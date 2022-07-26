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«Зальцбург» — «Ливерпуль»: Клопп даст основе размяться перед матчем с «Ман Сити»

Прогноз и ставка на товарищеский матч «Зальцбург» — «Ливерпуль» 27 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп.
Фото Global Look Press
Последняя проверка перед Суперкубком.

27 июля «Ливерпуль» проведет последний товарищеский матч перед стартом нового сезона и встречей с «Сити» в Суперкубке Англии. Соперником красных станет лучший клуб Австрии — «Зальцбург». Игру примет «Ред Булл Арена», стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени. В России встреча показана не будет.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Зальцбург» — «Ливерпуль» 27 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали преимущество «Ливерпулю», на успех которого можно поставить с коэффициентом 1.67, это приблизительно 59% вероятности исхода. Ничья и победа «Зальцбурга» оценены очень близкими котировками — 4.20 (20%) и 4.10 (21%) соответственно.

Фанатам, которые увидят этот матч вживую, повезет: на поле сойдутся очень результативные команды. Поэтому на тотал больше 2.5 мяча коэффициент всего 1.46. ТБ 3.5 идет за более приемлемые 2.15, ТМ 3.5 — за 1.65.

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После неудачи в игре с «МЮ» «Ливерпуль» провел два матча и в каждом забил от двух мячей. ИТБ2(1.5) доступен за 1.52, ИТМ2 (1.5) — за 2.43. У «РБ» те же показатели оценены в 2.50 и 1.50.

Эксперты считают, что обмен голами — почти решенное дело в этой игре. На него можно поставить за 1.49, на противоположный результат — за 2.50.

Считаете, что счет будет открыт в стартовые 23 минуты? На это котировка 1.90.

«Зальцбург» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ товарищеского матча 27 июля 2022 года

Английский сезон стартует уже в начале августа, но незадолго до этого болельщиков ждет еще более пикантное блюдо: 30 июля «Ливерпуль» и «Сити» разыграют Суперкубок Англии. «Горожане» подготовку к важнейшему матчу уже закончили — Пепу Гвардиоле оказалось достаточно двух товарищеских игр, чтобы понять возможности игроков и определиться с лучшими сочетаниями. Юрген Клопп избрал другой путь — за три дня до встречи с «Сити» мерсисайдцы проведут спарринг с «Зальцбургом».

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Это будет четвертый матч для красных этим летом. Видно, что вице-чемпионы АПЛ и финалисты ЛЧ потихоньку набирают форму: после поражения 0:4 от «МЮ» они сначала справились 2:0 с «Кристал Пэлас», а затем разгромили «Лейпциг» (5:0). Покер в той встрече оформил новичок команды Дарвин Нуньес, здорово показали себя другие игроки команды, включая Салаха.

«Зальцбург» в товарищеских матчах выглядел блекло и много проигрывал (три встречи подряд), но с официальным началом сезона попер вперед — победил 3:0 в 1/32 Кубка Австрии и в первом туре чемпионата с тем же счетом побил «Аустрию». При этом «РБ» игра с «Ливерпулем» по сути не нужна — для них это лишняя нагрузка, главный тренер Маттиас Яйссле вряд ли по-полной задействует игроков основы. А вот шансы, что Клопп начнет матч лучшими, велик. Затем он плавно поменяет их на резервистов.

Считаете, что красные спокойно переиграют немотивированного соперника? На Ф2(-1.5) котировка 2.60.

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Прогноз и ставка на матч «Зальцбург» — «Ливерпуль»

Даже если обе команды выпустят неосновных футболистов, мало что изменится: у «Ливерпуля» и «Зальцбурга» в ДНК заложено играть агрессивно и результативно. Поэтому голы в этой игре будут при любых раскладах.

Гости проиграть не должны, потому что Клопп не повезет игроков в Австрию ради шутки — ему важно понимать, кто на что способен, и каждый должен доказывать свою состоятельность. Немец не потерпит поражения от не самого сильного соперника за неделю до старта сезона, ему нужен положительный результат.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 1.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
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Футбол
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
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Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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