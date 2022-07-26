«Слован» — «Ференцварош»: Черчесов замотивирует венгров на мощнейший камбэк
«Ференцварош» Станислава Черчесова оказался на грани вылета из Лиги чемпионов: в домашнем матче второго раунда квалификации венгры проиграли «Словану» — 1:2. Ответный матч пройдет 27 июля 2022 года на стадионе «Народны» в Братиславе. Время начала — 21.30 мск. Встречу рассудит Марко ди Белло из Италии.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Слован» 27 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей небольшим фаворитом: поставить на победу «Ференцвароша» можно с коэффициентом 2.33, вероятность — примерно 41%. Успех «Слована» эксперты оценили в 3.00 (32%). Ничья идет чуть дороже — за 3.50 (27%).
Верите, что словаки не проиграют и пройдут дальше? 1Х предложен с котировкой 1.60.
Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 6.30, Ф2(+1.5) — за 1.12;
• Ф2(-1.5) можно взять за 4.40, Ф1(+1.5) — за 1.21.
Также экспертами предложены ставки на голы: тотал больше 2.5 мяча можно оформить с коэффициентом 1.95, обратный рынок оценен в 1.85.
«Слован» — «Ференцварош»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 27 июля 2022 года
«Слован» с трудом залез во второй раунд квалификации: «Динамо» из Тбилиси пало только в дополнительное время (2:1). «Ференцварош» же выглядел куда увереннее — казахстанский «Тобол» не устоял под командой Станислава Черчесова (5:1). При этом венгры проиграли «Словану» первый матч (1:2), который прошел у них дома. Теперь для выхода в третий этап квалификации «зеленым орлам» необходимо обыграть противника на выезде.
Три гола — неожиданно много для первого матча. Команды на двоих нанесли как раз три удара, каждый из которых оказался голевым. При этом «Ференцварош» выглядел острее: отдал владение сопернику (33% против 67%) и бил его контратаками. По общему количеству атак венгры сильно обошли соперника (116 против 69), по опасным атакам у них преимущество более чем в два раза — 74 против 32.
Считаете, что на этот раз команду Черчесова прорвет? Индивидуальный тотал «Ференцвароша» больше 1.5 гола можно взять за 2.24, ИТМ2 (1.5) — за 1.65.
Чемпионат Венгрии еще не начался, но в прошлом сезоне «зеленые орлы» финишировали вторыми по результативности. За 30 туров «Ференцварош» наколотил 60 мячей — по два за игру. В этом сезоне команда Черчесова выдала пока только один результативный матч — как раз против «Тобола».
В составе чемпиона Венгрии есть несколько качественных игроков атаки: Адама Траоре в прошлом розыгрыше ЛЧ забивал в группе «Шахтеру» и «Интеру» за «Шериф», Токмак Чоль Нгуен выступает за сборную Норвегии, Райан Ммаэ — за Марокко.
«Слован» же неплохо защищается: в прошлом сезоне чемпионата Словакии пропустил 25 мячей за 32 игры — меньше гола за игру. Правда, в еврокубках надежность иногда испаряется. В этом сезоне из трех игр команда завершила всухую только одну.
Прогноз и ставка на матч «Слован» — «Ференцварош» 27 июля 2022 года
«Ференцварош» за последние три сезона стабильно заглядывал в групповую стадию еврокубков, «Слован» играет куда менее стабильно. Для этой команды попасть в осеннюю часть любого турнира — огромный успех. В домашнем матче словакам могут не помочь даже родные трибуны: состав и общий класс гостей более высокого качества.
«Зеленые орлы» вполне могут исправиться за домашнее поражение и выйти в следующий раунд квалификации. Тем более что мотивационные способности Черчесова обычно работают в нужный момент.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.24.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1