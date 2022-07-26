«Зальцбург» — «Ливерпуль»: Клопп даст основе размяться перед матчем с «Ман Сити»
27 июля «Ливерпуль» проведет последний товарищеский матч перед стартом нового сезона и встречей с «Сити» в Суперкубке Англии. Соперником красных станет лучший клуб Австрии — «Зальцбург». Игру примет «Ред Булл Арена», стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени. В России встреча показана не будет.
Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Зальцбург» — «Ливерпуль» 27 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали преимущество «Ливерпулю», на успех которого можно поставить с коэффициентом 1.67, это приблизительно 59% вероятности исхода. Ничья и победа «Зальцбурга» оценены очень близкими котировками — 4.20 (20%) и 4.10 (21%) соответственно.
Фанатам, которые увидят этот матч вживую, повезет: на поле сойдутся очень результативные команды. Поэтому на тотал больше 2.5 мяча коэффициент всего 1.46. ТБ 3.5 идет за более приемлемые 2.15, ТМ 3.5 — за 1.65.
После неудачи в игре с «МЮ» «Ливерпуль» провел два матча и в каждом забил от двух мячей. ИТБ2(1.5) доступен за 1.52, ИТМ2 (1.5) — за 2.43. У «РБ» те же показатели оценены в 2.50 и 1.50.
Эксперты считают, что обмен голами — почти решенное дело в этой игре. На него можно поставить за 1.49, на противоположный результат — за 2.50.
Считаете, что счет будет открыт в стартовые 23 минуты? На это котировка 1.90.
«Зальцбург» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ товарищеского матча 27 июля 2022 года
Английский сезон стартует уже в начале августа, но незадолго до этого болельщиков ждет еще более пикантное блюдо: 30 июля «Ливерпуль» и «Сити» разыграют Суперкубок Англии. «Горожане» подготовку к важнейшему матчу уже закончили — Пепу Гвардиоле оказалось достаточно двух товарищеских игр, чтобы понять возможности игроков и определиться с лучшими сочетаниями. Юрген Клопп избрал другой путь — за три дня до встречи с «Сити» мерсисайдцы проведут спарринг с «Зальцбургом».
Это будет четвертый матч для красных этим летом. Видно, что вице-чемпионы АПЛ и финалисты ЛЧ потихоньку набирают форму: после поражения 0:4 от «МЮ» они сначала справились 2:0 с «Кристал Пэлас», а затем разгромили «Лейпциг» (5:0). Покер в той встрече оформил новичок команды Дарвин Нуньес, здорово показали себя другие игроки команды, включая Салаха.
«Зальцбург» в товарищеских матчах выглядел блекло и много проигрывал (три встречи подряд), но с официальным началом сезона попер вперед — победил 3:0 в 1/32 Кубка Австрии и в первом туре чемпионата с тем же счетом побил «Аустрию». При этом «РБ» игра с «Ливерпулем» по сути не нужна — для них это лишняя нагрузка, главный тренер Маттиас Яйссле вряд ли по-полной задействует игроков основы. А вот шансы, что Клопп начнет матч лучшими, велик. Затем он плавно поменяет их на резервистов.
Считаете, что красные спокойно переиграют немотивированного соперника? На Ф2(-1.5) котировка 2.60.
Прогноз и ставка на матч «Зальцбург» — «Ливерпуль»
Даже если обе команды выпустят неосновных футболистов, мало что изменится: у «Ливерпуля» и «Зальцбурга» в ДНК заложено играть агрессивно и результативно. Поэтому голы в этой игре будут при любых раскладах.
Гости проиграть не должны, потому что Клопп не повезет игроков в Австрию ради шутки — ему важно понимать, кто на что способен, и каждый должен доказывать свою состоятельность. Немец не потерпит поражения от не самого сильного соперника за неделю до старта сезона, ему нужен положительный результат.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1