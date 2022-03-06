Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Ростов» — «Сочи»: Нобоа не хватит сил после БЕТСИТИ Кубка России

Прогноз на матч чемпионата России по футболу «Ростов» — «Сочи» 7 марта 2022 года
Виталий Пудздрав
Кристиан Нобоа.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гостям еще и до стадиона добираться на автобусе.

7 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Ростов» и «Сочи». Встреча пройдет в Ростове на «Ростов Арене» и начнется в 16.30. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Сочи
 
Матвей Сафонов. «Краснодар» — «Урал»: уход Фарке не отразится на результативности встречи

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Сочи» 7 марта 2022 года

Аналитики компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче фаворитом является «Сочи». На него можно поставить с котировкой 2.40 — это примерно 40% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.60 (28%), а победа официального партнера букмекера — «Ростова» — есть в линии за 3.00 (32%).

Ф1(+1) идет за 2.80, а Ф2(-1) — за 3.90.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.05, ТМ 2.5 можно взять за 1.8.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.82. Обратный результат есть за 2.00.

 
Константин Тюкавин. «Динамо» — «Спартак»: Тюкавин и Смолов устроят веселую жизнь команде Ваноли

«Ростов» — «Сочи»: прогноз и анализ матча РПЛ 7 марта 2022 года

О соперничестве этих команд два года назад узнал весь мир, когда «Сочи» разгромил ростовский клуб со счетом 10:1 в ковидном сезоне-2019/20. Тогда «Ростову» пришлось выпустить на поле молодёжный состав — отсюда и результат.

В нормальном состоянии «Ростов» способен играть с одним из лидеров нашего чемпионата на равных. Например, в последней встрече «Сочи» пришлось сильно постараться, чтобы победить, — матч закончился со счетом 3:2. А в предыдущей встрече между коллективами на «Ростов Арене» была и вовсе зафиксирована нулевая ничья. «Ростов» еще ни разу не проигрывал «Сочи» на домашней арене: здесь в их активе есть та самая нулевая ничья и победа 2:0 в 2019 году.

Клуб Виталия Кафанова неплохо провел предсезонку, а в двух последних матчах не проиграл. Начать сезон на домашнем стадионе клуб также должен удачно. Провалить матч с принципиальным соперником — не имеет права. Да и отомстить за 2:3 в первом круге тоже надо.

Поставим на то, что «Ростов» как минимум не проиграет, за 1.57. Если это случится, то «Сочи» рискует потерять место в тройке лидеров РПЛ — ЦСКА всего в одном очке от южан.

Также присмотримся к исходу «Сочи» не забьет» за 3.50, ведь команда ни разу в своей истории не отличалась на «Ростов Арене».

 
Сандро Шварц. «Динамо» — «Спартак»: Шварца ждет легкая прогулка?

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Сочи»

«Ростов» находится в хорошей форме перед стартом чемпионата, а в недавнем контрольном матче обыграл норвежский «Молде» со счетом 2:0. Сочинцам дома ростовский клуб никогда не проигрывал, а сам «Сочи» никогда не забивал на «Ростов Арене». Статистика говорит за хозяев, так что ставим на то, что «Ростов» в этом матче как минимум не проиграет, за 1.57.

Рекомендуемая ставка: «Ростов» не проиграет» за 1.57.

Кристиан Нобоа
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ростов
ФК Сочи
1
Читайте также
«С паралимпийцами поступили по-свински. Это отвратительно». О чем говорят лыжники - чемпионы Пекина
Победа «плохиша» Ковингтона, радость Хабиба за брата и обидное поражение Уланбекова: итоги UFC 272, где все еще можно встретить россиян
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 20-й тур: «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
Эмоции Бакаева перед голом Николсона, Шварц недоволен Карасевым и два мяча в ворота Шунина: фото дерби «Динамо» — «Спартак»
Скопинцев: «Промесу повезло. Дай ему пробить так еще десять раз...»
«Динамо» точно не заслуживало поражения в этом матче". Гаврилов — о победе «Спартака»
«О каком чемпионстве можно говорить?» Владимир Быстров раскритиковал игру «Динамо»
Шварц: «В таких матчах доступ к судейству должен быть выше»
Зарема Салихова поблагодарила болельщиков «Спартака» за поддержку на матче с «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» — «Урал»: уход Фарке не отразится на результативности встречи

«Ахмат» — «Рубин»: магия Слуцкого сильнее трибун в Грозном
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости