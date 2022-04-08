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Александр Волкановски — Корейский Зомби: Великий не отдаст чемпионский пояс

Прогноз и ставка на бой UFC Александр Волкановски — Корейский Зомби 10 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
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Александр Волкановски и Корейский зомби, UFC.
Фото Global Look Press
Австралиец уже дважды отстоял титул.

10 апреля 2022 года Александр Волкановски проведет третью защиту пояса чемпиона полулегкого веса. Соперник австралийца — Чон Чхан Сон, для которого это будет второй бой за пояс UFC. Главный поединок турнира UFC 273 можно будет увидеть в прямом эфире на matchtv.ru, начало трансляции — в 5.00 по Москве.

Коэффициенты букмекеров на бой Волкановски — Корейский Зомби 10 апреля 2022 года

Австралиец — самый очевидный фаворит турнира. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает на его победу крошечный коэффициент 1.13 (около 85% вероятности). Успех Чхан Сона оценен в 6.50 (14%), на ничью предложена традиционная для ММА котировка 70.00 (1%).

Поставить на то, что бой завершится досрочно, можно за 2.04, обратная линия идет за 1.69.

Ранняя победа Волкановски оценена коэффициентом 2.53, Корейского Зомби — 9.00.

Выигрыш австралийца по очкам предложен с котировкой 1.85, обратная линия доступна с таким же коэффициентом. У Чхан Сона победа решением идет за 12.00.

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Александр Волкановски — Корейский Зомби: прогноз и анализ боя UFC 10 апреля 2022 года

Австралиец по прозвищу the Great уже защитил пояс в боях с Брайаном Ортегой и Максом Холлоуэйем — первым и вторым номерами рейтинга полулегкого веса. Теперь соперник Волкановски — 35-летний Корейский Зомби, который идет в топе четвертым и проиграл два из последних пяти боев в UFC.

Кажется, что у Чхан Сона вообще нет преимуществ перед австралийцем. Даже в борьбе Корейский Зомби не выглядит фаворитом, несмотря на черный пояс по бразильскому джиу-джитсу и восемь побед приемами за карьеру. Последний сабмишен произошел аж в мае 2012 года, когда кореец задушил Дастина Порье. С тех пор боец оформил три победы нокаутами, в том числе вырубил Фрэнки Эдгара. Вот только ветеран сейчас проигрывает вообще всем подряд.

У Волкановски более крутая статистика по тейкдаунам за 15 минут (1.77 против 0.82) и защите от них (78% против 70%). Коэффициент на то, что Корейский Зомби выиграет у Волкановски болевым, удушающим или сдачей соперника, — 17.00.

Австралиец — один из лучших панчеров в организации: в рейтинге сильнейших бойцов вне зависимости от весовых категорий Великий идет третьим. Правда, последний нокаут Александр оформил еще до того, как получил чемпионский пояс, — в конце декабря 2018-го. С тех пор изменились и уровни соперников: топов полулегкого веса вырубить сложнее, чем андердогов.

За карьеру Волкановски отправил в нокаут 11 соперников и в среднем за минуту наносит 6.42 акцентированного удара с точностью 57% — впечатляющая статистика. А его победная серия составляет уже 21 поединок. Если думаете, что австралиец вырубит Чхан Сона, берите его победу нокаутом/техническим нокаутом или дисквалификацией соперника за 2.80.

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Прогноз и ставка на бой Волкановски — Корейский Зомби

35-летний кореец второй раз в карьере подерется за титул после поражения от Жозе Алдо в 2013-м. Кажется, звание претендента так и останется наивысшей точкой карьеры Чхан Сона — в бою с Волкановски он может надеяться только на лакипанч.

Рекомендованная ставка: досрочная победа Волкановски за 2.53.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
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