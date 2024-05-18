«Из США исходит преднамеренная ложь». ВАДА хочет засудить американских борцов за чистый спорт

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства отразил новую атаку радикалов по «делу о китайском триметазидине».

Всемирное антидопинговое агентство обвинило своих оппонентов в предвзятой критике и стремлении подорвать авторитет организации. Заявления были сделаны в ходе заседания Совета учредителей организации, которое прошло в онлайн формате по требованию американской стороны. Представители США разгневаны из-за истории с оправданием 23 китайских пловцов, несмотря на положительные тесты на триметазидин накануне Олимпиады-2020. Однако руководители ВАДА справедливо посчитали, что лучшая оборона — это нападение. В итоге американцам грозит дисциплинарное разбирательство и штраф за клевету.

Жертвы клеветнических нападок

Скандал вокруг допинга в сборной Китая по плаванию, якобы ставшей жертвой «заражения от внешней среды» — крупнейший со времени разборок вокруг России. Радикальные борцы за чистый спорт (в основном из США и Австралии) считают, в ВАДА проявило мягкотелость, согласившись с оправданием китайцев и их допуском на Игры в Токио, а также продемонстрировало непрозрачность, не придав этот инцидент гласности. Известно о случившемся стало благодаря американским спецслужбам, слившим информацию в газету The New York Times и на немецкий телеканал ARD. Поскольку в случае дисквалификации триметазидинщиков многие медали перейдут спортсменам из США, антидопинговое агентство этой страны устроили беспрецедентную кампанию по критике ВАДА.

Американцы пожаловались на ситуацию спонсорам олимпийского движения из телекомпании NBC, а также корпораций Visa, Airbnb, Coca-Cola и Intel, рассчитывая через них оказать давление на МОК, который обеспечивает половину бюджета Всемирного агентства. В ответ ВАДА объявило о расследовании под началом независимого прокурора Эрика Коттье, который собирается опубликовать свой отчет к концу июня. Но представители США заранее обвинили швейцарского юриста в предвзятости и на правах крупнейшей страны-инвестора ВАДА потребовали созыва Совета учредителей организации. Впрочем, результаты данного заседания были легко прогнозируемы. Среди 42 членов совета нет ни одного представителя Соединенных Штатов (впрочем, как и России), зато есть вице-президент агентства китаянка Ян Ян, двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку.

В общем, попытка поставить ВАДА в неловкое положение обернулось новым витком конфликта Всемирного агентства с представителями США. Глава международной организации поляк Витольд Банька даже обвинил американцев в том, что именно они, а не Китай, являются самой проблемной страной с точки зрения чистого спорта. «90 процентов американских спортсменов, выступающих в профессиональных лигах и студенческом спорте, делают это не в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом. Согласно имеющимся у нас данным, 31 процент американских спортсменов, подпадающих под этот кодекс, не прошли достаточного тестирования в течение полугода перед Играми в Токио. При этом именно из Соединенных Штатов исходит подавляющее большинство необоснованных и клеветнических нападок на ВАДА».

Дик Паунд. Фото AFP

Серьезное нарушение прав атлетов

Ну, а сами огненными высказываниям отметился основатель Всемирного агентства Дик Паунд. Канадскому юристу уже 82 год, но он, судя по всему, совсем не утратил боевого задора. «Я глубоко разочарован и возмущен преднамеренной ложью и искажениями, исходящими от Антидопингового агентства США (USADA), — отметил Паунд. — Эти обвинения преследуют лишь одну цель: нанести ущерб репутации ВАДА и ослабить доверие к этой организации во всем мире. Чего не хватает в поведении USADA, так это готовности работать над решениями — от них просто звучит бесконечная и предвзятая критика. Утверждение, что ВАДА каким-то образом помогает Китаю, полностью ложно. Агентство беспристрастно применяет Всемирный антидопинговый кодекс и связанные с ним стандарты, в потом числе в отношении сверхдержав».

Единственный острый вопрос, прозвучавший на заседании Совета учредителей, исходил от представителя Австралии и касался недостаточной гласности вокруг ситуации с положительными тестами китайцев в 2021 году. О скандальных новостях высший орган организации узнал только три года спустя из СМИ. В ответ на эту претензию Банька заявил, что чем меньше людей в курсе конфиденциальной ситуации, тем больше шансов сохранить ее втайне. Тем не менее, утечка произошла, и теперь Совет спортсменов ВАДА требует найти ее источник и наказать виновных. Ведь пловцам, на которых пала тень (двукратной олимпийской чемпионке Чжан Юйфэй, олимпийскому чемпиону Ван Шуню, а также чемпиону мира и рекордсмену мира Цинь Хайяну) нанесен серьезный репутационный удар.

«Мы обеспокоены тем, что личная информация спортсменов попала в СМИ, — говорится в заявлении Совета спортсменов ВАДА. — Это серьезное нарушение прав атлетов, в том числе несовершеннолетних, с которым нельзя мириться. Мы попросили ВАДА расследовать, что привело к утечке и внести корректировки в правила, чтобы ограничить такой риск в будущем». «Я предлагаю дождаться отчета независимого следователя, а затем возбудить против USADA дисциплинарное разбирательство с требованием о возмещении морального ущерба, — предложил Паунд. — Возмутительное поведение должно повлечь за собой серьезные последствия».

Фото Global Look Press

Вялая критика

Есть ли какая-нибудь польза от этого конфликта для России, и за кого нам «болеть» в набирающем обороте скандале? Между ВАДА и США, в общем-то искрило и раньше, но сейчас взаимные наезды вышли на новый уровень. А американцы, который считают себя величайшими борцами за чистый спорт, не из тех, кто будет молча сносить обиды — от кого бы они не исходили. В иной ситуации можно было бы прогнозировать приостановку правительством Соединенных Штатов выплаты взносов в бюджет ВАДА. Однако скоро политическая элита Америки погрузится в президентскую предвыборную гонку и, возможно, многим оппонентам Всемирного агентства станет не до войны с Монреалем. Ничего глобальное, вроде отставки Баньки или создания альтернативного агентства, я бы пока не прогнозировал.

И USADA, и ВАДА являются давними оппонентами России, поэтому грызня место нашими врагами — это хорошо. Выступать на одной из сторон конфликта точно не стоит, но для нас очень выгодно, если Всемирное агентство вместо атак на Игры Дружбы увязнет в баталиях с американцами. Кроме того, в ходе скандала выплывают интересные факты и аргументы, которые можно в будущем использовать и в защите фигуристки Камилы Валиевой (она, напомню, тоже пострадала от триметазидина), и в нашем более глобальном противостоянии с ВАДА, которое продолжается уже более восьми лет. С другой стороны, до развала западной коалиции в борьбе за чистый спорт еще очень далеко, и иллюзий на этот счет питать не стоит.

На самом деле всем давно понятно, что США — главный нарушитель всех антидопинговых кодексов и по-хорошему именно эту державу в первую очередь надо лишить флага. Однако ВАДА никогда не решится на такой шаг, и даже вялая критика здесь — большое достижение. «Мировая антидопинговая система должна быть справедливой для каждого спортсмена, независимо от того, какую страну он представляет, — высказала пожелание в интервью ТАСС генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова. — Беспристрастной и с единым подходом к допинг-контролю: тестированию и вынесению санкций. Но если дела в США обстоят именно так, то это повод для рассмотрения вопроса о соблюдении стандартов ВАДА и конвенции ЮНЕСКО».