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Александр Волков — Жаирзиньо Розенструйк: поражение лишит Драго титульного боя в UFC

Прогноз и ставка на бой UFC Александр Волков — Жаирзиньо Розенструйк 5 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Александр Волков.
Фото Global Look Press
Важно не проморгать лаки-панч.

5 июня 2022 года на арене UFC APEX в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC Fight Night 207, в главном бою которого сойдутся боец из России Александр Волков и суринамец Жаирзиньо Розенструйк. Поединки основного карда начнутся в 23.00 по московскому времени, Волков и Розенструйк выйдут в клетку приблизительно в 1.00 мск.

Где смотреть прямую трансляцию боя Волков — Розенструйк?

В прямом эфире схватку тяжеловесов можно увидеть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Боец». Трансляция начнется 4 июня в 23.00 мск.

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Александр Волков

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают 33-летнего российского файтера по прозвищу Драго фаворитом поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.64, это примерно 61% вероятности исхода.

«Для меня хорошо, что мой следующий соперник — панчер и, вероятно, предпочтет бой в стойке. Думаю, мои технические навыки лучше и у меня больше физической силы», — заявил в интервью перед поединком Волков. Российский спортсмен согласился выйти в октагон на месячном уведомлении, но очень хорошо изучил Розенструйка.

Чтобы точечнее и серьезнее подготовиться к, вероятно, главному бою в карьере, Волков даже сменил команду и тренировочный процесс. Александр признался, что уехал для подготовки на высоту 1500 метров над уровнем моря и работал над выносливостью. Его спарринг-партнерами стали большие парни с мощным ударом, как у Розенструйка. Так что Волков готов стоять на протяжении пяти раундов и не позволить себя уронить.

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Проигрывать нельзя. За последние 12 месяцев Александр провел три поединка и уступил в двух из них: в июне 2021-го Сирилу Гану единогласным решением, а в марте 2022-го — сдачей Тому Аспиналлу. Очередное поражение поставит крест на амбициях Волкова получить титульный поединок в UFC.

Жаирзиньо Розенструйк

34-летний боец из Суринама стоит в рейтинге сразу за россиянином — они располагаются на седьмой и восьмой строчках списка тяжеловесов. Как и Волков, Розенструйк мог быть значительно выше, но помешали последние неважные результаты — с мая 2020-го он проиграл три боя из пяти.

Поражения от Фрэнсиса Нганну нокаутом, а также решением Сирилу Гану и Кёртису Блейдсу — первые в карьере Биги Боя. До декабря 2019-го он шел на серии из десяти побед подряд, но что-то сломалось. Возможно, сказывается возраст.

При подготовке и оценке шансов Волков опирался именно на поединок суринамца с Нганну, который завершился за 20 секунд. Но Александру важно не переоценить себя — 11 из 12 побед Розенструйк одержал нокаутами, в среднем он 1.05 раза отправляет соперников в нокдаун.

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На победу Жаирзиньо можно поставить с котировкой 2.26 (38%). Он аутсайдер боя, потому что оснащен чуть хуже соперника. Волков не боится тейкдаунов и применяет эту тактику, также он намного агрессивнее атакует (наносит в минуту почти пять акцентированных ударов против 2.8 у Жаирзиньо) и чуть лучше защищается. Александру важно не пропустить лаки-панч, максимальная бдительность — ключ к успеху в предстоящем поединке.

Возможна ли ничья?

На то, что бойцы не выявят победителя в схватке, а судьи никому не отдадут предпочтение, коэффициент привычно высокий — 70.0 (1%). В карьерах Волкова и Розенструйка такой исход не встречался, поэтому сложно представить, что в ближайшие выходные спортсмены разойдутся миром.

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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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