Сумасшедшая результативность «Спартака» в Краснодаре принесла клиенту букмекера 676 000 рублей

Красно-белые не реализовали потенциал в Грозном, но исправились на юге России.

23 июля во втором туре РПЛ «Спартак» провел один из лучших матчей за последние полгода: москвичи забили четыре мяча в ворота «Краснодара» и одержали сокрушительную победу со счетом 4:1. Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ поверил в результативность красно-белых и сделал ставку на индивидуальный тотал команды Гильермо Абаскаля больше 1.5 мяча с коэффициентом 2.08.

Поставленная на исход сумма впечатляет — 325 000 рублей. Выигрыш составил 676 000 рублей.

Автор ставки переживал чуть больше получаса

«Спартак» считался небольшим фаворитом встречи, но по игре оказался слишком хорош для соперника. При этом в первые 30 минут команды показывали абсолютно равный футбол с минимумом моментов, но со временем раскачались и поддержали результативность второго тура — к тому моменту три матча завершились со счетом 3:0.

Возможно, ключевой момент игры случился на 31-й — за несколько минут до гола Романа Зобнина: Александр Соболев в верховой борьбе локтем ударил защитника «быков» Литвинова, но арбитр Кирилл Левников проигнорировал эпизод и не показал нападающему вторую желтую карточку.

На 35-й после подачи углового и скидки счет открыл Роман Зобнин, а спустя еще две минуты Александр Черников словил удаление за фол против Мозеса. Игра почти была сделана, но автор ставки ждал еще один гол от москвичей. Он состоялся уже на 46-й минуте — Квинси Промес воспользовался несогласованными действиями защитников и расстрелял Матвея Сафонова.

В оставшееся время команды забили на двоих еще три мяча, но клиента букмекера это уже не интересовало — его ставка с успехом доехала и принесла ему 351 000 рублей чистой прибыли.