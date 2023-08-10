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«Урал» — «Спартак»: Гончаренко остановит победное шествие красно-белых

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Урал» — «Спартак» 11 августа 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Спартака» в матче Кубка России с «Нижним Новгородом».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
В прошлом сезоне екатеринбуржцы уступили москвичам лишь раз в четырех матчах.

22 августа лидирующий в РПЛ «Спартак» в матче четвертого тура отправится на выезд к «Уралу». Игра на «Екатеринбург Арене» начнется в 18.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 17.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Спартак» 11 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение красно-белым: поставить на успех команды Гильермо Абаскаля можно с коэффициентом 2.11, это примерно 47% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 3.54 (27%), котировка на ничью практически не отличается — 3.59 (26%).

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза — помимо двух игр в РПЛ провели две игры в полуфинале Кубка России в Пути РПЛ. Москвичи победили лишь однажды, еще два поединка завершились вничью, а один из полуфиналов Кубка остался за екатеринбуржцами. За последние 10 очных матчей команд во всех турнирах «Урал» не проиграл в шести — поставить на еще одно непоражение оранжево-черных можно за 1.77.

И все же три наиболее ожидаемых букмекерами исхода поединка отражают серьезное преимущество гостей:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 в пользу «Спартака» — за 8.00;

• 2:1 — за 8.25.

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При этом аналитики не уверены, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.96. В шести из предыдущих 10 официальных встреч клубы на двоих заколачивали минимум три мяча.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценен в 1.73 — этот рынок зашел в семи из последних 10 поединков команд. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.09.

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«Урал» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 4-го тура РПЛ 11 августа 2023 года

Москвичи ударно начали сезон: после трех туров набрали девять очков и на пару с «Краснодаром» возглавили турнирную таблицу. Также красно-белые много забивают: за три тура вонзили девять мячей, больше них оформили только «Крылья Советов» (10). А с учетом Кубка России парни Абаскаля отличаются вообще 3.2 раза в среднем за игру.

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«Спартак» явно обладает одним из лучших нападений в России и может позволить себе немало пропустить, но все равно победить. За пять официальных игр текущего сезона красно-белые получили в свои ворота девять мячей, но при этом выиграли каждую из них. Неплохо влились новички Хесус Медина и Тео Бонгонда: первый оформил 1+1 за два матча во всех соревнованиях, второй — 3+1 за пять встреч.

Ждете еще один результативный перформанс от «Спартака»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно взять за 2.05, ИТМ2 (1.5) — за 1.78.

«Урал» тоже неплохо стартовал в сезоне-2023/24: еще ни разу не проиграл в РПЛ и потерял очки только с «Нижним Новгородом» (0:0). При этом команда Виктора Гончаренко уже обыграла мощный ЦСКА (2:1), а в таблице с семью баллами расположилась на четвертой строчке.

Если москвичи славятся веселой игрой, то екатеринбуржцы действуют надежно в обороне и не слишком ярко в атаке. В РПЛ меньше «Урала» (четыре мяча) отличились только пять команд. Зато за три тура оранжево-черные пропустили лишь однажды.

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Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак»

Красно-белые неплохо стартовали, но команда Гончаренко может остановить победное шествие соперника. У «Урала» хорошая статистика личных встреч — они сдержали москвичей в шести из последних 10 игр во всех турнирах, а в прошлом сезоне не уступили «Спартаку» в трех поединках из четырех. Коллектив из Екатеринбурга за три тура пропустил всего один мяч и, возможно, сможет сдержать мощную атаку оппонента, а также воспользоваться его проблемами в защите.

Рекомендуемая ставка: «Урал» не проиграет" за 1.77.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
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