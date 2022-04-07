«Химки» — ЦСКА: новая жертва невероятного Языджи
В ближайшие выходные состоится очередной, 24-й, тур российской премьер-лиги. В одном из матчей «Химки» в Подмосковье примут ЦСКА. Игра пройдет 9 апреля в 14.00 мск. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
Прогнозы и ставка на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА 9 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что армейцам по силам переиграть соперника из нижней части таблицы. На победу ЦСКА доступен коэффициент 1.67 (59% вероятности), на успех хозяев — 5.20 (19%), а на ничью — 4.10 (78%).
Опций к этому матчу намного больше. Например, можно поставить на тотал голов: свыше 2.5 мяча — за 2.00, меньше — за 1.87.
Вера и ставка на «обе забьют» с коэффициентом 2.00 приумножат сумму ровно в два раза.
«Химки» не проигрывают уже три матча. Поэтому вполне резонно поставить на то, что хозяева не отдадут три очка сопернику, котировка — 2.30.
Высока вероятность, что в матче будет назначен пенальти. По крайней мере, так можно решить исходя из коэффициента — на 11-метровый он невысок, 2.35. А на удаление наоборот — 5.50.
«Химки» — ЦСКА: прогноз и анализ матча РПЛ 9 апреля 2022 года
Армейцы после зимнего перерыва привлекают внимание чуть ли не сильнее всех в чемпионате России. Приобретения клуба работают на полную мощность и приносят очки в каждом матче: в РПЛ у команды Березуцкого пять побед в шести матчах, а еще выход в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России, где были обыграны «Сочи».
Среди всех новобранцев московского клуба выделяется арендованный полузащитник Юсуф Языджи. Турок заскучал в резерве «Лилля», хотя в прошлом сезоне помог команде выиграть лигу 1, и отважился рвануть в Россию. Юсуф отличился во всех пяти матчах РПЛ, в общей сложности забив 7 мячей. Выдающийся старт в Москве, который делает шансы ЦСКА на покупку футболиста мизерными — такой бомбардир наверняка вновь понадобится французскому клубу.
У Языджи точно будет шанс продлить голевую серию, ведь «Химки» в защите не блещут. В последние недели подмосковный клуб пропустил 7 мячей от «Крыльев» в товарищеском матче, по три — от «Динамо» и «Локомотива», два — от «Рубина». Подвижную и скоростную атаку армейцев остановить будет почти невозможно. На то, что ЦСКА забьет больше 1.5 гола, коэффициент 1.81.
При этом, несмотря на место внизу таблицы, в последних двух матчах сдержать ЦСКА у «Химок» получилось, они сыграли вничью (0:0 и 2:2). Поэтому стоит рассмотреть вариант со ставкой на победу хозяев с форой (+1) за 1.72.
Прогноз и ставка на матч «Химки» — ЦСКА
В последнем матче ЦСКА не дожал «Урал» и отпустил «Динамо» на 3 очка, а также не сумел приблизиться к «Зениту», который сыграл вничью с «Сочи». На игру с «Химками» армейцы должны выйти злыми и агрессивными — пощады ждать не стоит. Вероятнее всего, матч закончится крупной победой гостей, которые явно превосходят противника в классе.
Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0