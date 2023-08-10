Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

10 августа, 23:45

Травма Куртуа — трагедия для «Реала». Проблемы возникнут уже в матче с «Атлетиком»

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Атлетик» — «Реал Мадрид» 12 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тибо Куртуа.
Фото Global Look Press
Бельгиец оказывал очень большое влияние на результат.

12 августа мадридский «Реал» стартует в новом сезоне ла лиги матчем против «Атлетика» из Бильбао. Игра пройдет на арене «Сан Мамес» и начнется в 22.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт» и на сервисе «Кинопоиск». Хесус Хиль Мансано — главный арбитр встречи.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
12 авг, 22:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Атлетик» — «Реал Мадрид» 12 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Реал» фаворитом, на победу которого выставлена котировка 2.18. Вероятность этого исхода — примерно 46%. Успех «Атлетика» доступен за 3.38 (29%), ничья — за чуть большие 3.58 (25%).

Считаете, что баски дадут бой гранду? Вариант 1Х идет за 1.73.

В шести из семи последних матчей на поле «Атлетика» команды не поражали результативностью — забивали менее трех мячей. ТБ 2.5 оценен в 1.87, ТМ 2.5 — в 2.00.

Криштиану Роналду. Роналду опередит Бензема в бомбардирской гонке? Главные противостояния Саудовской про-лиги

Обмен голами предложено взять за 1.71, противоположный исход — за 2.15.

«Реал» открыл счет в четырех из пяти предыдущих игр против басков. На то, что это произойдет снова, котировка — 1.79. То же условие на «Атлетик» можно взять за 2.29, на отсутствие голов — за 9.25.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, не сулит ничего доброго мадридцам — это ничья 1:1 за 6.46.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

«Атлетик» — «Реал Мадрид»: прогноз и анализ матча 1-го тура ла лиги 12 августа 2023 года

Мадридский «Реал» ждет очень непростой сезон. Клуб остался без ключевого нападающего и лидера команды Карима Бензема. Незадолго до старта чемпионата травму получил перешедший из «Фенербахче» перспективный молодой полузащитник Арда Гюлер. За два дня до игры с «Атлетиком» более чем на полгода вылетел неповторимый Тибо Куртуа.

Гол Михаила Игнатова. «Спартак» с «Нижним» устроили безумие в Тушине и принесли клиенту ФОНБЕТ миллион рублей за 5 минут

В результате бланкос, так и не переманившие на свою сторону Килиана Мбаппе, остались без топовых нападающего и вратаря. Причем если на замену Бензема был выписан Хоселу, который в какой-то мере может закрыть позицию, то без Куртуа дело пахнет керосином — вечный резервист Андрей Лунин точно не способен восполнить потерю бельгийца. Поэтому в Мадриде решают, кого экстренно выписать на ближайшие полгода: в список кандидатов попали Буну, де Хеа, Навас и Кепа. Но, естественно, никто из них не будет куплен до игры на «Сан Мамесе», а значит, команду может прилично потряхивать в обороне.

То же самое случилось в последних матчах даже с Куртуа — от «Ювентуса» и «Барселоны» «Реал» пропустил шесть мячей и ответил только одним точным ударом. Видимо, в нападении от команды не стоит ждать стабильности, так же как и в обороне. Впрочем, «Атлетик» тоже неважно провел подготовительную кампанию: баски сыграли шесть товарищеских матчей и победили лишь в одном из них — одолели 2:0 «Некаксу». Также в трех играх была зафиксирована ничья (0:0 с «Расингом», по 1:1 с «Эйбаром» и «МЮ»). Случались и неудачи: 2:3 с «Селтиком» и 0:2 с «Гвадалахарой».

Что касается потерь, то за «Атлетик» в первом туре точно не сыграют защитники Йерай Альварес и Юри Берчиче, а также полузащитник Дани Гарсия. У «Реала», помимо перечисленных игроков, недоступны Ферлан Менди и Дани Себальос.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;матче Кубка России с &laquo;Нижним Новгородом&raquo;. «Урал» — «Спартак»: Гончаренко остановит победное шествие красно-белых

Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Реал Мадрид»

Перед новым сезоном глупо ссылаться на цифры прошлого розыгрыша или на результаты еще более ранних матчей. Здесь и сейчас «Реал» контужен, ведь у него нет яркого форварда, но что еще неприятнее — отсутствует основной вратарь. А Тибо Куртуа последние несколько сезонов был практически третью команды, если не больше.

«Атлетик» всегда очень солидно играет дома, где его поддерживает бушующий стадион. И пусть не во всех последних матчах с бланкос у басков получалось забить, сейчас условия другие. Шансы отличиться в новых обстоятельствах явно вырастут. А что касается самого «Реала», то мадридцы обязательно что-нибудь придумают усилиями Винисиуса, побившего «Милан» в межсезонье Вальверде или Беллингема.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
0
Читайте также
Последние минуты найденной мертвой школьницы с Урала попали на видео
В Екатеринбурге пересмотрят дело о нападении на школьника в шапке с буквой Z
Microsoft перестанет продлевать лицензии клиентов в России после 30 сентября
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» с «Нижним» устроили безумие в Тушине и принесли клиенту ФОНБЕТ миллион рублей за 5 минут
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости