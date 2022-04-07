Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА 9 апреля 2022 года

У клубов РПЛ пока не нашлось приема против турка.

В ближайшие выходные состоится очередной, 24-й, тур российской премьер-лиги. В одном из матчей «Химки» в Подмосковье примут ЦСКА. Игра пройдет 9 апреля в 14.00 мск. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».

Прогнозы и ставка на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА 9 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что армейцам по силам переиграть соперника из нижней части таблицы. На победу ЦСКА доступен коэффициент 1.67 (59% вероятности), на успех хозяев — 5.20 (19%), а на ничью — 4.10 (78%).

Опций к этому матчу намного больше. Например, можно поставить на тотал голов: свыше 2.5 мяча — за 2.00, меньше — за 1.87.

Вера и ставка на «обе забьют» с коэффициентом 2.00 приумножат сумму ровно в два раза.

«Химки» не проигрывают уже три матча. Поэтому вполне резонно поставить на то, что хозяева не отдадут три очка сопернику, котировка — 2.30.

Высока вероятность, что в матче будет назначен пенальти. По крайней мере, так можно решить исходя из коэффициента — на 11-метровый он невысок, 2.35. А на удаление наоборот — 5.50.

«Химки» — ЦСКА: прогноз и анализ матча РПЛ 9 апреля 2022 года

Армейцы после зимнего перерыва привлекают внимание чуть ли не сильнее всех в чемпионате России. Приобретения клуба работают на полную мощность и приносят очки в каждом матче: в РПЛ у команды Березуцкого пять побед в шести матчах, а еще выход в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России, где были обыграны «Сочи».

Среди всех новобранцев московского клуба выделяется арендованный полузащитник Юсуф Языджи. Турок заскучал в резерве «Лилля», хотя в прошлом сезоне помог команде выиграть лигу 1, и отважился рвануть в Россию. Юсуф отличился во всех пяти матчах РПЛ, в общей сложности забив 7 мячей. Выдающийся старт в Москве, который делает шансы ЦСКА на покупку футболиста мизерными — такой бомбардир наверняка вновь понадобится французскому клубу.

У Языджи точно будет шанс продлить голевую серию, ведь «Химки» в защите не блещут. В последние недели подмосковный клуб пропустил 7 мячей от «Крыльев» в товарищеском матче, по три — от «Динамо» и «Локомотива», два — от «Рубина». Подвижную и скоростную атаку армейцев остановить будет почти невозможно. На то, что ЦСКА забьет больше 1.5 гола, коэффициент 1.81.

При этом, несмотря на место внизу таблицы, в последних двух матчах сдержать ЦСКА у «Химок» получилось, они сыграли вничью (0:0 и 2:2). Поэтому стоит рассмотреть вариант со ставкой на победу хозяев с форой (+1) за 1.72.

Прогноз и ставка на матч «Химки» — ЦСКА

В последнем матче ЦСКА не дожал «Урал» и отпустил «Динамо» на 3 очка, а также не сумел приблизиться к «Зениту», который сыграл вничью с «Сочи». На игру с «Химками» армейцы должны выйти злыми и агрессивными — пощады ждать не стоит. Вероятнее всего, матч закончится крупной победой гостей, которые явно превосходят противника в классе.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.75.