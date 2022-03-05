Итальянец рискует провалить второе дерби в РПЛ

В воскресенье состоится старейшее московское дерби — «Динамо» против «Спартака». Сделать ставку на российскую классику вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда сыграют и где смотреть «Динамо» — «Спартак»?

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 6 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры можно посмотреть на matchtv.ru, начало эфира — в 18.30.

«Динамо» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 6 марта

Предстоящая игра — это классическое противостояние отечественного футбола. В последнее время более статусными и антуражными считаются матчи «Спартака» с ЦСКА и «Зенитом», но «Динамо» — старейший и самый принципиальный соперник.

Команды возобновили сезон по-разному. У «Динамо» две крупные победы — над «Химками» в РПЛ и над «Нижним Новгородом» в БЕТСИТИ Кубке России. «Спартак» же сначала проиграл еще одно дерби — ЦСКА, но в кубковом турнире отвел душу, разгромив «Кубань».

Важное обстоятельство в нынешних условиях — оба соперника подходят к матчу без больших потерь, если не считать травм. У «Спартака» их вообще нет — тренерский штаб во главе с Паоло Ваноли и все игроки-легионеры остаются в команде и никуда не уезжают. По крайней мере, пока. «Динамо» покинул помогавший Сандро Шварцу Андрей Воронин, сложная ситуация у защитника Ивана Ордеца. Но это не сравнить с ситуацией «Краснодара», который остался и без тренера, и без иностранцев.

Паоло Ваноли. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Динамо» все еще рассчитывает побороться с «Зенитом» за чемпионство. Отставание бело-голубых от питерцев составляет всего два очка. У «Спартака» в этом сезоне в РПЛ турнирных задач уже нет, но, во-первых, это дерби, во-вторых, надо исправляться за поражение от ЦСКА, в-третьих, все ждут от красно-белых игрового прогресса.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом предстоящего матча «Динамо». Коэффициент на победу бело-голубых — 2.03, на «Спартак» — 3.90, на ничью — 3.50.

Игра первого круга завершилась вничью — 2:2. «Динамо» вело 2:0, но в самой концовке «Спартак» забил дважды и ушел от поражения. Бело-голубые вообще обязательно забивали «Спартаку» в трех последних очных матчах. Кроме того, команда Шварца очень бодро возобновила сезон, отгрузив по три мяча «Химкам» и «Нижнему Новгороду». Да, возможно, это не самые грозные оппоненты, но тем не менее. Красно-белые же пропускали после рестарта и от ЦСКА, и от «Кубани».

06.03.2022 | Динамо — Спартак

Прогноз «СЭ»: вполне можно немного рискнуть и поставить на тотал больше 1,5 для «Динамо» с хорошим коэффициентом 2.00.

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