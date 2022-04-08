Боец из России год добивался реванша.

10 апреля 2022 года Петр Ян вернется в октагон, чтобы отобрать чемпионский пояс легчайшего веса. Беспощадный спустя практически год снова подерется с действующим чемпионом Алджамейном Стерлингом, который выиграл пояс благодаря дисквалификации Яна в их последнем поединке. Бойцы столкнутся на «Вистар Ветеранс Мемориал Арене» в рамках турнира UFC 273. Приблизительное начало боя — 5:00 по Москве, прямой эфир покажет matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на бой Петр Ян — Алджамейн Стерлинг 10 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Яна явным фаворитом. Коэффициент на победу россиянина — 1.19 (80% вероятности), тогда как на победу Стерлинга — 4.70 (19%). Поставить на то, что в поединке вдруг случится ничья, можно за космические 70.00 (1%).

На досрочную победу Петра предложена приятная котировка 2.00, эта же линия у американца идет за 9.00.

Шанс, что в бою в принципе будет досрочная победа, оценен в 1.75. Обратная ставка доступна за 1.96.

Победа Яна по очкам идет с большим коэффициентом, чем досрочная, — 2.33. У Стерлинга эта линия доступна снова за 9.00.

Петр Ян — Алджамейн Стерлинг: прогноз и анализ боя UFC 273 10 апреля 2022 года

Победа бойца из России — решенное дело? Не факт, ведь в первом поединке Стерлинг совсем не выглядел мешком. Год назад Петр впервые перебил соперника по значимым ударам только в третьем раунде, а первые две 5-минутки остались за Алджамейном даже с учетом нокдауна.

Плюс американец показал крутой футворк и без больших проблем дожил до последней минуты пятого раунда, где Петр нанес запрещенный удар и был дисквалифицирован. А ведь Ян действовал со Стерлингом в похожем стиле, что и в следующем бою с Кори Сэндхагеном: отдал стартовые 10 минут, чтобы грамотно разложить силы. Вот только Сэндхаген закончился в чемпионских раундах, а Стерлинг выглядел бодро.

По статистике значимых ударов американец превзошел россиянина — 119 на 109. Значительная часть панчей Стерлинга пришлась по корпусу соперника, этим он пытался замедлить Яна.

Но Петр проводил очень грамотный бой и, скорее всего, забрал бы победу решением. Он нейтрализовал борьбу соперника и сам перевел американца в партер семь раз, но не лез в грэпплинг, где Стерлинг явно сильнее.

Вероятно, в предстоящем поединке мы увидим похожий сценарий. Только в этот раз Ян будет намного больше настроен на нокаут. Эксцентричное поведение Стерлинга и долгий побег от реванша разозлили россиянина: Петр называл оппонента клоуном и грозился разобраться со всей командой американца, если встретит ее в отеле.

Поставить на то, что Ян выиграет бой нокаутом/техническим нокаутом либо же дисквалификацией соперника можно с приятным коэффициентом 2.35.

Возможной проблемой для россиянина может стать отсутствие секундантов, которым не выдали американскую визу. Впрочем, возможно, мы увидим в углу Яна бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

Прогноз и ставка на бой Петр Ян — Алджамейн Стерлинг

Ян выглядит фаворитом, но опасность Стерлинга будто искусственно занизили перед боем. Не стоит забывать о сильных сторонах американца, но если Петр проведет бой грамотно, то должен вернуть себе постоянный чемпионский пояс.

Рекомендованная ставка: победа Яна в третьем-четвертом раунде за 3.50.