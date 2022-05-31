Прогноз и ставка на матч Лиги наций Испания — Португалия 2 июня 2022 года

Капитан и лидер вошел в заявку на турнир.

2 июня 2022 года состоится первый топ-матч группового этапа Лиги наций — в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» Испания примет Португалию. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. В России ее транслирует онлайн-платформа «Окко Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Испания — Португалия 2 июня 2022 года

Испания — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Луиса Энрике можно поставить с коэффициентом 2.15, это примерно 46% вероятности исхода. Успех Португалии предложен за 3.70 (24%), ничья — за 3.30 (30%).

Считаете, что Криштиану Роналду не позволит своей команде проиграть? Вариант Х2 идет за 1.75.

Вы можете выбрать один из множества вариантов для ставки на голы:

тотал больше 1.5 мяча идет за 1.38, ТМ 1.5 — за 3.00;

тотал больше 2.5 мяча идет за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.72;

тотал больше 3.5 мяча идет за 4.00, ТМ 3.5 — за 1.25.

Из десяти последних очных матчей соперники обменялись голами только в трех. Вариант «обе забьют» оценен котировкой 1.97, обратный исход — 1.83.

Самый вероятный автор гола в составе сборной Испании — Альваро Мората, его точный удар идет за 2.50. У Португалии, конечно, Криштиану Роналду — 2.40.

Аналитики предполагают, что матч завершится со счетом 1:1, коэффициент — 6.20.

Испания — Португалия: прогноз и анализ матча 1-го тура Лиги наций 2 июня 2022 года

Противостояние Испании и Португалии — одно из самых горячих на групповом этапе Лиги наций. Одна из них не попадет в плей-офф, но это даже к лучшему: вместо единственного матча нас ждут две незабываемые встречи. Составы обеих сборных перенасыщены топ-игроками, поэтому футбол будет вкусный и наверняка результативный.

Особенно с учетом последних новостей. Например, Испании в предстоящем матче не помогут Аймерик Лапорт и Педри, а Португалии — Рубен Диаш. Два из трех игроков — центральные защитники, причем очень высокого класса. Так что это серьезные потери для обоих составов.

В то же время в нападении у команд собраны сумасшедшего уровня футболисты. Роналду, Жота, Бернарду Силва, Торрес, Мората — эти ребята вскрыли бы оборону соперника и в ее лучшем составе, а теперь шансы только повысились. Например, взять индивидуальный тотал голов Испании больше 1.5 мяча можно за 2.25, ИТБ2 (1.5) — за 3.20.

Прогноз и ставка на матч Испания — Португалия

Многие наверняка помнят, как на ЧМ-2018 команды выдали сумасшедший матч с хет-триком Роналду и шестью голами. С тех пор они провели две товарищеские встречи, и обе они завершились нулевыми ничьими.

Сейчас чего-то похожего быть не должно. При этом аутсайдерство Португалии в матче очень преувеличено. У гостей состав ничуть не хуже испанского, а в атакующей линии даже интереснее. Подгоняемые Криштиану чемпионы Европы-2016 вряд ли уступят в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: «Португалия не проиграет» за 1.75.