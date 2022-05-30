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Чехия — Швейцария: команды Шика и Сеферовича устроят перестрелку в Праге

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Чехия — Швейцария 2 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Патрик Шик (сборная Чехии).
Фото Global Look Press
Каждому нужны три очка в тяжелой группе.

2 июня 2022 года Чехия в матче Лиги наций сыграет со Швейцарией. Команды представляют группу 2, где также находятся Португалия и Испания. Встреча чехов и швейцарцев состоится в Праге на стадионе «Эден», начало — в 21.45 по московскому времени. В России матч транслироваться не будет.

Лига наций A. Группа 2
02 июн, 21:45. ()
Чехия
Швейцария

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Чехия — Швейцария 2 июня 2022 года

Швейцария — неожиданный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.43 (39%), это приблизительно 41% вероятности исхода. На Чехию и ничью котировки примерно равные — 3.10 (31%) и 3.20 (30%) соответственно.

Вариант «Чехия не проиграет» доступен за 1.56.

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Исторически матчи между командами получаются результативными — в трех из четырех было забито больше 2.5 гола. На три с лишним мяча в предстоящей игре котировка 2.17, на ТМ 2.5 — 1.69.

Рынок «обе забьют» идет за 1.92, обратный исход — за 1.86.

Самый вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 6.00.

Чехия — Швейцария: прогноз и анализ матча 1-го тура Лиги наций 2 июня 2022 года

Если поднять исторические справки, то выяснится — Чехия довольно успешно играет со Швейцарией. У команды три победы в четырех матчах с соперником. Правда, последняя была на Евро-2008, так что это едва ли повлияет на результат.

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Национальные команды не собирались два месяца, поэтому первые матчи Лиги наций будут экспериментальными и мятыми. Тем более после завершения тяжелого клубного сезона. Многие футболисты и сборные долго будут раскачиваться, из-за чего пострадает качество футбола. Но это не всегда плохо — иногда это приводит к большому количеству голевых моментов и результативных действий.

Чехия и Швейцария — команды, которые агрессивно играют в атаку. У них в заявках будут игроки, которые хороши в завершении, — Бриэль Эмболо и Харис Сеферович у гостей, Патрик Шик у хозяев. Поэтому они не только могут обменяться голами, но и забить по паре штук: ИТБ1 (1.5) идет за 2.90, ИТБ2 (1.5) — за 2.45.

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Прогноз и ставка на матч Чехия — Швейцария

Конечно, в первом матче соперники не будут вжиматься в штрафную в ожидании финального свистка. Командам нужны три очка, чтобы составить конкуренцию Испании и Португалии. А без голов этого не добиться. Поэтому стоит рискнуть и заиграть обмен голами в матче — у Чехии и Швейцарии есть ресурсы, чтобы порадовать фанатов.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.94.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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