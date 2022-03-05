«Динамо» — «Спартак»: Шварца ждет легкая прогулка?
6 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Динамо». Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» 6 марта 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит «Динамо». На эту команду можно поставить с котировкой 2.03 — это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (27%), а победа «Спартака» есть в линии за 3.90 (26%).
Ф1(-1) идет за 2.80, а Ф2(+1) — за 1.43.
Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.98, ТМ 2.5 можно взять за 1.90.
Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.83. Обратный результат есть за 1.90.
«Динамо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 6 марта 2022 года
Классическое московское противостояние возвращается на «ВТБ Арену». Год назад в матче «Динамо» и «Спартака» сильнее оказались гости, победив со счетом 2:1. Но теперь «Динамо — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство, а «Спартак» — середняк с девятого места, который лишь на одно очко опережает дебютантов из «Нижнего Новгорода». Совсем недавно проиграл в дерби ЦСКА со счетом 0:2.
В последней очной встрече клубов, которая прошла в октябре прошлого года на «Открытие Арене», «Спартак» спасся от «Динамо» за несколько минут со счета 0:2. Так что против бело-голубых красно-белые играют довольно весело.
Учитывая результативность обеих команд в кубковых матчах, где команда Паоло Ваноли забила шесть, а коллектив Сандро Шварца — три, в очной встрече можно ожидать голов с обеих сторон. Тем более что ставка «обе забьют» заходит уже в трех из четырех игр между московскими командами. В линии этот исход можно найти за коэффициент 1.83.
Также возьмем тотал голов в этом матче больше 2. Он заходил в очных встречах пять раз подряд. Сейчас на это можно поставить за 1.47.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»
Дерби между «Динамо» и «Спартаком» часто получаются результативными. Ставка «обе забьют» сыграла в трех очных встречах команд подряд.
Помним и о том, сколько мячей забили «Динамо» и «Спартак» в своих последних матчах: три и шесть соответственно. Верим, что дерби получится результативным, и ставим на «обе забьют» за 1.83.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.83.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
6
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
7
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7