Последняя проверка перед Суперкубком.

27 июля «Ливерпуль» проведет последний товарищеский матч перед стартом нового сезона и встречей с «Сити» в Суперкубке Англии. Соперником красных станет лучший клуб Австрии — «Зальцбург». Игру примет «Ред Булл Арена», стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени. В России встреча показана не будет.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Зальцбург» — «Ливерпуль» 27 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали преимущество «Ливерпулю», на успех которого можно поставить с коэффициентом 1.67, это приблизительно 59% вероятности исхода. Ничья и победа «Зальцбурга» оценены очень близкими котировками — 4.20 (20%) и 4.10 (21%) соответственно.

Фанатам, которые увидят этот матч вживую, повезет: на поле сойдутся очень результативные команды. Поэтому на тотал больше 2.5 мяча коэффициент всего 1.46. ТБ 3.5 идет за более приемлемые 2.15, ТМ 3.5 — за 1.65.

После неудачи в игре с «МЮ» «Ливерпуль» провел два матча и в каждом забил от двух мячей. ИТБ2(1.5) доступен за 1.52, ИТМ2 (1.5) — за 2.43. У «РБ» те же показатели оценены в 2.50 и 1.50.

Эксперты считают, что обмен голами — почти решенное дело в этой игре. На него можно поставить за 1.49, на противоположный результат — за 2.50.

Считаете, что счет будет открыт в стартовые 23 минуты? На это котировка 1.90.

«Зальцбург» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ товарищеского матча 27 июля 2022 года

Английский сезон стартует уже в начале августа, но незадолго до этого болельщиков ждет еще более пикантное блюдо: 30 июля «Ливерпуль» и «Сити» разыграют Суперкубок Англии. «Горожане» подготовку к важнейшему матчу уже закончили — Пепу Гвардиоле оказалось достаточно двух товарищеских игр, чтобы понять возможности игроков и определиться с лучшими сочетаниями. Юрген Клопп избрал другой путь — за три дня до встречи с «Сити» мерсисайдцы проведут спарринг с «Зальцбургом».

Это будет четвертый матч для красных этим летом. Видно, что вице-чемпионы АПЛ и финалисты ЛЧ потихоньку набирают форму: после поражения 0:4 от «МЮ» они сначала справились 2:0 с «Кристал Пэлас», а затем разгромили «Лейпциг» (5:0). Покер в той встрече оформил новичок команды Дарвин Нуньес, здорово показали себя другие игроки команды, включая Салаха.

«Зальцбург» в товарищеских матчах выглядел блекло и много проигрывал (три встречи подряд), но с официальным началом сезона попер вперед — победил 3:0 в 1/32 Кубка Австрии и в первом туре чемпионата с тем же счетом побил «Аустрию». При этом «РБ» игра с «Ливерпулем» по сути не нужна — для них это лишняя нагрузка, главный тренер Маттиас Яйссле вряд ли по-полной задействует игроков основы. А вот шансы, что Клопп начнет матч лучшими, велик. Затем он плавно поменяет их на резервистов.

Считаете, что красные спокойно переиграют немотивированного соперника? На Ф2(-1.5) котировка 2.60.

Прогноз и ставка на матч «Зальцбург» — «Ливерпуль»

Даже если обе команды выпустят неосновных футболистов, мало что изменится: у «Ливерпуля» и «Зальцбурга» в ДНК заложено играть агрессивно и результативно. Поэтому голы в этой игре будут при любых раскладах.

Гости проиграть не должны, потому что Клопп не повезет игроков в Австрию ради шутки — ему важно понимать, кто на что способен, и каждый должен доказывать свою состоятельность. Немец не потерпит поражения от не самого сильного соперника за неделю до старта сезона, ему нужен положительный результат.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 1.90.