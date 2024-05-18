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Сегодня, 10:48

На матче «Динамо» с «Крыльями» будет аншлаг. В продаже осталось менее 1000 билетов

Микеле Антонов
Корреспондент
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Болельщики «Динамо».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о количестве проданных билетов на матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«На матче будет аншлаг. Менее 1000 билетов осталось в продаже на игру по состоянию на 9 утра», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Общая вместимость «ВТБ Арены» составляет 25 716 посадочных мест.

Марцел Личка и&nbsp;Игорь Осинькин. «Динамо» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча

Игру посетят многие звездные болельщики бело-голубых, чтобы поддержать «Динамо» в борьбе за золото: Евгения Медведева, Дмитрий Маликов, Павел Деревянко, Камиль Ларин, Лев Лещенко и другие. Блогер Влад А4 Бумага проведет автограф-сессию перед игрой.

Матч пройдет 18 мая на «ВТБ Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. После 28 туров «Динамо» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Крылья Советов» (40) располагаются на 8-й позиции.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
2
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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