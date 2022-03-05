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Прогнозы на спорт

5 марта, 15:00

«Динамо» — «Спартак»: Тюкавин и Смолов устроят веселую жизнь команде Ваноли

Прогнозы и коэффициенты на матч чемпионата России по футболу «Динамо» — «Спартак» 6 марта
Отдел футбола «СЭ»
Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Итальянец рискует провалить второе дерби в РПЛ.

В воскресенье состоится старейшее московское дерби — «Динамо» против «Спартака». Сделать ставку на российскую классику вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
06 мар, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:2
Спартак
Голы
Николсон, 26 (0:1), Промес, 37 (0:2)
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Скопинцев Сазонов Моро (Макаров, 81) Грулев (Нжи, 65) Захарян Шиманьски Фомин (Паршивлюк, 46) Смолов (Тюкавин, 58)
Спартак
Селихов Кофрие (Литвинов, 46) Жиго Айртон Джикия Мозес Бакаев (Ларссон, 67) Мартинс (Зобнин, 79) Умяров Николсон Промес
Предупреждения
Грулев 3’, Варела 42’, Захарян 66’  -  Кофрие 1’, Айртон 40’, Мартинс 72’, Умяров 86’
Удаления
Варела 45+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Богданов (Верея) Хатуев (Грозный)

Когда сыграют и где смотреть «Динамо» — «Спартак»?

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 6 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры можно посмотреть на matchtv.ru, начало эфира — в 18.30.

Стадион &laquo;ВТБ Арена&raquo;. «Динамо» хочет видеть аншлаг на матче со «Спартаком». 10 причин, почему это удастся

«Динамо» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 6 марта

Предстоящая игра — это классическое противостояние отечественного футбола. В последнее время более статусными и антуражными считаются матчи «Спартака» с ЦСКА и «Зенитом», но «Динамо» — старейший и самый принципиальный соперник.

Команды возобновили сезон по-разному. У «Динамо» две крупные победы — над «Химками» в РПЛ и над «Нижним Новгородом» в БЕТСИТИ Кубке России. «Спартак» же сначала проиграл еще одно дерби — ЦСКА, но в кубковом турнире отвел душу, разгромив «Кубань».

Важное обстоятельство в нынешних условиях — оба соперника подходят к матчу без больших потерь, если не считать травм. У «Спартака» их вообще нет — тренерский штаб во главе с Паоло Ваноли и все игроки-легионеры остаются в команде и никуда не уезжают. По крайней мере, пока. «Динамо» покинул помогавший Сандро Шварцу Андрей Воронин, сложная ситуация у защитника Ивана Ордеца. Но это не сравнить с ситуацией «Краснодара», который остался и без тренера, и без иностранцев.

Паоло Ваноли. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Паоло Ваноли.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Динамо» все еще рассчитывает побороться с «Зенитом» за чемпионство. Отставание бело-голубых от питерцев составляет всего два очка. У «Спартака» в этом сезоне в РПЛ турнирных задач уже нет, но, во-первых, это дерби, во-вторых, надо исправляться за поражение от ЦСКА, в-третьих, все ждут от красно-белых игрового прогресса.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом предстоящего матча «Динамо». Коэффициент на победу бело-голубых — 2.03, на «Спартак» — 3.90, на ничью — 3.50.

Игра первого круга завершилась вничью — 2:2. «Динамо» вело 2:0, но в самой концовке «Спартак» забил дважды и ушел от поражения. Бело-голубые вообще обязательно забивали «Спартаку» в трех последних очных матчах. Кроме того, команда Шварца очень бодро возобновила сезон, отгрузив по три мяча «Химкам» и «Нижнему Новгороду». Да, возможно, это не самые грозные оппоненты, но тем не менее. Красно-белые же пропускали после рестарта и от ЦСКА, и от «Кубани».

06.03.2022 | Динамо — Спартак

Прогноз «СЭ»: вполне можно немного рискнуть и поставить на тотал больше 1,5 для «Динамо» с хорошим коэффициентом 2.00.

Согласны с прогнозом или сделаете другую ставку? Поставьте в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
18
32
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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