Испания — Португалия: Роналду принесет гостям первые очки в группе?
2 июня 2022 года состоится первый топ-матч группового этапа Лиги наций — в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» Испания примет Португалию. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. В России ее транслирует онлайн-платформа «Окко Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Испания — Португалия 2 июня 2022 года
Испания — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Луиса Энрике можно поставить с коэффициентом 2.15, это примерно 46% вероятности исхода. Успех Португалии предложен за 3.70 (24%), ничья — за 3.30 (30%).
Считаете, что Криштиану Роналду не позволит своей команде проиграть? Вариант Х2 идет за 1.75.
Вы можете выбрать один из множества вариантов для ставки на голы:
Из десяти последних очных матчей соперники обменялись голами только в трех. Вариант «обе забьют» оценен котировкой 1.97, обратный исход — 1.83.
Самый вероятный автор гола в составе сборной Испании — Альваро Мората, его точный удар идет за 2.50. У Португалии, конечно, Криштиану Роналду — 2.40.
Аналитики предполагают, что матч завершится со счетом 1:1, коэффициент — 6.20.
Испания — Португалия: прогноз и анализ матча 1-го тура Лиги наций 2 июня 2022 года
Противостояние Испании и Португалии — одно из самых горячих на групповом этапе Лиги наций. Одна из них не попадет в плей-офф, но это даже к лучшему: вместо единственного матча нас ждут две незабываемые встречи. Составы обеих сборных перенасыщены топ-игроками, поэтому футбол будет вкусный и наверняка результативный.
Особенно с учетом последних новостей. Например, Испании в предстоящем матче не помогут Аймерик Лапорт и Педри, а Португалии — Рубен Диаш. Два из трех игроков — центральные защитники, причем очень высокого класса. Так что это серьезные потери для обоих составов.
В то же время в нападении у команд собраны сумасшедшего уровня футболисты. Роналду, Жота, Бернарду Силва, Торрес, Мората — эти ребята вскрыли бы оборону соперника и в ее лучшем составе, а теперь шансы только повысились. Например, взять индивидуальный тотал голов Испании больше 1.5 мяча можно за 2.25, ИТБ2 (1.5) — за 3.20.
Прогноз и ставка на матч Испания — Португалия
Многие наверняка помнят, как на ЧМ-2018 команды выдали сумасшедший матч с хет-триком Роналду и шестью голами. С тех пор они провели две товарищеские встречи, и обе они завершились нулевыми ничьими.
Сейчас чего-то похожего быть не должно. При этом аутсайдерство Португалии в матче очень преувеличено. У гостей состав ничуть не хуже испанского, а в атакующей линии даже интереснее. Подгоняемые Криштиану чемпионы Европы-2016 вряд ли уступят в предстоящем матче.
Рекомендуемая ставка: «Португалия не проиграет» за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0