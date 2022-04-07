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«Химки» — ЦСКА: новая жертва невероятного Языджи

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА 9 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Усуф Языджи и Хорхе Карраскаль, ЦСКА.
У клубов РПЛ пока не нашлось приема против турка.

В ближайшие выходные состоится очередной, 24-й, тур российской премьер-лиги. В одном из матчей «Химки» в Подмосковье примут ЦСКА. Игра пройдет 9 апреля в 14.00 мск. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
ЦСКА

Прогнозы и ставка на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА 9 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что армейцам по силам переиграть соперника из нижней части таблицы. На победу ЦСКА доступен коэффициент 1.67 (59% вероятности), на успех хозяев — 5.20 (19%), а на ничью — 4.10 (78%).

Опций к этому матчу намного больше. Например, можно поставить на тотал голов: свыше 2.5 мяча — за 2.00, меньше — за 1.87.

Вера и ставка на «обе забьют» с коэффициентом 2.00 приумножат сумму ровно в два раза.

«Химки» не проигрывают уже три матча. Поэтому вполне резонно поставить на то, что хозяева не отдадут три очка сопернику, котировка — 2.30.

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Высока вероятность, что в матче будет назначен пенальти. По крайней мере, так можно решить исходя из коэффициента — на 11-метровый он невысок, 2.35. А на удаление наоборот — 5.50.

«Химки» — ЦСКА: прогноз и анализ матча РПЛ 9 апреля 2022 года

Армейцы после зимнего перерыва привлекают внимание чуть ли не сильнее всех в чемпионате России. Приобретения клуба работают на полную мощность и приносят очки в каждом матче: в РПЛ у команды Березуцкого пять побед в шести матчах, а еще выход в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России, где были обыграны «Сочи».

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Среди всех новобранцев московского клуба выделяется арендованный полузащитник Юсуф Языджи. Турок заскучал в резерве «Лилля», хотя в прошлом сезоне помог команде выиграть лигу 1, и отважился рвануть в Россию. Юсуф отличился во всех пяти матчах РПЛ, в общей сложности забив 7 мячей. Выдающийся старт в Москве, который делает шансы ЦСКА на покупку футболиста мизерными — такой бомбардир наверняка вновь понадобится французскому клубу.

У Языджи точно будет шанс продлить голевую серию, ведь «Химки» в защите не блещут. В последние недели подмосковный клуб пропустил 7 мячей от «Крыльев» в товарищеском матче, по три — от «Динамо» и «Локомотива», два — от «Рубина». Подвижную и скоростную атаку армейцев остановить будет почти невозможно. На то, что ЦСКА забьет больше 1.5 гола, коэффициент 1.81.

При этом, несмотря на место внизу таблицы, в последних двух матчах сдержать ЦСКА у «Химок» получилось, они сыграли вничью (0:0 и 2:2). Поэтому стоит рассмотреть вариант со ставкой на победу хозяев с форой (+1) за 1.72.

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Прогноз и ставка на матч «Химки» — ЦСКА

В последнем матче ЦСКА не дожал «Урал» и отпустил «Динамо» на 3 очка, а также не сумел приблизиться к «Зениту», который сыграл вничью с «Сочи». На игру с «Химками» армейцы должны выйти злыми и агрессивными — пощады ждать не стоит. Вероятнее всего, матч закончится крупной победой гостей, которые явно превосходят противника в классе.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.75.

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ЦСКА — СКА: команда Ротенберга не получит подарков в Москве
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Уфа

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Федор Смолов

Динамо

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Локомотив

 6
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Краснодар

 6
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Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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