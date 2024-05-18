Максим Никитин провожает капитана красно-белых.

В марте 2016-го «Спартак» Дмитрия Аленичева еще собирал багаж для чемпионства Карреры в следующем сезоне, поэтому выступал очень рвано. «Спартаковский» футбол получался редко, а результат — ненамного чаще. Той весной красно-белые встречались с «Амкаром» Гаджи Гаджиева. Встреча катилась к сенсации: к 81-й минуте в Тушино пермяки вели 1:0.

Для сохранения результата Гаджиев на 60-й минуте разменял полузащитника Йовичича на Джикию и перестроился на три центральных. «Спартак» атаковал в основном безопасно, но на 82-й все изменилось: Зуев пробил в Селихова, а на добивании Зе Луиш поймал мяч и отправил его в ворота — 1:1. Через пять минут Зе Луиш упал в штрафной — пенальти. Судья Егоров без вопросов поставил на точку. Кабовердинца завалил тот самый Джикия, который был призван игру успокоить. После матча Георгий сильно ругался и, уходя в подтрибунное помещение, бросил фразу: «Не было».

Еще через полгода он сильно повздорил с Промесом. На поле казалось: драка неизбежна, но как-то разошлись.

12 марта 2017-го они вместе с Селиховым делили красно-белую скамейку запасных на «Открытии», болея за Квинси, с которым к тому моменту уже примирились. «Спартак» тогда выиграл у «Анжи» (1:0). Спустя месяц Георгий дебютировал за красно-белых в РПЛ, а вскоре стал чемпионом.

Осенью Джикия уже вовсю рубился в Лиге чемпионов и казался лучшим защитником в мире, который и бежит классно, и в подкатах катится идеально, и человек хороший. Так оно, кстати, и было. Задумайтесь: путь от дебюта в РПЛ до главного еврокубка Джикия прошел всего за два года.

За него боролись не только клубы, но и сборные. В 2016-м Георгия активно звала Грузия, но Джикия отвечал очень честно: «Пока я не готов менять паспорт и становиться в России легионером. Это обсуждалось с Гаджиевым, он сказал, что, если мы с Брайаном Идову будем играть за другие сборные, начнутся проблемы с составом. А если мы перестанем быть востребованы в «Амкаре», то и в топ-клуб попасть будет сложно. С российским паспортом шансов в пять раз больше».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Гаджи Муслимович — человек мудрый. Возможно, его совет сделал из Джикии большого футболиста.

В «Спартаке» Георгий стал своим со скоростью рывка Бэйла в лучшей форме: первым же интервью обаял и журналистов, и болельщиков, на поле выступал в гладиаторском стиле, а за его пределами очень много улыбался. Поэтому неудивительно, что в 2019-м защитник стал капитаном «Спартака», хотя за полтора года до этого в его спортивной жизни случилась трагедия: на зимних сборах в Абу-Даби Георгий упал и схватился за колено. Никому не нужный матч с клубом «Шанхай СИПГ» украл у «Спартака» лидера, а Джикия еще и потерял шанс сыграть на чемпионате мира (зато подарил его Илье Кутепову), где на сто процентов стал бы основным.

До этого года у Джикии не случалось репутационных проблем. Когда Массимо Каррера с громадным скандалом покидал «Спартак», болельщики делили команду на две части: ОПГ «Ромашка», которая якобы сливала тренера, и та, что тренера поддерживала. Джикия же оказался где-то посередине, выбрав позицию: «Я — за «Спартак». Хотя с итальянцем он попрощался максимально достойно и признавался, что иногда с Массимо созванивается. А когда стало ясно, что Олег Кононов не справляется, Георгий до последнего твердил: «Мы в одной лодке, нужно вместе добиваться результата».

В этом смысле он всегда выглядел образцово. Вот что о нем говорил Доменико Тедеско: «Джикия — очень хороший человек. Знает, что нужно делать капитану. В раздевалке может подбадривать игроков, успокаивать, критиковать. В один момент он серьезный, в другой раз может пошутить».

Джикия всегда точно совпадал с позицией красно-белого мира. Жестко высказался о молчаливом отъезде Паоло Ваноли: «Я был немного разочарован тем, что когда мы попрощались в Москве на банкете по случаю победы в Кубке, то уже было какое-то ощущение, что все — он не приедет. Это было видно по разговору, по настроению, по его ответам: он тяжело отвечал на вопросы про будущее. Я узнал, что потом Ваноли прилетал в Москву и не увиделся ни с кем... Никому не написал, даже не заехал к команде». Ну и в чем он неправ?

Георгий Джикия и Паоло Ваноли. Фото Александр Федоров, «СЭ»

При этом сомнения по Джикии появились еще до Ваноли. Когда «Спартак» возглавил Руй Витория, то сразу заявил, что построит компактную структуру, где вся команда будет размещаться на участке в 30-40 метров, за счет чего будут перегружаться отдельные зоны. Джикия оказался к этому не готов. Так выяснилось, что Георгий слабо держит офсайдную линию, посредственно пасует под прессингом. Короче, компактность при игре в два центральных защитника, которую ставил Витория, ему не подошла. В итоге португалец вернулся к трем центральным и до отставки эту схему не менял.

При Абаскале проблема снова обострилась, хотя поначалу казалось, что все в порядке: Джикия играл, а «Спартак» выигрывал. Но первую часть сезона-2022/23 красно-белые пролетели на кураже от нового тренера и легкомыслии соперников, которые давали спартаковцам зоны для контратак. Во второй части сезона такого уже не было: против Абаскаля закрывались, «Спартаку» приходилось атаковать всей командой и поднимать линию защиты, оголяя пространство за спинами. Георгий старался, но получалось не очень, поэтому прошлым летом Абаскаль попросил нового центрального защитника с сильной левой ногой, понимая, что усадит Джикию в запас. Так испанец взорвал раздевалку и совершил самоубийство.

Сначала рубанул агент Вадим Шпинев, а этой зимой — и сам Джикия, который сказал, что не играет у Гильермо «по личным причинам». Именно тогда Георгий впервые ошибся в риторике, потому что, во-первых, оказался неправ (этой весной оборона без Георгия — сильнейшая линия в команде), а во-вторых, открыто обвинил главного тренера в неспортивном решении. Так делать нельзя. Но Джикия — человек, которого на фоне глубокого запаса потопили эмоции. И это даже где-то логично: Георгий играл в «Спартаке» всегда, а принять новую реальность оказалось трудно. Хотя надо заметить, что сам Абаскаль повел себя очень странно: понимая свои планы, он пять месяцев не разговаривал с Джикией на эту тему.

Сегодня «Спартак» объявил, что капитан уходит. В спортивном смысле у Георгия много плюсов: классный подкат, скорость и длинные передачи. Но в обновленном «Спартаке» этого недостаточно. Красно-белым необходим центральный защитник, который умеет играть с высокой линией обороны, качественно двигать мяч под давлением и душить соперников тактически. Такого набора качеств у Георгия сейчас нет.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Уход Джикии — момент сентиментальный. Вообще говоря, Георгий — эпоха. Пять лет капитанить в «Спартаке» — достижение, которое сложно повторить. Завтра матч с «Рубином», на котором это прощание, вероятно, состоится. И всем будет грустно. Может быть, кто-то на трибунах даже заплачет.

Но без Джикии «Спартак» сможет преодолеть кризис лидерства, который в сложные периоды команду подводил, а в коллективе вырастут новые претенденты на повязку: Максименко, Литвинов, Денисов, Бабич. Возможно, игрокам потребуется сменить стиль самоорганизации, который обеспечит не капитан-политик, а капитан-бескомпромиссность.

Последствия этого мы оценим на дистанции, но пока Джикия уходит, а «Спартак» впервые с 2011-го (тогда в «Лужниках» аплодировали Тихонову) капитана достойно провожает.

И здесь — сочетание сразу двух чувств: грусти и интриги. Как будто уезжаешь из родного дома в другой город поступать в университет. Или дом от тебя уезжает. Не очень ясно.

Зато ясно, что завтра «Лукойл Арена» точно услышит аплодисменты.