечал и президент клуба Григорий Иванов.

Но статистика команды ужасает: после четырех матчей екатеринбуржцы выжали лишь один забитый мяч, зато пропустили 10. У коллектива явные проблемы не только с реализацией, но и с созданием моментов. За четыре матча екатеринбуржцы заработали всего 2.90 балла xG, меньше — только у «Нижнего Новгорода». При этом команда упускает моменты даже при их скудном наличии.

Ждете, что команда наконец встряхнется? Индивидуальный тотал «Урала» больше 1.5 гола можно взять за 3.00, ИТМ2 (1.5) — за 1.38.

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«Факел» играет ярко, но пока тоже не одержал ни одной победы. Зато воронежцы выгрызли ничьи с «Динамо» и «Краснодаром» — тоже командами, которые явно превосходят воронежцев по уровню. Можно даже сказать, что команде не везет: по ожидаемым набранным очкам «Факел» пробил 4.53 балла, но на деле имеет только два очка.

Нападение команды действительно выглядит неплохо, особенно при домашних болельщиках. В единственной игре в Воронеже в этом сезоне «Факел» заколотил три мяча «Динамо». Приятно и то, что у команды отличаются разные футболисты: семь мячей между собой поделили пять игроков. «Факел» не зависит от какого-то конкретного исполнителя: решить может каждый.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча на предстоящий матч оценен в 2.20, обратная ставка доступна за 1.67.

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Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Урал» 12 августа 2022 года

«Урал» подходит к игре в непонятном состоянии: команда вообще не набирает очков и практически не забивает, плюс осталась без главного тренера, который в прошлом сезоне спас от вылета. «Факел» выглядит гораздо более собранной и заряженной командой. Вероятно, «наглецам из Воронежа» удастся добыть первую победу в элите и порадовать местных болельщиков.

Рекомендуемая ставка: победа «Факела» за 2.17.

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ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
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Оренбург – Торпедо
 - : -
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 4
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 4
П
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 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
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 3 1 0
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Краснодар

 3 1 0
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