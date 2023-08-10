«Тобол» — «Дерри Сити»: клуб из Казахстана сделает еще один шаг к групповому раунду ЛК
10 августа казахстанский «Тобол» стартует в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Команда из Костаная встретится с «Дерри Сити» из Северной Ирландии. Игра пройдет на стадионе «Центральный» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — австриец Стефан Эбнер. В России легально прямую трансляцию поединка не покажут.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев фаворитами: коэффициент на победу «Тобола» — 1.73, это приблизительно 56% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 4.97 (19%) — это наименее реальный исход противостояния. Ничья идет за 3.77 (25%).
Ждете успеха хозяев? Ставка в 1000 рублей на желто-синих при благоприятном исходе принесет 1730 рублей.
Эксперты видят казахстанцев фаворитами всего противостояния: поставить на их проход в следующий раунд можно за 1.51. Этот рынок на «Дерри Сити» доступен за 2.54.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата предстоящего матча выглядят следующим образом:
• 1:0 в пользу хозяев — за 5.60;
• 2:0 — за 6.48;
• 1:1 — за 6.60.
Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.19, ТМ 2.5 — за 1.69. При этом на прошлой стадии в каждом матче с участием команд было забито минимум три мяча.
Рынок на обмен результативными ударами доступен за 2.13, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.72.
Прогноз и ставка на матч «Тобол» — «Дерри Сити»
Хозяева выглядят уверенными фаворитами как минимум домашнего матча. «Тобол» уже проскочил два раунда квалификации, в которых разобрался с финской «Хонкой» и крепким «Базелем» из Швейцарии. У «Дерри Сити» был другой уровень оппозиции: «ХБ Торсхавн» из Фарерских островов и другой представитель Финляндии «КуПС». При этом североирландцы в обоих противостояниях обошли соперников лишь на один забитый мяч.
Рекомендуемая ставка: победа «Тобола» за 1.73.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0