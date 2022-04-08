Австралиец уже дважды отстоял титул.

10 апреля 2022 года Александр Волкановски проведет третью защиту пояса чемпиона полулегкого веса. Соперник австралийца — Чон Чхан Сон, для которого это будет второй бой за пояс UFC. Главный поединок турнира UFC 273 можно будет увидеть в прямом эфире на matchtv.ru, начало трансляции — в 5.00 по Москве.

Коэффициенты букмекеров на бой Волкановски — Корейский Зомби 10 апреля 2022 года

Австралиец — самый очевидный фаворит турнира. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает на его победу крошечный коэффициент 1.13 (около 85% вероятности). Успех Чхан Сона оценен в 6.50 (14%), на ничью предложена традиционная для ММА котировка 70.00 (1%).

Поставить на то, что бой завершится досрочно, можно за 2.04, обратная линия идет за 1.69.

Ранняя победа Волкановски оценена коэффициентом 2.53, Корейского Зомби — 9.00.

Выигрыш австралийца по очкам предложен с котировкой 1.85, обратная линия доступна с таким же коэффициентом. У Чхан Сона победа решением идет за 12.00.

Александр Волкановски — Корейский Зомби: прогноз и анализ боя UFC 10 апреля 2022 года

Австралиец по прозвищу the Great уже защитил пояс в боях с Брайаном Ортегой и Максом Холлоуэйем — первым и вторым номерами рейтинга полулегкого веса. Теперь соперник Волкановски — 35-летний Корейский Зомби, который идет в топе четвертым и проиграл два из последних пяти боев в UFC.

Кажется, что у Чхан Сона вообще нет преимуществ перед австралийцем. Даже в борьбе Корейский Зомби не выглядит фаворитом, несмотря на черный пояс по бразильскому джиу-джитсу и восемь побед приемами за карьеру. Последний сабмишен произошел аж в мае 2012 года, когда кореец задушил Дастина Порье. С тех пор боец оформил три победы нокаутами, в том числе вырубил Фрэнки Эдгара. Вот только ветеран сейчас проигрывает вообще всем подряд.

У Волкановски более крутая статистика по тейкдаунам за 15 минут (1.77 против 0.82) и защите от них (78% против 70%). Коэффициент на то, что Корейский Зомби выиграет у Волкановски болевым, удушающим или сдачей соперника, — 17.00.

Австралиец — один из лучших панчеров в организации: в рейтинге сильнейших бойцов вне зависимости от весовых категорий Великий идет третьим. Правда, последний нокаут Александр оформил еще до того, как получил чемпионский пояс, — в конце декабря 2018-го. С тех пор изменились и уровни соперников: топов полулегкого веса вырубить сложнее, чем андердогов.

За карьеру Волкановски отправил в нокаут 11 соперников и в среднем за минуту наносит 6.42 акцентированного удара с точностью 57% — впечатляющая статистика. А его победная серия составляет уже 21 поединок. Если думаете, что австралиец вырубит Чхан Сона, берите его победу нокаутом/техническим нокаутом или дисквалификацией соперника за 2.80.

Прогноз и ставка на бой Волкановски — Корейский Зомби

35-летний кореец второй раз в карьере подерется за титул после поражения от Жозе Алдо в 2013-м. Кажется, звание претендента так и останется наивысшей точкой карьеры Чхан Сона — в бою с Волкановски он может надеяться только на лакипанч.

Рекомендованная ставка: досрочная победа Волкановски за 2.53.