«Голден Стэйт Уорриорз» — «Бостон Селтикс»: Карри станет четырехкратным чемпионом НБА?
Ночью 3 июня в США стартует финальная серия НБА, в которой пятикратный чемпион «Голден Стэйт Уорриорз» сразится с одной из двух самых титулованных команд ассоциации — «Бостон Селтикс». «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд забрать титул.
«Бостон» завершил регулярный сезон вторым на «Востоке» сразу следом за «Майами Хит». По этой причине команда Айме Удока высоко котировалась в плей-офф, но нахваталась проблем: в 1/4 чудом не вылетела от «Милуоки Бакс» (уступала в серии 2:3), а в полуфинале только в семи матчах справилась с «Майами». Их последний матч — натуральный триллер. «Бостон» в начале второй четверти вел +17, но к большому перерыву подпустил соперника на расстояние шести очков. Затем снова оторвался, но на последних секундах с трудом удержал +2.
В отличие от «Селтикс», «Голден Стэйт» пролетел плей-офф на повышенной скорости — затратил больше шести матчей только в серии с «Мемфис Гриззлис». В полуфинале Карри и товарищи прошли «Даллас Маверикс» в пяти играх и готовились к финалу уже 27 мая. В результате команда из Сан-Франциско получила три дня преимущества перед соперником по решающей схватке НБА.
В том числе поэтому «Уорриорз» — фавориты финала. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили их успех в турнире коэффициентом 1.60, это примерно 62% вероятности исхода. На победу «Бостона» котировка 2.41 (38%).
В регулярном сезоне команды провели два матча и добились по одной выездной победе, поэтому высока вероятность, что финальная серия растянется не меньше чем на шесть встреч. Тотал больше 5.5 игры идет за 1.50, ТМ 5.5 — за 2.48. Тотал больше 6.5 матча можно взять за 2.90, ТМ 6.5 — за 1.38.
«Зачастую бывает так, что, преодолев трудности, выходишь из этого более сильным, — считает главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр. — Ты сделал что-то, а затем начинается что-то новое. Поэтому предыдущие сложности уже не имеют значения. Вы находитесь рядом с целью и ставите все на кон». По мнению специалиста, тяжелая серия с «Майами» не помешает «Бостону» показать лучшую игру в финале. Если так, то стоит взять победу «Селтикс» в серии с форой (+1.5) матча за 1.57. Успех «Уорриорз» с форой (-1.5) идет за 2.30.
Самый реальный счет в серии, по мнению аналитиков, — 4:1 в пользу Стефена Карри и Ко. Коэффициент — 5.50. Вариант с победой «Голден Стэйт» 4:2 доступен с чуть большей котировкой 5.60.
Стефен Карри поможет «Голден Стэйт»?
Конечно, в первую очередь магии стоит ждать от Стефена Карри. Трехочковые разыгрывающего защитника «Уорриорз» навсегда войдут в историю баскетбола, и в финале он должен в очередной раз показать, на что способен.
В среднем в плей-офф за игру он набирал 25.9 очка. На то, что против «Селтикс» он принесет своей команде больше 164.5 очка, коэффициент 1.75, на ТМ 164.5 — 1.95. Что до трехочковых бросков, то в среднем Стефен совершает 3.8 результативного за игру. На тотал больше 20.5 в финале котировка 1.76, на ТМ 20.5 — 1.95.
Что касается подборов, то в этом Стефен вряд ли может считать себя королем — всего 4.9 за игру в сравнении с 14.3 Йонаса Валанчюнаса из «Торонто Рэпторс» выглядят смешно. Тем не менее аналитики предлагают сделать выбор: тотал больше 29.5 подбора Карри идут за 1.80, ТМ 29.5 — за 1.90.
Однозначно полезное игровое качество Карри — умение раздавать результативные передачи. Их он выполняет по 6.2 за матч. На тотал больше 33.5 против «Бостона» можно поставить за 1.80, на ТМ 33.5 — за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0