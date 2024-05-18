На матче «Динамо» с «Крыльями» будет аншлаг. В продаже осталось менее 1000 билетов

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о количестве проданных билетов на матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«На матче будет аншлаг. Менее 1000 билетов осталось в продаже на игру по состоянию на 9 утра», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Общая вместимость «ВТБ Арены» составляет 25 716 посадочных мест.

Игру посетят многие звездные болельщики бело-голубых, чтобы поддержать «Динамо» в борьбе за золото: Евгения Медведева, Дмитрий Маликов, Павел Деревянко, Камиль Ларин, Лев Лещенко и другие. Блогер Влад А4 Бумага проведет автограф-сессию перед игрой.

Матч пройдет 18 мая на «ВТБ Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. После 28 туров «Динамо» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Крылья Советов» (40) располагаются на 8-й позиции.