«Арис» — «Динамо» Киев: прогноз на матч квалификации Лиги конференций 10 августа 2023 года
10 августа стартует третий раунд квалификации Лиги конференций: в одном из матчей греческий «Арис» встретится с «Динамо» Киев. Матч пройдет в Салониках на стадионе «Клеантис Викелидис». Стартовый свисток австралийского рефери Джарреда Гавана Джиллетта прозвучит в 21.15 по московскому времени. В России легально трансляцию поединка не покажут.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов на успешное завершение матча.Победа киевлян доступна с котировкой 2.08, что составляет приблизительно 47% вероятности. Успех хозяев оценен в 3.73 (25%), даже на ничью предложен меньший коэффициент 3.38 (28%).
Считаете, что соперники не определят победителя предстоящей встречи? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3380 рублей.
Поставить на проход «Динамо» в следующий раунд можно за 1.47, квалификация «Ариса» оценена в 2.68.
Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата матча выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 5.80;
• 1:0 в пользу гостей — за 6.80;
• 0:0 — за 7.13.
Игра вряд ли получится яркой: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.
Вероятность увидеть результативные действия от обеих команд оценена в 1.94, обратный вариант идет за чуть меньшие 1.87.
Прогноз и ставка на матч «Арис» — «Динамо» Киев
«Динамо» только стартует в турнире, «Арис» же уже преодолел один отборочный раунд, в котором не без труда справился с «Араратом-Армения». Греческая команда прошла соперника благодаря перевесу в один забитый мяч — две встречи с армянами оказались единственными официальными для клуба в этом сезоне. Киевляне тоже провели две встречи — дважды победили в чемпионате Украины, забив по четыре гола «Оболони» и «Минаю».
Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 2.08.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0