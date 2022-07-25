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Сумасшедшая результативность «Спартака» в Краснодаре принесла клиенту букмекера 676 000 рублей

Евгений Коростелев
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Виктор Мозес празднует гол в ворота «Краснодара».
Фото Global Look Press
Красно-белые не реализовали потенциал в Грозном, но исправились на юге России.

23 июля во втором туре РПЛ «Спартак» провел один из лучших матчей за последние полгода: москвичи забили четыре мяча в ворота «Краснодара» и одержали сокрушительную победу со счетом 4:1. Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ поверил в результативность красно-белых и сделал ставку на индивидуальный тотал команды Гильермо Абаскаля больше 1.5 мяча с коэффициентом 2.08.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
29 июл, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Краснодар

Поставленная на исход сумма впечатляет — 325 000 рублей. Выигрыш составил 676 000 рублей.

Автор ставки переживал чуть больше получаса

«Спартак» считался небольшим фаворитом встречи, но по игре оказался слишком хорош для соперника. При этом в первые 30 минут команды показывали абсолютно равный футбол с минимумом моментов, но со временем раскачались и поддержали результативность второго тура — к тому моменту три матча завершились со счетом 3:0.

Возможно, ключевой момент игры случился на 31-й — за несколько минут до гола Романа Зобнина: Александр Соболев в верховой борьбе локтем ударил защитника «быков» Литвинова, но арбитр Кирилл Левников проигнорировал эпизод и не показал нападающему вторую желтую карточку.

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На 35-й после подачи углового и скидки счет открыл Роман Зобнин, а спустя еще две минуты Александр Черников словил удаление за фол против Мозеса. Игра почти была сделана, но автор ставки ждал еще один гол от москвичей. Он состоялся уже на 46-й минуте — Квинси Промес воспользовался несогласованными действиями защитников и расстрелял Матвея Сафонова.

В оставшееся время команды забили на двоих еще три мяча, но клиента букмекера это уже не интересовало — его ставка с успехом доехала и принесла ему 351 000 рублей чистой прибыли.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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На что ставить на этой неделе: «Зенит» — «Локомотив» и Суперкубки в Англии, Германии и Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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