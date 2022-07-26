«Буде-Глимт» — «Линфилд»: клуб Хайкина исправится за кошмарный результат первого матча
27 июля состоятся ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Норвежский «Буде-Глимт», уступивший в первой игре североирландскому «Линфилду» (0:1), постарается взять реванш и пройти в следующую стадию. Встреча состоится на стадионе «Аспмира» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее в России не покажут. Главным арбитром назначен израильтянин Рой Рейншрейбер.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Буде-Глимт» — «Линфилд» 27 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Буде» огромным фаворитом. На победу команды российского вратаря Никиты Хайкина можно поставить с коэффициентом 1.08, это около 92% вероятности. Даже ничья доступна за сумасшедшие 10.5 (6%), а успех «Линфилда» — вообще за 36.0 (2%).
Можете рискнуть и взять вариант «гости не проиграют» за 7.90.
Хотя в первом матче команды забили на двоих всего один мяч, тотал больше 2.5 гола в ответной игре идет за 1.48, ТМ 2.5 — за 2.65.
Все результативные удары ожидаются от хозяев: на ИТБ1 (2.5) коэффициент всего 1.70. У «Линфилда» даже один гол оценен в 2.95.
Понятно, что высокая котировка и на «обе забьют» — аж 3.00. Противоположный результат можно взять за 1.38.
Кстати, можете взять победу «Линфилда» с приличной форой: Ф2(+2.5) доступен за 1.85, а Ф1(-2.5) в противовес — за 1.95.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу хозяев за 5.10.
«Буде-Глимт» — «Линфилд»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 27 июля 2022 года
Чемпион Ирландии совершил практически невозможное в домашнем матче: у «Буде» было колоссальное преимущество по всем компонентам игры, но встреча завершилась не в пользу команды российского вратаря Никиты Хайкина. Причем в единственном пропущенном мяче его вины нет нисколько: на 83-й минуте защитник Мариус Хейбратен пошел в дриблинг у своей штрафной и потерял мяч, а 30-летний Кирк Миллар очень изящно перебросил Хайкина.
Ошибка в конце матча может стоить «Буде-Глимт» желанного места в Лиге чемпионов, но еще одна сенсация вряд ли случится, и норвежский клуб пройдет дальше. Все-таки разница между командами ощутима, что прослеживалось на протяжении всего матча. Если «Буде» старательно взламывал оборону соперника забеганиями, стеночками и геометрически правильными переводами с фланга на фланг, то «Линфилд» брал самоотверженностью и харизмой. Североирландцы били мяч вперед и агрессивно шли в борьбу — навал продолжался весь матч.
После минимальной победы у себя в гостях «Линфилду» ловить откровенно нечего. Во-первых, их ждет специфический газон на стадионе «Аспмира». Во-вторых, злые норвежские болельщики, которые наверняка полностью забьют 8-тысячную арену. «Буде» не проигрывает дома с июля 2021 года, когда также уступил в квалификации ЛЧ, но намного более страшной «Легии». И то доигрывал матч в меньшинстве.
Считаете, что хозяева победят очень крупно? Вариант «П1 и ТБ 3.5» идет за 2.30.
Прогноз и ставка на матч «Буде-Глимт» — «Линфилд»
Тактика «Линфилда» на предстоящий матч будет проста как валенок. Команда с недостатком техники, но с запредельной энергией всем составом встанет на своей половине и будет оборонять преимущество — других вариантов нет. Но у «Буде» достаточно классных исполнителей, чтобы взломать соперника уже в первой половине игры, а затем увеличить преимущество и добиться итогового успеха.
Рекомендуемая ставка: «Буде-Глимт» забьет в обоих таймах за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1