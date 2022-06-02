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Франция — Дания: Мбаппе и Бензема устроят хаос в обороне соперника

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Франция — Дания 3 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Карим Бензема (сборная Франции).
Фото Global Look Press
Дидье Дешам собрал к июньским матчам всех звезд.

3 июня сборная Франции с Килианом Мбаппе примет полуфиналиста Евро-2020 команду Дании. Матч группового этапа Лиги наций состоится на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его можно посмотреть благодаря онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 1
03 июн, 21:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
Дания

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Франция — Дания 3 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию весомым фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.67, это приблизительно 59% вероятности исхода. На успех Дании самая высокая котировка — 5.50 (16%), на ничью — 3.90 (25%).

Вариант «гости не проиграют» доступен за 2.30.

В последних пяти матчах Франция забила 19 мячей, то есть в среднем 3.8 за игру. На индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола коэффициент — 1.87, на ИТБ 2.5 — 3.80. У Дании хотя бы один точный удар оценен в 1.71.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.78.

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Почти с такими же коэффициентами открыт рынок на обмен голами: «обе забьют» — за 2.10, обратный исход — за 1.73.

Можно взять комбинированный вариант ставки на точный счет: победа Франции 1:0, 2:0 или 3:0 оценена в 2.48.

Франция — Дания: прогноз и анализ матча 1-го тура Лиги наций 3 июня 2022 года

Несмотря на то что чемпионат мира в Катаре начнется только через полгода, тренеры сборных уже потихоньку нащупывают рабочие сочетания. Именно поэтому сразу после завершения клубного сезона топовые футболисты разъехались не по пляжам, а по национальным командам. Подготовка к главному турниру года уже стартовала.

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Франция попала в такую группу, из которой должна выйти победителем даже со средним составом, но Дидье Дешам собрал в заявке самых горячих и обсуждаемых звезд. Против Дании, вероятно, сыграет даже Карим Бензема, который всего несколько дней назад выиграл Лигу чемпионов с «Реалом». Если уж в сборную вытянули главного претендента на «Золотой мяч», то наличие в команде Мбаппе, Гризманна и остальных вообще не обсуждается.

Приедет в команду и молодой талант Орельен Тчуамени, за которого этим летом топ-клубы готовы выложить до 100 млн евро. Медиа пишут, что полузащитник «Монако» отправится в «Мадрид» к Карло Анчелотти. У французов невероятная заявка, и даже если Дешам захочет выставить второй состав, то для других команд он будет выглядеть как первый.

Учитывая, что Лига наций в этом сезоне — больше товарищеский и подготовительный к ЧМ турнир, следует ждать от игроков некой вальяжности. А она рождает ошибки и результативность, поэтому стоит взять ставку «Франция выиграет гонку до двух голов» за 2.04.

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Прогноз и ставка на матч Франция — Дания

Хотя последний матч между командами завершился вничью (0:0), обычно французы очень успешно играют с датчанами. Есть высокая вероятность, что на домашнем стадионе «Трехцветные» под чанты своих болельщиков не будут валять дурака и сыграют на результат — а им может быть только победа.

Рекомендуемая ставка: победа Франции за 1.67.

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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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