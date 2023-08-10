«Урал» — «Спартак»: Гончаренко остановит победное шествие красно-белых
22 августа лидирующий в РПЛ «Спартак» в матче четвертого тура отправится на выезд к «Уралу». Игра на «Екатеринбург Арене» начнется в 18.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 17.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Спартак» 11 августа 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение красно-белым: поставить на успех команды Гильермо Абаскаля можно с коэффициентом 2.11, это примерно 47% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 3.54 (27%), котировка на ничью практически не отличается — 3.59 (26%).
В прошлом сезоне команды встречались четыре раза — помимо двух игр в РПЛ провели две игры в полуфинале Кубка России в Пути РПЛ. Москвичи победили лишь однажды, еще два поединка завершились вничью, а один из полуфиналов Кубка остался за екатеринбуржцами. За последние 10 очных матчей команд во всех турнирах «Урал» не проиграл в шести — поставить на еще одно непоражение оранжево-черных можно за 1.77.
И все же три наиболее ожидаемых букмекерами исхода поединка отражают серьезное преимущество гостей:
• 1:1 — за 6.20;
• 1:0 в пользу «Спартака» — за 8.00;
• 2:1 — за 8.25.
При этом аналитики не уверены, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.96. В шести из предыдущих 10 официальных встреч клубы на двоих заколачивали минимум три мяча.
Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценен в 1.73 — этот рынок зашел в семи из последних 10 поединков команд. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.09.
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«Урал» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 4-го тура РПЛ 11 августа 2023 года
Москвичи ударно начали сезон: после трех туров набрали девять очков и на пару с «Краснодаром» возглавили турнирную таблицу. Также красно-белые много забивают: за три тура вонзили девять мячей, больше них оформили только «Крылья Советов» (10). А с учетом Кубка России парни Абаскаля отличаются вообще 3.2 раза в среднем за игру.
«Спартак» явно обладает одним из лучших нападений в России и может позволить себе немало пропустить, но все равно победить. За пять официальных игр текущего сезона красно-белые получили в свои ворота девять мячей, но при этом выиграли каждую из них. Неплохо влились новички Хесус Медина и Тео Бонгонда: первый оформил 1+1 за два матча во всех соревнованиях, второй — 3+1 за пять встреч.
Ждете еще один результативный перформанс от «Спартака»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно взять за 2.05, ИТМ2 (1.5) — за 1.78.
«Урал» тоже неплохо стартовал в сезоне-2023/24: еще ни разу не проиграл в РПЛ и потерял очки только с «Нижним Новгородом» (0:0). При этом команда Виктора Гончаренко уже обыграла мощный ЦСКА (2:1), а в таблице с семью баллами расположилась на четвертой строчке.
Если москвичи славятся веселой игрой, то екатеринбуржцы действуют надежно в обороне и не слишком ярко в атаке. В РПЛ меньше «Урала» (четыре мяча) отличились только пять команд. Зато за три тура оранжево-черные пропустили лишь однажды.
Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак»
Красно-белые неплохо стартовали, но команда Гончаренко может остановить победное шествие соперника. У «Урала» хорошая статистика личных встреч — они сдержали москвичей в шести из последних 10 игр во всех турнирах, а в прошлом сезоне не уступили «Спартаку» в трех поединках из четырех. Коллектив из Екатеринбурга за три тура пропустил всего один мяч и, возможно, сможет сдержать мощную атаку оппонента, а также воспользоваться его проблемами в защите.
Рекомендуемая ставка: «Урал» не проиграет" за 1.77.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0