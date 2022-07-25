Сумасшедшая результативность «Спартака» в Краснодаре принесла клиенту букмекера 676 000 рублей
23 июля во втором туре РПЛ «Спартак» провел один из лучших матчей за последние полгода: москвичи забили четыре мяча в ворота «Краснодара» и одержали сокрушительную победу со счетом 4:1. Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ поверил в результативность красно-белых и сделал ставку на индивидуальный тотал команды Гильермо Абаскаля больше 1.5 мяча с коэффициентом 2.08.
Поставленная на исход сумма впечатляет — 325 000 рублей. Выигрыш составил 676 000 рублей.
Автор ставки переживал чуть больше получаса
«Спартак» считался небольшим фаворитом встречи, но по игре оказался слишком хорош для соперника. При этом в первые 30 минут команды показывали абсолютно равный футбол с минимумом моментов, но со временем раскачались и поддержали результативность второго тура — к тому моменту три матча завершились со счетом 3:0.
Возможно, ключевой момент игры случился на 31-й — за несколько минут до гола Романа Зобнина: Александр Соболев в верховой борьбе локтем ударил защитника «быков» Литвинова, но арбитр Кирилл Левников проигнорировал эпизод и не показал нападающему вторую желтую карточку.
На 35-й после подачи углового и скидки счет открыл Роман Зобнин, а спустя еще две минуты Александр Черников словил удаление за фол против Мозеса. Игра почти была сделана, но автор ставки ждал еще один гол от москвичей. Он состоялся уже на 46-й минуте — Квинси Промес воспользовался несогласованными действиями защитников и расстрелял Матвея Сафонова.
В оставшееся время команды забили на двоих еще три мяча, но клиента букмекера это уже не интересовало — его ставка с успехом доехала и принесла ему 351 000 рублей чистой прибыли.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1