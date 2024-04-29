Котов проиграл Синнеру на турнире в Мадриде

Российский теннисист Павел Котов уступил итальянцу Яннику Синнеру в третьем круге турнира в Мадриде — 2:6, 5:7.

Игра продолжалась 1 час 39 минут.

Котов не сделал ни одного эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Синнера 3 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Следующим соперником итальянца станет победитель пары Флавио Коболли (Италия) — Карен Хачанов (Россия, 16).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Павел Котов (Россия) — 6:2, 7:5