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«Шериф» — БАТЭ: прогноз на матч квалификации Лиги Европы 10 августа 2023 года

Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Шериф» — БАТЭ 10 августа 2023 года
Артемий Кутейников
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Кирилл Черноок (БАТЭ).
Фото Официальный сайт БАТЭ

10 августа в квалификации Лиги Европы стартуют «Шериф» и БАТЭ — команды, вылетевшие из отбора Лиги чемпионов. Игра пройдет в Тирасполе на стадионе «Шериф» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Мохаммед Аль-Хаким из Швеции. В России легально трансляцию поединка не покажут.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
10 авг, 20:00. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
БАТЭ

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу клуба из Молдавии можно с коэффициентом 1.59, что составляет примерно 62% вероятности. Триумф гостей из Белоруссии предложен с котировкой 5.97 (15%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 4.08 (23%).

Ждете успеха фаворита? Ставка в 1000 рублей на «Шериф» при благоприятном результате принесет 1590 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на солидное превосходство хозяев:

• 1:0 в пользу желто-черных — за 5.80;

• 2:0 — за 6.34;

• 1:1 — за 7.20.

БАТЭ ярко вылетел из ЛЧ — дважды крупно уступил «Арису» из Лимасола (2:6 и 3:5). Аналитики не ждут такого же уровня результативности от поединка с «Шерифом». Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.83.

Рынок на забитые мячи от обеих команд оценен в 2.08, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.74.

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Прогноз и ставка на матч «Шериф» — БАТЭ

Обе команды оказались в квалификации Лиги Европы после вылета из второго раунда отбора ЛЧ: «Шериф» уступил «Маккаби» из Хайфы, БАТЭ — «Арису». Коллективы не очень ярко играют в атаке: молдаване за пять официальных матчей в этом сезоне (провели одну встречу в чемпионате) ни разу не забили больше одного гола в основное время. Белорусы выдали нелогичную перестрелку с киприотами (11:5 по сумме двух встреч), но до этого спокойно прошли «Партизани» (2:0 и 1:1), а в чемпионате в среднем за тур отличаются всего 1.42 раза.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.83.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
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 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
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