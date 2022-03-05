6 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Динамо». Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» 6 марта 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит «Динамо». На эту команду можно поставить с котировкой 2.03 — это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (27%), а победа «Спартака» есть в линии за 3.90 (26%).

Ф1(-1) идет за 2.80, а Ф2(+1) — за 1.43.

06.03.2022 | Динамо — Спартак

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.98, ТМ 2.5 можно взять за 1.90.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.83. Обратный результат есть за 1.90.

«Динамо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 6 марта 2022 года

Классическое московское противостояние возвращается на «ВТБ Арену». Год назад в матче «Динамо» и «Спартака» сильнее оказались гости, победив со счетом 2:1. Но теперь «Динамо — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство, а «Спартак» — середняк с девятого места, который лишь на одно очко опережает дебютантов из «Нижнего Новгорода». Совсем недавно проиграл в дерби ЦСКА со счетом 0:2.

В последней очной встрече клубов, которая прошла в октябре прошлого года на «Открытие Арене», «Спартак» спасся от «Динамо» за несколько минут со счета 0:2. Так что против бело-голубых красно-белые играют довольно весело.

Учитывая результативность обеих команд в кубковых матчах, где команда Паоло Ваноли забила шесть, а коллектив Сандро Шварца — три, в очной встрече можно ожидать голов с обеих сторон. Тем более что ставка «обе забьют» заходит уже в трех из четырех игр между московскими командами. В линии этот исход можно найти за коэффициент 1.83.

Также возьмем тотал голов в этом матче больше 2. Он заходил в очных встречах пять раз подряд. Сейчас на это можно поставить за 1.47.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

Дерби между «Динамо» и «Спартаком» часто получаются результативными. Ставка «обе забьют» сыграла в трех очных встречах команд подряд.

Помним и о том, сколько мячей забили «Динамо» и «Спартак» в своих последних матчах: три и шесть соответственно. Верим, что дерби получится результативным, и ставим на «обе забьют» за 1.83.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.83.