Прогноз и ставка на товарищеский матч «Барселона» — «Ювентус» 27 июля 2022 года

Бразилец за два матча стал лидером команды.

«Барселона» продолжает предсезонное турне по США: команда уже сыграла класико в Лас-Вегасе, а теперь встретится с «Ювентусом». Матч на «Коттон Боул Стадиум» в Далласе пройдет 27 июля 2022 года. Время начала — 3.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Барселона» — «Ювентус» 27 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение каталонцам: поставить на успех «Барселоны» можно с коэффициентом 2.16, вероятность — около 44%. На победу «Ювентуса» предложена котировка 3.10 (31%). Ничья идет за 3.70 (25%).

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 3.40, Ф2(+1.5) — за 1.29;

• Ф2(-1.5) идет за 5.20, Ф1(+1.5) — за 1.14.

В класико сине-гранатовые одержали минимальную победу 1:0. Ждете, что игра с «Ювентусом» тоже будет нерезультативной? Поставить на тотал меньше 3.5 мяча можно с коэффициентом 1.81. ТБ 3.5 доступен за 2.00.

Вероятность забитых мячей от обеих команд эксперты оценили в 1.36, «обе забьют — нет» идет за 3.00.

«Барселона» — «Ювентус»: прогноз и анализ товарищеского матча 27 июля 2022 года

Несмотря на финансовые сложности и долг в миллиард евро, «Барселона» классно усилилась в это трансферное окно. Команду пополнили Роберт Левандовски, Рафинья, Андреас Кристенсен и Франк Кессье. Все новички уже готовы играть: появились в матче с «Реалом», а бразилец сумасшедшим дальним ударом забил единственный мяч.

Ждете, что на этот раз «Барса» забьет хотя бы дважды? Индивидуальный тотал каталонцев больше 1.5 гола предложен с котировкой 1.61, обратная ставка идет за 2.23.

«Ювентус» тоже неплохо закупился, но потерял двух важных защитников. «Старая синьора» взяла свободными агентами Анхеля ди Марию и Поля Погба: у первого истек срок контракта с «ПСЖ», у второго — с «Манчестер Юнайтед». За 41 млн евро клуб приобрел на проблемную позицию центрбека Бремера из «Торино». Маттейс де Лигт и Мерих Демирал ушли из «Юве» в «Баварию» и «Аталанту»: на их продажах клуб заработал 87 млн евро.

«Барселона» перед сезоном-2022/23 снова выглядит командой, которая способна сражаться за трофеи. Новые руководство и тренер вернули стабильность, плюс «Барса» мощно закупилась. Особенно здорово выглядит атака сине-гранатовых: Мемфис Депай оформил 1+1 против «Интер Майами», пришедший Рафинья — 2+2 в играх с американцами и «Реалом». Плюс пришел один из лучших форвардов мира Левандовски — в класико он только дебютировал и пока не отличился, но будет очень опасен.

Вероятно, у ослабевшей обороны «Ювентуса» могут возникнуть трудности. В команде только два классных центральных защитника — постаревший Лео Бонучии и Бремер, который еще не играл за новый клуб.

Атака «Юве» тоже выглядит слабее: Федерико Кьеза, Душан Влахович, Ди Мария и Мойзе Кин явно ниже уровнем звезд «Барселоны». К тому же у каталонцев больший выбор исполнителей.

Все равно ждете голов от «Старой синьоры»? ИТБ2 (1.5) можно взять за 1.93, ИТМ2 (1.5) — за 1.81.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Ювентус» 27 июля 2022 года

Хави не боится использовать в товарищеских матчах основной состав, тем более у каталонцев собралось действительно много крутых футболистов. По игре «Барселона» тоже выглядит отлично: уверенно переиграла «Реал», который ни разу не пробил в створ. Сейчас «Ювентус» вряд ли выглядит командой, которая способна на равных противостоять сине-гранатовым, если только звезды «Барсы» не получат отдых.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 2.16.