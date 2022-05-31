Александр Волков — Жаирзиньо Розенструйк: поражение лишит Драго титульного боя в UFC
5 июня 2022 года на арене UFC APEX в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC Fight Night 207, в главном бою которого сойдутся боец из России Александр Волков и суринамец Жаирзиньо Розенструйк. Поединки основного карда начнутся в 23.00 по московскому времени, Волков и Розенструйк выйдут в клетку приблизительно в 1.00 мск.
Где смотреть прямую трансляцию боя Волков — Розенструйк?
В прямом эфире схватку тяжеловесов можно увидеть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Боец». Трансляция начнется 4 июня в 23.00 мск.
Александр Волков
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают 33-летнего российского файтера по прозвищу Драго фаворитом поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.64, это примерно 61% вероятности исхода.
«Для меня хорошо, что мой следующий соперник — панчер и, вероятно, предпочтет бой в стойке. Думаю, мои технические навыки лучше и у меня больше физической силы», — заявил в интервью перед поединком Волков. Российский спортсмен согласился выйти в октагон на месячном уведомлении, но очень хорошо изучил Розенструйка.
Чтобы точечнее и серьезнее подготовиться к, вероятно, главному бою в карьере, Волков даже сменил команду и тренировочный процесс. Александр признался, что уехал для подготовки на высоту 1500 метров над уровнем моря и работал над выносливостью. Его спарринг-партнерами стали большие парни с мощным ударом, как у Розенструйка. Так что Волков готов стоять на протяжении пяти раундов и не позволить себя уронить.
Проигрывать нельзя. За последние 12 месяцев Александр провел три поединка и уступил в двух из них: в июне 2021-го Сирилу Гану единогласным решением, а в марте 2022-го — сдачей Тому Аспиналлу. Очередное поражение поставит крест на амбициях Волкова получить титульный поединок в UFC.
Жаирзиньо Розенструйк
34-летний боец из Суринама стоит в рейтинге сразу за россиянином — они располагаются на седьмой и восьмой строчках списка тяжеловесов. Как и Волков, Розенструйк мог быть значительно выше, но помешали последние неважные результаты — с мая 2020-го он проиграл три боя из пяти.
Поражения от Фрэнсиса Нганну нокаутом, а также решением Сирилу Гану и Кёртису Блейдсу — первые в карьере Биги Боя. До декабря 2019-го он шел на серии из десяти побед подряд, но что-то сломалось. Возможно, сказывается возраст.
При подготовке и оценке шансов Волков опирался именно на поединок суринамца с Нганну, который завершился за 20 секунд. Но Александру важно не переоценить себя — 11 из 12 побед Розенструйк одержал нокаутами, в среднем он 1.05 раза отправляет соперников в нокдаун.
На победу Жаирзиньо можно поставить с котировкой 2.26 (38%). Он аутсайдер боя, потому что оснащен чуть хуже соперника. Волков не боится тейкдаунов и применяет эту тактику, также он намного агрессивнее атакует (наносит в минуту почти пять акцентированных ударов против 2.8 у Жаирзиньо) и чуть лучше защищается. Александру важно не пропустить лаки-панч, максимальная бдительность — ключ к успеху в предстоящем поединке.
Возможна ли ничья?
На то, что бойцы не выявят победителя в схватке, а судьи никому не отдадут предпочтение, коэффициент привычно высокий — 70.0 (1%). В карьерах Волкова и Розенструйка такой исход не встречался, поэтому сложно представить, что в ближайшие выходные спортсмены разойдутся миром.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0