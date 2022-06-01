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Рафаэль Надаль — Александр Зверев: король грунта выйдет в свой последний финал на «Ролан Гаррос»?

Прогноз и ставка на матч «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль — Александр Зверев 3 июня 2022 года
Евгений Коростелев
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Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press
Возможно, испанец уже в ближайшее время завершит карьеру.

3 июня 2022 года в Париже состоится полуфинал «Ролан Гаррос», в котором Рафаэль Надаль сыграет с Александром Зверевым. Матч пройдет на корте Филиппа Шатрие и начнется не раньше 15.45 по московскому времени. В России он показан не будет. Испанец ведет в личном противостоянии с немцем 6-3.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль — Александр Зверев 3 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы Рафаэля Надаля предпочтительнее. На победу испанца можно поставить с коэффициентом 1.35, это примерно 74% вероятности исхода. Успех Зверева доступен с котировкой 3.20 (26%).

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Считаете, что Зверев навяжет борьбу фавориту? Можете поставить на него с форой по геймам:

  • Ф2(+5.5) идет за 1.73, Ф1(-5.5) — 2.03;

  • Ф2(+4.5) идет за 2.02, Ф1(-4.5) — 1.79;

  • Ф2(+3.5) идет за 2.30, Ф1(-3.5) — 1.58.

Также отличный вариант — ставка на фору по сетам: победа немца (+1.5) по партиям оценена котировкой 1.98, Ф1(-1.5) — за 1.77.

Соперники провели на турнире по два затяжных матча. На тотал больше 37.5 гейма коэффициент 1.85, на ТМ 37.5 — 1.96.

Самый вероятный точный счет — 3:0 по сетам в пользу Надаля за 2.75. На его триумф со счетом 3:1 коэффициент 4.00, 3:2 — 5.40.

На то, что один из игроков выиграет матч, проиграв первый сет, можно поставить за 4.10.

На счет 6:0 в одной из партий — за 10.5.

Рафаэль Надаль — Александр Зверев: прогноз и анализ матча «Ролан Гаррос» 3 июня 2022 года

Невозможно поверить в то, чего добился Рафаэль Надаль. 12 мая испанец с трудом доиграл матч против Дениса Шаповалова в Риме, где уступил в трех сетах. На пресс-конференции он объявил, что страдает из-за хронических проблем со стопой и не знает, сыграет ли на «Ролан Гаррос». Но прошло всего 10 дней, и Рафа заявился на турнир, а еще спустя неделю вышел в полуфинал.

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В четвертьфинале 13-кратный победитель парижского «мейджора» в сумасшедшем по уровню и накалу матче разобрался с Новаком Джоковичем. Сербский теннисист считался весомым фаворитом, но уступил в четырех сетах и в ближайшее время потеряет первую строчку рейтинга. А испанец в 14-й раз вышел в 1/2.

Еще удивительнее победа Надаля над Джоковичем выглядит на фоне того, что за два дня до этого Рафаэль провел изматывающий 4.5-часовой матч против Феликса Оже-Альяссима. Эксперты были уверены, что испанец не выдержит ритма и давления Новака, но он выглядел максимально свежим и заслуженно победил.

Чуть ранее Александр Зверев устранил Карлоса Алькараса, и это еще одна сенсация турнира. 19-летний испанец шел вторым фаворитом «Ролан Гаррос» после Джоковича, но не справился с задачей войти хотя бы в четверку сильнейших. Немец показывал удивительный для себя уровень в первых двух сетах, почти не ошибался, но во второй половине встречи перестал справляться с нервами, из-за чего не подал на матч при счете 5:4 в четвертом сете.

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Зверев всего в четвертый раз сыграет в полуфинале «Шлема», для него это все еще новая и непривычная стадия. Он точно будет нервничать, тем более против немца окажется не только Надаль, но и трибуны главного парижского стадиона. Влиться в игру с первых геймов в такой обстановке непросто, поэтому в первом сете значительно более опытный Рафаэль должен получить преимущество — на его победу в стартовой партии с форой (-1.5) гейма можно поставить с котировкой 1.77.

Прогноз и ставка на матч Рафаэль Надаль — Александр Зверев

Надаль еще перед началом турнира говорил, что этот «Ролан Гаррос» может стать для него последним в карьере, а по ходу соревнования разговоры только усилились, напряжение возрастает. Если Рафаэль действительно подумывает завершить карьеру, то, конечно, захочет сделать это на мажорной ноте и в любимом месте.

То, как уверенно и энергично он выглядел в матче против Джоковича, подсказывает, что еще не все силы он истратил и готов выплеснуть оставшиеся для завоевания титула. Поэтому для Зверева матч против испанца станет главным испытанием в году.

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В 2021-м Александр победил Рафаэля на грунте в Мадриде, но это единичное достижение — остальные три встречи на этом покрытии он проиграл. А в Париже Надаль всегда играет с двойным усердием, поэтому что эта земля питает его силой.

Рафаэль сделает все возможное, чтобы матч не затянулся, потому что в четырех или пяти сетах более молодой противник, скорее всего, его перебегает. Испанец поставит на мощное начало поединка и стартовое преимущество, а после дожмет Александра. Матч не затянется.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 40.5 гейма за 1.62.

Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Рафаэль Надаль
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