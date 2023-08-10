Бельгиец оказывал очень большое влияние на результат.

12 августа мадридский «Реал» стартует в новом сезоне ла лиги матчем против «Атлетика» из Бильбао. Игра пройдет на арене «Сан Мамес» и начнется в 22.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт» и на сервисе «Кинопоиск». Хесус Хиль Мансано — главный арбитр встречи.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Атлетик» — «Реал Мадрид» 12 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Реал» фаворитом, на победу которого выставлена котировка 2.18. Вероятность этого исхода — примерно 46%. Успех «Атлетика» доступен за 3.38 (29%), ничья — за чуть большие 3.58 (25%).

Считаете, что баски дадут бой гранду? Вариант 1Х идет за 1.73.

В шести из семи последних матчей на поле «Атлетика» команды не поражали результативностью — забивали менее трех мячей. ТБ 2.5 оценен в 1.87, ТМ 2.5 — в 2.00.

Обмен голами предложено взять за 1.71, противоположный исход — за 2.15.

«Реал» открыл счет в четырех из пяти предыдущих игр против басков. На то, что это произойдет снова, котировка — 1.79. То же условие на «Атлетик» можно взять за 2.29, на отсутствие голов — за 9.25.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, не сулит ничего доброго мадридцам — это ничья 1:1 за 6.46.

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«Атлетик» — «Реал Мадрид»: прогноз и анализ матча 1-го тура ла лиги 12 августа 2023 года

Мадридский «Реал» ждет очень непростой сезон. Клуб остался без ключевого нападающего и лидера команды Карима Бензема. Незадолго до старта чемпионата травму получил перешедший из «Фенербахче» перспективный молодой полузащитник Арда Гюлер. За два дня до игры с «Атлетиком» более чем на полгода вылетел неповторимый Тибо Куртуа.

В результате бланкос, так и не переманившие на свою сторону Килиана Мбаппе, остались без топовых нападающего и вратаря. Причем если на замену Бензема был выписан Хоселу, который в какой-то мере может закрыть позицию, то без Куртуа дело пахнет керосином — вечный резервист Андрей Лунин точно не способен восполнить потерю бельгийца. Поэтому в Мадриде решают, кого экстренно выписать на ближайшие полгода: в список кандидатов попали Буну, де Хеа, Навас и Кепа. Но, естественно, никто из них не будет куплен до игры на «Сан Мамесе», а значит, команду может прилично потряхивать в обороне.

То же самое случилось в последних матчах даже с Куртуа — от «Ювентуса» и «Барселоны» «Реал» пропустил шесть мячей и ответил только одним точным ударом. Видимо, в нападении от команды не стоит ждать стабильности, так же как и в обороне. Впрочем, «Атлетик» тоже неважно провел подготовительную кампанию: баски сыграли шесть товарищеских матчей и победили лишь в одном из них — одолели 2:0 «Некаксу». Также в трех играх была зафиксирована ничья (0:0 с «Расингом», по 1:1 с «Эйбаром» и «МЮ»). Случались и неудачи: 2:3 с «Селтиком» и 0:2 с «Гвадалахарой».

Что касается потерь, то за «Атлетик» в первом туре точно не сыграют защитники Йерай Альварес и Юри Берчиче, а также полузащитник Дани Гарсия. У «Реала», помимо перечисленных игроков, недоступны Ферлан Менди и Дани Себальос.

Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Реал Мадрид»

Перед новым сезоном глупо ссылаться на цифры прошлого розыгрыша или на результаты еще более ранних матчей. Здесь и сейчас «Реал» контужен, ведь у него нет яркого форварда, но что еще неприятнее — отсутствует основной вратарь. А Тибо Куртуа последние несколько сезонов был практически третью команды, если не больше.

«Атлетик» всегда очень солидно играет дома, где его поддерживает бушующий стадион. И пусть не во всех последних матчах с бланкос у басков получалось забить, сейчас условия другие. Шансы отличиться в новых обстоятельствах явно вырастут. А что касается самого «Реала», то мадридцы обязательно что-нибудь придумают усилиями Винисиуса, побившего «Милан» в межсезонье Вальверде или Беллингема.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.

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