Главный маг североамериканского баскетбола хочет снова поднять трофей.

Ночью 3 июня в США стартует финальная серия НБА, в которой пятикратный чемпион «Голден Стэйт Уорриорз» сразится с одной из двух самых титулованных команд ассоциации — «Бостон Селтикс». «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд забрать титул.

«Бостон» завершил регулярный сезон вторым на «Востоке» сразу следом за «Майами Хит». По этой причине команда Айме Удока высоко котировалась в плей-офф, но нахваталась проблем: в 1/4 чудом не вылетела от «Милуоки Бакс» (уступала в серии 2:3), а в полуфинале только в семи матчах справилась с «Майами». Их последний матч — натуральный триллер. «Бостон» в начале второй четверти вел +17, но к большому перерыву подпустил соперника на расстояние шести очков. Затем снова оторвался, но на последних секундах с трудом удержал +2.

В отличие от «Селтикс», «Голден Стэйт» пролетел плей-офф на повышенной скорости — затратил больше шести матчей только в серии с «Мемфис Гриззлис». В полуфинале Карри и товарищи прошли «Даллас Маверикс» в пяти играх и готовились к финалу уже 27 мая. В результате команда из Сан-Франциско получила три дня преимущества перед соперником по решающей схватке НБА.

В том числе поэтому «Уорриорз» — фавориты финала. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили их успех в турнире коэффициентом 1.60, это примерно 62% вероятности исхода. На победу «Бостона» котировка 2.41 (38%).

В регулярном сезоне команды провели два матча и добились по одной выездной победе, поэтому высока вероятность, что финальная серия растянется не меньше чем на шесть встреч. Тотал больше 5.5 игры идет за 1.50, ТМ 5.5 — за 2.48. Тотал больше 6.5 матча можно взять за 2.90, ТМ 6.5 — за 1.38.

«Зачастую бывает так, что, преодолев трудности, выходишь из этого более сильным, — считает главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр. — Ты сделал что-то, а затем начинается что-то новое. Поэтому предыдущие сложности уже не имеют значения. Вы находитесь рядом с целью и ставите все на кон». По мнению специалиста, тяжелая серия с «Майами» не помешает «Бостону» показать лучшую игру в финале. Если так, то стоит взять победу «Селтикс» в серии с форой (+1.5) матча за 1.57. Успех «Уорриорз» с форой (-1.5) идет за 2.30.

Самый реальный счет в серии, по мнению аналитиков, — 4:1 в пользу Стефена Карри и Ко. Коэффициент — 5.50. Вариант с победой «Голден Стэйт» 4:2 доступен с чуть большей котировкой 5.60.

Стефен Карри поможет «Голден Стэйт»?

Конечно, в первую очередь магии стоит ждать от Стефена Карри. Трехочковые разыгрывающего защитника «Уорриорз» навсегда войдут в историю баскетбола, и в финале он должен в очередной раз показать, на что способен.

В среднем в плей-офф за игру он набирал 25.9 очка. На то, что против «Селтикс» он принесет своей команде больше 164.5 очка, коэффициент 1.75, на ТМ 164.5 — 1.95. Что до трехочковых бросков, то в среднем Стефен совершает 3.8 результативного за игру. На тотал больше 20.5 в финале котировка 1.76, на ТМ 20.5 — 1.95.

Что касается подборов, то в этом Стефен вряд ли может считать себя королем — всего 4.9 за игру в сравнении с 14.3 Йонаса Валанчюнаса из «Торонто Рэпторс» выглядят смешно. Тем не менее аналитики предлагают сделать выбор: тотал больше 29.5 подбора Карри идут за 1.80, ТМ 29.5 — за 1.90.

Однозначно полезное игровое качество Карри — умение раздавать результативные передачи. Их он выполняет по 6.2 за матч. На тотал больше 33.5 против «Бостона» можно поставить за 1.80, на ТМ 33.5 — за 1.90.