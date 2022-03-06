Гостям еще и до стадиона добираться на автобусе.

7 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Ростов» и «Сочи». Встреча пройдет в Ростове на «Ростов Арене» и начнется в 16.30. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Сочи» 7 марта 2022 года

Аналитики компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче фаворитом является «Сочи». На него можно поставить с котировкой 2.40 — это примерно 40% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.60 (28%), а победа официального партнера букмекера — «Ростова» — есть в линии за 3.00 (32%).

Ф1(+1) идет за 2.80, а Ф2(-1) — за 3.90.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.05, ТМ 2.5 можно взять за 1.8.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.82. Обратный результат есть за 2.00.

«Ростов» — «Сочи»: прогноз и анализ матча РПЛ 7 марта 2022 года

О соперничестве этих команд два года назад узнал весь мир, когда «Сочи» разгромил ростовский клуб со счетом 10:1 в ковидном сезоне-2019/20. Тогда «Ростову» пришлось выпустить на поле молодёжный состав — отсюда и результат.

В нормальном состоянии «Ростов» способен играть с одним из лидеров нашего чемпионата на равных. Например, в последней встрече «Сочи» пришлось сильно постараться, чтобы победить, — матч закончился со счетом 3:2. А в предыдущей встрече между коллективами на «Ростов Арене» была и вовсе зафиксирована нулевая ничья. «Ростов» еще ни разу не проигрывал «Сочи» на домашней арене: здесь в их активе есть та самая нулевая ничья и победа 2:0 в 2019 году.

Клуб Виталия Кафанова неплохо провел предсезонку, а в двух последних матчах не проиграл. Начать сезон на домашнем стадионе клуб также должен удачно. Провалить матч с принципиальным соперником — не имеет права. Да и отомстить за 2:3 в первом круге тоже надо.

Поставим на то, что «Ростов» как минимум не проиграет, за 1.57. Если это случится, то «Сочи» рискует потерять место в тройке лидеров РПЛ — ЦСКА всего в одном очке от южан.

Также присмотримся к исходу «Сочи» не забьет» за 3.50, ведь команда ни разу в своей истории не отличалась на «Ростов Арене».

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Сочи»

«Ростов» находится в хорошей форме перед стартом чемпионата, а в недавнем контрольном матче обыграл норвежский «Молде» со счетом 2:0. Сочинцам дома ростовский клуб никогда не проигрывал, а сам «Сочи» никогда не забивал на «Ростов Арене». Статистика говорит за хозяев, так что ставим на то, что «Ростов» в этом матче как минимум не проиграет, за 1.57.

Рекомендуемая ставка: «Ростов» не проиграет» за 1.57.