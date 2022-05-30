Каждому нужны три очка в тяжелой группе.

2 июня 2022 года Чехия в матче Лиги наций сыграет со Швейцарией. Команды представляют группу 2, где также находятся Португалия и Испания. Встреча чехов и швейцарцев состоится в Праге на стадионе «Эден», начало — в 21.45 по московскому времени. В России матч транслироваться не будет.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Чехия — Швейцария 2 июня 2022 года

Швейцария — неожиданный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.43 (39%), это приблизительно 41% вероятности исхода. На Чехию и ничью котировки примерно равные — 3.10 (31%) и 3.20 (30%) соответственно.

Вариант «Чехия не проиграет» доступен за 1.56.

Исторически матчи между командами получаются результативными — в трех из четырех было забито больше 2.5 гола. На три с лишним мяча в предстоящей игре котировка 2.17, на ТМ 2.5 — 1.69.

Рынок «обе забьют» идет за 1.92, обратный исход — за 1.86.

Самый вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 6.00.

Чехия — Швейцария: прогноз и анализ матча 1-го тура Лиги наций 2 июня 2022 года

Если поднять исторические справки, то выяснится — Чехия довольно успешно играет со Швейцарией. У команды три победы в четырех матчах с соперником. Правда, последняя была на Евро-2008, так что это едва ли повлияет на результат.

Национальные команды не собирались два месяца, поэтому первые матчи Лиги наций будут экспериментальными и мятыми. Тем более после завершения тяжелого клубного сезона. Многие футболисты и сборные долго будут раскачиваться, из-за чего пострадает качество футбола. Но это не всегда плохо — иногда это приводит к большому количеству голевых моментов и результативных действий.

Чехия и Швейцария — команды, которые агрессивно играют в атаку. У них в заявках будут игроки, которые хороши в завершении, — Бриэль Эмболо и Харис Сеферович у гостей, Патрик Шик у хозяев. Поэтому они не только могут обменяться голами, но и забить по паре штук: ИТБ1 (1.5) идет за 2.90, ИТБ2 (1.5) — за 2.45.

Прогноз и ставка на матч Чехия — Швейцария

Конечно, в первом матче соперники не будут вжиматься в штрафную в ожидании финального свистка. Командам нужны три очка, чтобы составить конкуренцию Испании и Португалии. А без голов этого не добиться. Поэтому стоит рискнуть и заиграть обмен голами в матче — у Чехии и Швейцарии есть ресурсы, чтобы порадовать фанатов.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.94.