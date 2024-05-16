«Колорадо» сыграл за Ничушкина! «Эвеланш» спасли серию и без проблемного россиянина
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
«Даллас» — «Колорадо» — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Голы: Павелски — 1 (Дюшен, Робертсон), 9:03 — 1:0. Лехконен — 6 (бол., Маккиннон), 19:59 — 1:1. Хейсканен — 5 (бол., Робертсон, Павелски), 31:39 — 2:1. Макар — 4 (бол., Друэн, Рантанен), 37:24 — 2:2. Миттельштадт — 3 (Паризе, Жирар), 41:12 — 2:3. Макар — 5, 44:28 — 2:4. Стэнковен — 3 (Линделл), 45:44 — 3:4. Маккиннон — 4 (Лехконен), 56:50 — 3:5.
Вратари: Эттингер (56:59 — 58:49) — Георгиев.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 27 (8+8+11) — 27 (9+10+8).
Наши: Дадонов (12.15/2/-1) — Тренин (2.16/0/0).
16 мая. Даллас. American Airlines Center.
Счет в серии: 3-2.
Потерпев третье поражение подряд и лишившись во вторник своего лучшего снайпера, «Колорадо» незадолго до пятого матча в Техасе получил мощнейший удар под дых, после которого рисковал не отправиться. Год назад залет Валерия Ничушкина в отеле стоил «Эвеланш» позорного вылета в первом раунде от «Сиэтла». Тогда российский нападающий выбыл из плей-офф при счете 1-1 в серии. В этот же раз его команда оказалась в куда менее приятном положении, рискуя отправиться в отпуск этой ночью.
Гости в начале игры вряд ли производили впечатление команды, которая обязательно спасется и вернет серию в Денвер, уже в который раз позволив сопернику забросить первому. Поэтому в очередной раз им пришлось прибавлять по ходу и героически выкарабкиваться из не самой приятной ситуации.
Кто точно хотел завершить сегодня серию в пяти матчах, так это рыжебородый ветеран «Далласа» Джо Павелски. В предыдущих 11 играх этого плей-офф на счету великого американца было всего одно очко, несмотря на далеко не самый слабый хоккей в звене с Мэттом Дюшейном и Джейсоном Робертсоном. Однако сегодня он оформил крайне важные для себя 1+1, открыв счет на 10-й минуте и поучаствовав в шайбе Миро Хейсканена в середине встречи.
А ведь голевая передача на финна в большинстве стала для Павса 142-м результативным баллом, набранным в 194-х матчах розыгрыша Кубка Стэнли, и позволила обойти по этому показателю капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (141 очко в 151 матче). Теперь по количеству кубковых очков его опережают лишь три действующих хоккеиста — Сидни Кросби (201 очко в 180 матчах), Евгений Малкин (180 баллов в 177 встречах) и Никита Кучеров (167 очков в 147 матчах).
Впрочем, после трех поражений подряд «Эвеланш» доказали, что по-прежнему способны держать удар, дважды не позволив хозяевам развить успех и не отпустив их в отрыв. В обоих случаях «Лавинам» помогло большинство, любезно подаренное «Звездами» в концовках первого и второго периодов. Причем впервые пробить Джейка Эттингера у гостей получилось в аккурат с сиреной на перерыв, когда Нэйтан Маккинон нашел передачей на «бампере» не ставшего тянуть с броском Арттури Лекхонена.
Получив положительный импульс благодаря шайбе Кэйла Макара незадолго до второго перерыва, в самом начале третьего периода команда Джареда Беднара сумела впервые повести в счете по ходу этого противостояния. Кажется, гола Кэйси Миттельштадта с острейшего угла не случилось бы без эффектного паса Зака Паризе, который классно сориентировался после отскока от игрока хозяев и сделал передачу партнеру на дальнюю штангу.
Ключевым стало то, что сегодня у парней из Денвера не только прекрасно работали спецбригады, но и оказался в огне малыш Макар, не потерявшийся в стрессовый момент и разразившийся победным дублем. На 45-й минуте лидер «Колорадо» здорово накатил на ворота от синей линии, качнув Тайлера Сегина, и не самым сложным броском из-под Томаса Харли отправил шайбу в «домик» Эттингеру.
К счастью для «Звезд», вскоре разрыв сократил новичок Логан Станковен, который удачно подставил клюшку под наброс Эсы Линделла. Вот только за несколько минут до финальной сирены у «Лавин» включился монстр по фамилии Маккиннон, поставивший точку в матче хлестким кистевым и продливший серию как минимум еще на одну игру.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
|2 - 2
|
Даллас - Колорадо
|3 - 2
|
Флорида - Бостон
|3 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|3 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|16.05
|03:00
|
Даллас – Колорадо
|3 : 5