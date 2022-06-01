Рафаэль Надаль — Александр Зверев: король грунта выйдет в свой последний финал на «Ролан Гаррос»?
3 июня 2022 года в Париже состоится полуфинал «Ролан Гаррос», в котором Рафаэль Надаль сыграет с Александром Зверевым. Матч пройдет на корте Филиппа Шатрие и начнется не раньше 15.45 по московскому времени. В России он показан не будет. Испанец ведет в личном противостоянии с немцем 6-3.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль — Александр Зверев 3 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы Рафаэля Надаля предпочтительнее. На победу испанца можно поставить с коэффициентом 1.35, это примерно 74% вероятности исхода. Успех Зверева доступен с котировкой 3.20 (26%).
Считаете, что Зверев навяжет борьбу фавориту? Можете поставить на него с форой по геймам:
Также отличный вариант — ставка на фору по сетам: победа немца (+1.5) по партиям оценена котировкой 1.98, Ф1(-1.5) — за 1.77.
Соперники провели на турнире по два затяжных матча. На тотал больше 37.5 гейма коэффициент 1.85, на ТМ 37.5 — 1.96.
Самый вероятный точный счет — 3:0 по сетам в пользу Надаля за 2.75. На его триумф со счетом 3:1 коэффициент 4.00, 3:2 — 5.40.
На то, что один из игроков выиграет матч, проиграв первый сет, можно поставить за 4.10.
На счет 6:0 в одной из партий — за 10.5.
Рафаэль Надаль — Александр Зверев: прогноз и анализ матча «Ролан Гаррос» 3 июня 2022 года
Невозможно поверить в то, чего добился Рафаэль Надаль. 12 мая испанец с трудом доиграл матч против Дениса Шаповалова в Риме, где уступил в трех сетах. На пресс-конференции он объявил, что страдает из-за хронических проблем со стопой и не знает, сыграет ли на «Ролан Гаррос». Но прошло всего 10 дней, и Рафа заявился на турнир, а еще спустя неделю вышел в полуфинал.
В четвертьфинале 13-кратный победитель парижского «мейджора» в сумасшедшем по уровню и накалу матче разобрался с Новаком Джоковичем. Сербский теннисист считался весомым фаворитом, но уступил в четырех сетах и в ближайшее время потеряет первую строчку рейтинга. А испанец в 14-й раз вышел в 1/2.
Еще удивительнее победа Надаля над Джоковичем выглядит на фоне того, что за два дня до этого Рафаэль провел изматывающий 4.5-часовой матч против Феликса Оже-Альяссима. Эксперты были уверены, что испанец не выдержит ритма и давления Новака, но он выглядел максимально свежим и заслуженно победил.
Чуть ранее Александр Зверев устранил Карлоса Алькараса, и это еще одна сенсация турнира. 19-летний испанец шел вторым фаворитом «Ролан Гаррос» после Джоковича, но не справился с задачей войти хотя бы в четверку сильнейших. Немец показывал удивительный для себя уровень в первых двух сетах, почти не ошибался, но во второй половине встречи перестал справляться с нервами, из-за чего не подал на матч при счете 5:4 в четвертом сете.
Зверев всего в четвертый раз сыграет в полуфинале «Шлема», для него это все еще новая и непривычная стадия. Он точно будет нервничать, тем более против немца окажется не только Надаль, но и трибуны главного парижского стадиона. Влиться в игру с первых геймов в такой обстановке непросто, поэтому в первом сете значительно более опытный Рафаэль должен получить преимущество — на его победу в стартовой партии с форой (-1.5) гейма можно поставить с котировкой 1.77.
Прогноз и ставка на матч Рафаэль Надаль — Александр Зверев
Надаль еще перед началом турнира говорил, что этот «Ролан Гаррос» может стать для него последним в карьере, а по ходу соревнования разговоры только усилились, напряжение возрастает. Если Рафаэль действительно подумывает завершить карьеру, то, конечно, захочет сделать это на мажорной ноте и в любимом месте.
То, как уверенно и энергично он выглядел в матче против Джоковича, подсказывает, что еще не все силы он истратил и готов выплеснуть оставшиеся для завоевания титула. Поэтому для Зверева матч против испанца станет главным испытанием в году.
В 2021-м Александр победил Рафаэля на грунте в Мадриде, но это единичное достижение — остальные три встречи на этом покрытии он проиграл. А в Париже Надаль всегда играет с двойным усердием, поэтому что эта земля питает его силой.
Рафаэль сделает все возможное, чтобы матч не затянулся, потому что в четырех или пяти сетах более молодой противник, скорее всего, его перебегает. Испанец поставит на мощное начало поединка и стартовое преимущество, а после дожмет Александра. Матч не затянется.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 40.5 гейма за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0