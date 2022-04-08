Александр Волкановски — Корейский Зомби: Великий не отдаст чемпионский пояс
10 апреля 2022 года Александр Волкановски проведет третью защиту пояса чемпиона полулегкого веса. Соперник австралийца — Чон Чхан Сон, для которого это будет второй бой за пояс UFC. Главный поединок турнира UFC 273 можно будет увидеть в прямом эфире на matchtv.ru, начало трансляции — в 5.00 по Москве.
Коэффициенты букмекеров на бой Волкановски — Корейский Зомби 10 апреля 2022 года
Австралиец — самый очевидный фаворит турнира. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает на его победу крошечный коэффициент 1.13 (около 85% вероятности). Успех Чхан Сона оценен в 6.50 (14%), на ничью предложена традиционная для ММА котировка 70.00 (1%).
Поставить на то, что бой завершится досрочно, можно за 2.04, обратная линия идет за 1.69.
Ранняя победа Волкановски оценена коэффициентом 2.53, Корейского Зомби — 9.00.
Выигрыш австралийца по очкам предложен с котировкой 1.85, обратная линия доступна с таким же коэффициентом. У Чхан Сона победа решением идет за 12.00.
Александр Волкановски — Корейский Зомби: прогноз и анализ боя UFC 10 апреля 2022 года
Австралиец по прозвищу the Great уже защитил пояс в боях с Брайаном Ортегой и Максом Холлоуэйем — первым и вторым номерами рейтинга полулегкого веса. Теперь соперник Волкановски — 35-летний Корейский Зомби, который идет в топе четвертым и проиграл два из последних пяти боев в UFC.
Кажется, что у Чхан Сона вообще нет преимуществ перед австралийцем. Даже в борьбе Корейский Зомби не выглядит фаворитом, несмотря на черный пояс по бразильскому джиу-джитсу и восемь побед приемами за карьеру. Последний сабмишен произошел аж в мае 2012 года, когда кореец задушил Дастина Порье. С тех пор боец оформил три победы нокаутами, в том числе вырубил Фрэнки Эдгара. Вот только ветеран сейчас проигрывает вообще всем подряд.
У Волкановски более крутая статистика по тейкдаунам за 15 минут (1.77 против 0.82) и защите от них (78% против 70%). Коэффициент на то, что Корейский Зомби выиграет у Волкановски болевым, удушающим или сдачей соперника, — 17.00.
Австралиец — один из лучших панчеров в организации: в рейтинге сильнейших бойцов вне зависимости от весовых категорий Великий идет третьим. Правда, последний нокаут Александр оформил еще до того, как получил чемпионский пояс, — в конце декабря 2018-го. С тех пор изменились и уровни соперников: топов полулегкого веса вырубить сложнее, чем андердогов.
За карьеру Волкановски отправил в нокаут 11 соперников и в среднем за минуту наносит 6.42 акцентированного удара с точностью 57% — впечатляющая статистика. А его победная серия составляет уже 21 поединок. Если думаете, что австралиец вырубит Чхан Сона, берите его победу нокаутом/техническим нокаутом или дисквалификацией соперника за 2.80.
Прогноз и ставка на бой Волкановски — Корейский Зомби
35-летний кореец второй раз в карьере подерется за титул после поражения от Жозе Алдо в 2013-м. Кажется, звание претендента так и останется наивысшей точкой карьеры Чхан Сона — в бою с Волкановски он может надеяться только на лакипанч.
Рекомендованная ставка: досрочная победа Волкановски за 2.53.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0