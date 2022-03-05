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5 марта, 14:15

«Динамо» — «Спартак»: Шварца ждет легкая прогулка?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» 6 марта 2022 года
Виталий Пудздрав
Сандро Шварц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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6 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Динамо». Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
06 мар, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:2
Спартак
Голы
Николсон, 26 (0:1), Промес, 37 (0:2)
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Скопинцев Сазонов Моро (Макаров, 81) Грулев (Нжи, 65) Захарян Шиманьски Фомин (Паршивлюк, 46) Смолов (Тюкавин, 58)
Спартак
Селихов Кофрие (Литвинов, 46) Жиго Айртон Джикия Мозес Бакаев (Ларссон, 67) Мартинс (Зобнин, 79) Умяров Николсон Промес
Предупреждения
Грулев 3’, Варела 42’, Захарян 66’  -  Кофрие 1’, Айртон 40’, Мартинс 72’, Умяров 86’
Удаления
Варела 45+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Богданов (Верея) Хатуев (Грозный)
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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» 6 марта 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит «Динамо». На эту команду можно поставить с котировкой 2.03 — это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (27%), а победа «Спартака» есть в линии за 3.90 (26%).

Ф1(-1) идет за 2.80, а Ф2(+1) — за 1.43.

06.03.2022 | Динамо — Спартак

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.98, ТМ 2.5 можно взять за 1.90.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.83. Обратный результат есть за 1.90.

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«Динамо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 6 марта 2022 года

Классическое московское противостояние возвращается на «ВТБ Арену». Год назад в матче «Динамо» и «Спартака» сильнее оказались гости, победив со счетом 2:1. Но теперь «Динамо — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство, а «Спартак» — середняк с девятого места, который лишь на одно очко опережает дебютантов из «Нижнего Новгорода». Совсем недавно проиграл в дерби ЦСКА со счетом 0:2.

В последней очной встрече клубов, которая прошла в октябре прошлого года на «Открытие Арене», «Спартак» спасся от «Динамо» за несколько минут со счета 0:2. Так что против бело-голубых красно-белые играют довольно весело.

Учитывая результативность обеих команд в кубковых матчах, где команда Паоло Ваноли забила шесть, а коллектив Сандро Шварца — три, в очной встрече можно ожидать голов с обеих сторон. Тем более что ставка «обе забьют» заходит уже в трех из четырех игр между московскими командами. В линии этот исход можно найти за коэффициент 1.83.

Также возьмем тотал голов в этом матче больше 2. Он заходил в очных встречах пять раз подряд. Сейчас на это можно поставить за 1.47.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

Дерби между «Динамо» и «Спартаком» часто получаются результативными. Ставка «обе забьют» сыграла в трех очных встречах команд подряд.

Помним и о том, сколько мячей забили «Динамо» и «Спартак» в своих последних матчах: три и шесть соответственно. Верим, что дерби получится результативным, и ставим на «обе забьют» за 1.83.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.83.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
Сандро Шварц
17
22
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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