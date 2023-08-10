10 августа стартует третий раунд квалификации Лиги конференций: в одном из матчей греческий «Арис» встретится с «Динамо» Киев. Матч пройдет в Салониках на стадионе «Клеантис Викелидис». Стартовый свисток австралийского рефери Джарреда Гавана Джиллетта прозвучит в 21.15 по московскому времени. В России легально трансляцию поединка не покажут.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов на успешное завершение матча.Победа киевлян доступна с котировкой 2.08, что составляет приблизительно 47% вероятности. Успех хозяев оценен в 3.73 (25%), даже на ничью предложен меньший коэффициент 3.38 (28%).

Считаете, что соперники не определят победителя предстоящей встречи? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3380 рублей.

Поставить на проход «Динамо» в следующий раунд можно за 1.47, квалификация «Ариса» оценена в 2.68.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата матча выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 в пользу гостей — за 6.80;

• 0:0 — за 7.13.

Игра вряд ли получится яркой: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.

Вероятность увидеть результативные действия от обеих команд оценена в 1.94, обратный вариант идет за чуть меньшие 1.87.

Прогноз и ставка на матч «Арис» — «Динамо» Киев

«Динамо» только стартует в турнире, «Арис» же уже преодолел один отборочный раунд, в котором не без труда справился с «Араратом-Армения». Греческая команда прошла соперника благодаря перевесу в один забитый мяч — две встречи с армянами оказались единственными официальными для клуба в этом сезоне. Киевляне тоже провели две встречи — дважды победили в чемпионате Украины, забив по четыре гола «Оболони» и «Минаю».

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 2.08.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей