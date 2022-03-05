«Динамо» — «Спартак»: Тюкавин и Смолов устроят веселую жизнь команде Ваноли
В воскресенье состоится старейшее московское дерби — «Динамо» против «Спартака». Сделать ставку на российскую классику вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
Когда сыграют и где смотреть «Динамо» — «Спартак»?
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 6 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Прямую трансляцию игры можно посмотреть на matchtv.ru, начало эфира — в 18.30.
«Динамо» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 6 марта
Предстоящая игра — это классическое противостояние отечественного футбола. В последнее время более статусными и антуражными считаются матчи «Спартака» с ЦСКА и «Зенитом», но «Динамо» — старейший и самый принципиальный соперник.
Команды возобновили сезон по-разному. У «Динамо» две крупные победы — над «Химками» в РПЛ и над «Нижним Новгородом» в БЕТСИТИ Кубке России. «Спартак» же сначала проиграл еще одно дерби — ЦСКА, но в кубковом турнире отвел душу, разгромив «Кубань».
Важное обстоятельство в нынешних условиях — оба соперника подходят к матчу без больших потерь, если не считать травм. У «Спартака» их вообще нет — тренерский штаб во главе с Паоло Ваноли и все игроки-легионеры остаются в команде и никуда не уезжают. По крайней мере, пока. «Динамо» покинул помогавший Сандро Шварцу Андрей Воронин, сложная ситуация у защитника Ивана Ордеца. Но это не сравнить с ситуацией «Краснодара», который остался и без тренера, и без иностранцев.
«Динамо» все еще рассчитывает побороться с «Зенитом» за чемпионство. Отставание бело-голубых от питерцев составляет всего два очка. У «Спартака» в этом сезоне в РПЛ турнирных задач уже нет, но, во-первых, это дерби, во-вторых, надо исправляться за поражение от ЦСКА, в-третьих, все ждут от красно-белых игрового прогресса.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом предстоящего матча «Динамо». Коэффициент на победу бело-голубых — 2.03, на «Спартак» — 3.90, на ничью — 3.50.
Игра первого круга завершилась вничью — 2:2. «Динамо» вело 2:0, но в самой концовке «Спартак» забил дважды и ушел от поражения. Бело-голубые вообще обязательно забивали «Спартаку» в трех последних очных матчах. Кроме того, команда Шварца очень бодро возобновила сезон, отгрузив по три мяча «Химкам» и «Нижнему Новгороду». Да, возможно, это не самые грозные оппоненты, но тем не менее. Красно-белые же пропускали после рестарта и от ЦСКА, и от «Кубани».
Прогноз «СЭ»: вполне можно немного рискнуть и поставить на тотал больше 1,5 для «Динамо» с хорошим коэффициентом 2.00.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
6
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
7
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7