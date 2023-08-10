«Шериф» — БАТЭ: прогноз на матч квалификации Лиги Европы 10 августа 2023 года
10 августа в квалификации Лиги Европы стартуют «Шериф» и БАТЭ — команды, вылетевшие из отбора Лиги чемпионов. Игра пройдет в Тирасполе на стадионе «Шериф» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Мохаммед Аль-Хаким из Швеции. В России легально трансляцию поединка не покажут.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу клуба из Молдавии можно с коэффициентом 1.59, что составляет примерно 62% вероятности. Триумф гостей из Белоруссии предложен с котировкой 5.97 (15%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 4.08 (23%).
Ждете успеха фаворита? Ставка в 1000 рублей на «Шериф» при благоприятном результате принесет 1590 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на солидное превосходство хозяев:
• 1:0 в пользу желто-черных — за 5.80;
• 2:0 — за 6.34;
• 1:1 — за 7.20.
БАТЭ ярко вылетел из ЛЧ — дважды крупно уступил «Арису» из Лимасола (2:6 и 3:5). Аналитики не ждут такого же уровня результативности от поединка с «Шерифом». Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.83.
Рынок на забитые мячи от обеих команд оценен в 2.08, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.74.
Прогноз и ставка на матч «Шериф» — БАТЭ
Обе команды оказались в квалификации Лиги Европы после вылета из второго раунда отбора ЛЧ: «Шериф» уступил «Маккаби» из Хайфы, БАТЭ — «Арису». Коллективы не очень ярко играют в атаке: молдаване за пять официальных матчей в этом сезоне (провели одну встречу в чемпионате) ни разу не забили больше одного гола в основное время. Белорусы выдали нелогичную перестрелку с киприотами (11:5 по сумме двух встреч), но до этого спокойно прошли «Партизани» (2:0 и 1:1), а в чемпионате в среднем за тур отличаются всего 1.42 раза.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.83.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0