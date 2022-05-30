Чехия — Швейцария: команды Шика и Сеферовича устроят перестрелку в Праге
2 июня 2022 года Чехия в матче Лиги наций сыграет со Швейцарией. Команды представляют группу 2, где также находятся Португалия и Испания. Встреча чехов и швейцарцев состоится в Праге на стадионе «Эден», начало — в 21.45 по московскому времени. В России матч транслироваться не будет.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Чехия — Швейцария 2 июня 2022 года
Швейцария — неожиданный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.43 (39%), это приблизительно 41% вероятности исхода. На Чехию и ничью котировки примерно равные — 3.10 (31%) и 3.20 (30%) соответственно.
Вариант «Чехия не проиграет» доступен за 1.56.
Исторически матчи между командами получаются результативными — в трех из четырех было забито больше 2.5 гола. На три с лишним мяча в предстоящей игре котировка 2.17, на ТМ 2.5 — 1.69.
Рынок «обе забьют» идет за 1.92, обратный исход — за 1.86.
Самый вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 6.00.
Чехия — Швейцария: прогноз и анализ матча 1-го тура Лиги наций 2 июня 2022 года
Если поднять исторические справки, то выяснится — Чехия довольно успешно играет со Швейцарией. У команды три победы в четырех матчах с соперником. Правда, последняя была на Евро-2008, так что это едва ли повлияет на результат.
Национальные команды не собирались два месяца, поэтому первые матчи Лиги наций будут экспериментальными и мятыми. Тем более после завершения тяжелого клубного сезона. Многие футболисты и сборные долго будут раскачиваться, из-за чего пострадает качество футбола. Но это не всегда плохо — иногда это приводит к большому количеству голевых моментов и результативных действий.
Чехия и Швейцария — команды, которые агрессивно играют в атаку. У них в заявках будут игроки, которые хороши в завершении, — Бриэль Эмболо и Харис Сеферович у гостей, Патрик Шик у хозяев. Поэтому они не только могут обменяться голами, но и забить по паре штук: ИТБ1 (1.5) идет за 2.90, ИТБ2 (1.5) — за 2.45.
Прогноз и ставка на матч Чехия — Швейцария
Конечно, в первом матче соперники не будут вжиматься в штрафную в ожидании финального свистка. Командам нужны три очка, чтобы составить конкуренцию Испании и Португалии. А без голов этого не добиться. Поэтому стоит рискнуть и заиграть обмен голами в матче — у Чехии и Швейцарии есть ресурсы, чтобы порадовать фанатов.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.94.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0