Франция — Дания: Мбаппе и Бензема устроят хаос в обороне соперника
3 июня сборная Франции с Килианом Мбаппе примет полуфиналиста Евро-2020 команду Дании. Матч группового этапа Лиги наций состоится на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его можно посмотреть благодаря онлайн-платформе «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Франция — Дания 3 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию весомым фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.67, это приблизительно 59% вероятности исхода. На успех Дании самая высокая котировка — 5.50 (16%), на ничью — 3.90 (25%).
Вариант «гости не проиграют» доступен за 2.30.
В последних пяти матчах Франция забила 19 мячей, то есть в среднем 3.8 за игру. На индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола коэффициент — 1.87, на ИТБ 2.5 — 3.80. У Дании хотя бы один точный удар оценен в 1.71.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.78.
Почти с такими же коэффициентами открыт рынок на обмен голами: «обе забьют» — за 2.10, обратный исход — за 1.73.
Можно взять комбинированный вариант ставки на точный счет: победа Франции 1:0, 2:0 или 3:0 оценена в 2.48.
Франция — Дания: прогноз и анализ матча 1-го тура Лиги наций 3 июня 2022 года
Несмотря на то что чемпионат мира в Катаре начнется только через полгода, тренеры сборных уже потихоньку нащупывают рабочие сочетания. Именно поэтому сразу после завершения клубного сезона топовые футболисты разъехались не по пляжам, а по национальным командам. Подготовка к главному турниру года уже стартовала.
Франция попала в такую группу, из которой должна выйти победителем даже со средним составом, но Дидье Дешам собрал в заявке самых горячих и обсуждаемых звезд. Против Дании, вероятно, сыграет даже Карим Бензема, который всего несколько дней назад выиграл Лигу чемпионов с «Реалом». Если уж в сборную вытянули главного претендента на «Золотой мяч», то наличие в команде Мбаппе, Гризманна и остальных вообще не обсуждается.
Приедет в команду и молодой талант Орельен Тчуамени, за которого этим летом топ-клубы готовы выложить до 100 млн евро. Медиа пишут, что полузащитник «Монако» отправится в «Мадрид» к Карло Анчелотти. У французов невероятная заявка, и даже если Дешам захочет выставить второй состав, то для других команд он будет выглядеть как первый.
Учитывая, что Лига наций в этом сезоне — больше товарищеский и подготовительный к ЧМ турнир, следует ждать от игроков некой вальяжности. А она рождает ошибки и результативность, поэтому стоит взять ставку «Франция выиграет гонку до двух голов» за 2.04.
Прогноз и ставка на матч Франция — Дания
Хотя последний матч между командами завершился вничью (0:0), обычно французы очень успешно играют с датчанами. Есть высокая вероятность, что на домашнем стадионе «Трехцветные» под чанты своих болельщиков не будут валять дурака и сыграют на результат — а им может быть только победа.
Рекомендуемая ставка: победа Франции за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0