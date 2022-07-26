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«Слован» — «Ференцварош»: Черчесов замотивирует венгров на мощнейший камбэк

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Слован» — «Ференцварош» 27 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов, главный тренер «Ференцвароша».
Фото Global Look Press
Домашнее поражение еще не приговор.

«Ференцварош» Станислава Черчесова оказался на грани вылета из Лиги чемпионов: в домашнем матче второго раунда квалификации венгры проиграли «Словану» — 1:2. Ответный матч пройдет 27 июля 2022 года на стадионе «Народны» в Братиславе. Время начала — 21.30 мск. Встречу рассудит Марко ди Белло из Италии.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
27 июл, 21:30. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
Ференцварош

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Слован» 27 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей небольшим фаворитом: поставить на победу «Ференцвароша» можно с коэффициентом 2.33, вероятность — примерно 41%. Успех «Слована» эксперты оценили в 3.00 (32%). Ничья идет чуть дороже — за 3.50 (27%).

Верите, что словаки не проиграют и пройдут дальше? 1Х предложен с котировкой 1.60.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 6.30, Ф2(+1.5) — за 1.12;

• Ф2(-1.5) можно взять за 4.40, Ф1(+1.5) — за 1.21.

Также экспертами предложены ставки на голы: тотал больше 2.5 мяча можно оформить с коэффициентом 1.95, обратный рынок оценен в 1.85.

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«Слован» — «Ференцварош»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 27 июля 2022 года

«Слован» с трудом залез во второй раунд квалификации: «Динамо» из Тбилиси пало только в дополнительное время (2:1). «Ференцварош» же выглядел куда увереннее — казахстанский «Тобол» не устоял под командой Станислава Черчесова (5:1). При этом венгры проиграли «Словану» первый матч (1:2), который прошел у них дома. Теперь для выхода в третий этап квалификации «зеленым орлам» необходимо обыграть противника на выезде.

Три гола — неожиданно много для первого матча. Команды на двоих нанесли как раз три удара, каждый из которых оказался голевым. При этом «Ференцварош» выглядел острее: отдал владение сопернику (33% против 67%) и бил его контратаками. По общему количеству атак венгры сильно обошли соперника (116 против 69), по опасным атакам у них преимущество более чем в два раза — 74 против 32.

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Считаете, что на этот раз команду Черчесова прорвет? Индивидуальный тотал «Ференцвароша» больше 1.5 гола можно взять за 2.24, ИТМ2 (1.5) — за 1.65.

Чемпионат Венгрии еще не начался, но в прошлом сезоне «зеленые орлы» финишировали вторыми по результативности. За 30 туров «Ференцварош» наколотил 60 мячей — по два за игру. В этом сезоне команда Черчесова выдала пока только один результативный матч — как раз против «Тобола».

В составе чемпиона Венгрии есть несколько качественных игроков атаки: Адама Траоре в прошлом розыгрыше ЛЧ забивал в группе «Шахтеру» и «Интеру» за «Шериф», Токмак Чоль Нгуен выступает за сборную Норвегии, Райан Ммаэ — за Марокко.

«Слован» же неплохо защищается: в прошлом сезоне чемпионата Словакии пропустил 25 мячей за 32 игры — меньше гола за игру. Правда, в еврокубках надежность иногда испаряется. В этом сезоне из трех игр команда завершила всухую только одну.

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Прогноз и ставка на матч «Слован» — «Ференцварош» 27 июля 2022 года

«Ференцварош» за последние три сезона стабильно заглядывал в групповую стадию еврокубков, «Слован» играет куда менее стабильно. Для этой команды попасть в осеннюю часть любого турнира — огромный успех. В домашнем матче словакам могут не помочь даже родные трибуны: состав и общий класс гостей более высокого качества.

«Зеленые орлы» вполне могут исправиться за домашнее поражение и выйти в следующий раунд квалификации. Тем более что мотивационные способности Черчесова обычно работают в нужный момент.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.24.

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2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
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9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
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 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 - : -
30.07 15:00
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 - : -
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 - : -
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