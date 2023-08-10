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«Арис» — «Динамо» Киев: прогноз на матч квалификации Лиги конференций 10 августа 2023 года

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Арис» — «Динамо» Киев 10 августа 2023 года
Артемий Кутейников
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Георгий Бущан («Динамо» Киев).
Фото Global Look Press

10 августа стартует третий раунд квалификации Лиги конференций: в одном из матчей греческий «Арис» встретится с «Динамо» Киев. Матч пройдет в Салониках на стадионе «Клеантис Викелидис». Стартовый свисток австралийского рефери Джарреда Гавана Джиллетта прозвучит в 21.15 по московскому времени. В России легально трансляцию поединка не покажут.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 21:15. Kleanthis Vikelidis (Салоники)
Арис
Динамо К

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов на успешное завершение матча.Победа киевлян доступна с котировкой 2.08, что составляет приблизительно 47% вероятности. Успех хозяев оценен в 3.73 (25%), даже на ничью предложен меньший коэффициент 3.38 (28%).

Считаете, что соперники не определят победителя предстоящей встречи? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3380 рублей.

Поставить на проход «Динамо» в следующий раунд можно за 1.47, квалификация «Ариса» оценена в 2.68.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата матча выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 в пользу гостей — за 6.80;

• 0:0 — за 7.13.

Игра вряд ли получится яркой: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.

Вероятность увидеть результативные действия от обеих команд оценена в 1.94, обратный вариант идет за чуть меньшие 1.87.

Кирилл Черноок (БАТЭ). «Шериф» — БАТЭ: прогноз на матч квалификации Лиги Европы 10 августа 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Арис» — «Динамо» Киев

«Динамо» только стартует в турнире, «Арис» же уже преодолел один отборочный раунд, в котором не без труда справился с «Араратом-Армения». Греческая команда прошла соперника благодаря перевесу в один забитый мяч — две встречи с армянами оказались единственными официальными для клуба в этом сезоне. Киевляне тоже провели две встречи — дважды победили в чемпионате Украины, забив по четыре гола «Оболони» и «Минаю».

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 2.08.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
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 - : -
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Зенит – Факел
 - : -
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