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«Буде-Глимт» — «Линфилд»: клуб Хайкина исправится за кошмарный результат первого матча

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Буде-Глимт» — «Линфилд» 27 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Никита Хайкин в составе сборной России.
Фото Global Look Press
Нужно забивать как минимум два.

27 июля состоятся ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Норвежский «Буде-Глимт», уступивший в первой игре североирландскому «Линфилду» (0:1), постарается взять реванш и пройти в следующую стадию. Встреча состоится на стадионе «Аспмира» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее в России не покажут. Главным арбитром назначен израильтянин Рой Рейншрейбер.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
27 июл, 19:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
Линфилд

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Буде-Глимт» — «Линфилд» 27 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Буде» огромным фаворитом. На победу команды российского вратаря Никиты Хайкина можно поставить с коэффициентом 1.08, это около 92% вероятности. Даже ничья доступна за сумасшедшие 10.5 (6%), а успех «Линфилда» — вообще за 36.0 (2%).

Можете рискнуть и взять вариант «гости не проиграют» за 7.90.

Хотя в первом матче команды забили на двоих всего один мяч, тотал больше 2.5 гола в ответной игре идет за 1.48, ТМ 2.5 — за 2.65.

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Все результативные удары ожидаются от хозяев: на ИТБ1 (2.5) коэффициент всего 1.70. У «Линфилда» даже один гол оценен в 2.95.

Понятно, что высокая котировка и на «обе забьют» — аж 3.00. Противоположный результат можно взять за 1.38.

Кстати, можете взять победу «Линфилда» с приличной форой: Ф2(+2.5) доступен за 1.85, а Ф1(-2.5) в противовес — за 1.95.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу хозяев за 5.10.

«Буде-Глимт» — «Линфилд»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 27 июля 2022 года

Чемпион Ирландии совершил практически невозможное в домашнем матче: у «Буде» было колоссальное преимущество по всем компонентам игры, но встреча завершилась не в пользу команды российского вратаря Никиты Хайкина. Причем в единственном пропущенном мяче его вины нет нисколько: на 83-й минуте защитник Мариус Хейбратен пошел в дриблинг у своей штрафной и потерял мяч, а 30-летний Кирк Миллар очень изящно перебросил Хайкина.

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Ошибка в конце матча может стоить «Буде-Глимт» желанного места в Лиге чемпионов, но еще одна сенсация вряд ли случится, и норвежский клуб пройдет дальше. Все-таки разница между командами ощутима, что прослеживалось на протяжении всего матча. Если «Буде» старательно взламывал оборону соперника забеганиями, стеночками и геометрически правильными переводами с фланга на фланг, то «Линфилд» брал самоотверженностью и харизмой. Североирландцы били мяч вперед и агрессивно шли в борьбу — навал продолжался весь матч.

После минимальной победы у себя в гостях «Линфилду» ловить откровенно нечего. Во-первых, их ждет специфический газон на стадионе «Аспмира». Во-вторых, злые норвежские болельщики, которые наверняка полностью забьют 8-тысячную арену. «Буде» не проигрывает дома с июля 2021 года, когда также уступил в квалификации ЛЧ, но намного более страшной «Легии». И то доигрывал матч в меньшинстве.

Считаете, что хозяева победят очень крупно? Вариант «П1 и ТБ 3.5» идет за 2.30.

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Прогноз и ставка на матч «Буде-Глимт» — «Линфилд»

Тактика «Линфилда» на предстоящий матч будет проста как валенок. Команда с недостатком техники, но с запредельной энергией всем составом встанет на своей половине и будет оборонять преимущество — других вариантов нет. Но у «Буде» достаточно классных исполнителей, чтобы взломать соперника уже в первой половине игры, а затем увеличить преимущество и добиться итогового успеха.

Рекомендуемая ставка: «Буде-Глимт» забьет в обоих таймах за 1.62.

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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
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 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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Урал – Краснодар
 - : -
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 - : -
30.07 17:30
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 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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 2 1 0
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