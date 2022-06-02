Дидье Дешам собрал к июньским матчам всех звезд.

3 июня сборная Франции с Килианом Мбаппе примет полуфиналиста Евро-2020 команду Дании. Матч группового этапа Лиги наций состоится на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его можно посмотреть благодаря онлайн-платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Франция — Дания 3 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию весомым фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.67, это приблизительно 59% вероятности исхода. На успех Дании самая высокая котировка — 5.50 (16%), на ничью — 3.90 (25%).

Вариант «гости не проиграют» доступен за 2.30.

В последних пяти матчах Франция забила 19 мячей, то есть в среднем 3.8 за игру. На индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола коэффициент — 1.87, на ИТБ 2.5 — 3.80. У Дании хотя бы один точный удар оценен в 1.71.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.78.

Почти с такими же коэффициентами открыт рынок на обмен голами: «обе забьют» — за 2.10, обратный исход — за 1.73.

Можно взять комбинированный вариант ставки на точный счет: победа Франции 1:0, 2:0 или 3:0 оценена в 2.48.

Франция — Дания: прогноз и анализ матча 1-го тура Лиги наций 3 июня 2022 года

Несмотря на то что чемпионат мира в Катаре начнется только через полгода, тренеры сборных уже потихоньку нащупывают рабочие сочетания. Именно поэтому сразу после завершения клубного сезона топовые футболисты разъехались не по пляжам, а по национальным командам. Подготовка к главному турниру года уже стартовала.

Франция попала в такую группу, из которой должна выйти победителем даже со средним составом, но Дидье Дешам собрал в заявке самых горячих и обсуждаемых звезд. Против Дании, вероятно, сыграет даже Карим Бензема, который всего несколько дней назад выиграл Лигу чемпионов с «Реалом». Если уж в сборную вытянули главного претендента на «Золотой мяч», то наличие в команде Мбаппе, Гризманна и остальных вообще не обсуждается.

Приедет в команду и молодой талант Орельен Тчуамени, за которого этим летом топ-клубы готовы выложить до 100 млн евро. Медиа пишут, что полузащитник «Монако» отправится в «Мадрид» к Карло Анчелотти. У французов невероятная заявка, и даже если Дешам захочет выставить второй состав, то для других команд он будет выглядеть как первый.

Учитывая, что Лига наций в этом сезоне — больше товарищеский и подготовительный к ЧМ турнир, следует ждать от игроков некой вальяжности. А она рождает ошибки и результативность, поэтому стоит взять ставку «Франция выиграет гонку до двух голов» за 2.04.

Прогноз и ставка на матч Франция — Дания

Хотя последний матч между командами завершился вничью (0:0), обычно французы очень успешно играют с датчанами. Есть высокая вероятность, что на домашнем стадионе «Трехцветные» под чанты своих болельщиков не будут валять дурака и сыграют на результат — а им может быть только победа.

Рекомендуемая ставка: победа Франции за 1.67.