Победа на выезде станет чудом.

Финальная серия Западной конференции КХЛ переместилась в Москву: ЦСКА примет СКА на «ЦСКА Арене» 8 апреля 2022 года. Игра начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч финальной серии Западной конференции КХЛ ЦСКА — СКА 8 апреля 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей существенным андердогом: коэффициент на победу СКА в основное время составляет увесистые 4.00 — примерно 25% вероятности. Успех ЦСКА оценен куда менее яркими 1.70 (55%), ничью в основное время можно взять за 4.60 (20%).

Победа хозяев с учетом овертайма идет с совсем крошечным коэффициентом 1.39. Этот исход у СКА оценена в 3.00.

Для интереса можете взять один из вариантов результата с форой:

• Ф1 (-1.5) идет за 2.30;

• Ф1 (-2.5) — за 3.90;

• Ф2 (-1) — за 5.70;

• Ф2 (-1.5) — за 6.20.

Армейцы пока не феерили голевыми матчами: взять тотал больше 3.5 гола можно за 1.47, тотал больше четырех шайб — за 1.69.

ЦСКА — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ 8 апреля 2022 года

СКА забрал второй матч в серии, что стало неожиданностью, ведь явным фаворитом финала считается ЦСКА. Поражение в Санкт-Петербурге стало первым в плей-офф для команды Сергея Федорова. Главной причиной неудачи оказалась вялая игра в атаке: московские армейцы оформили всего 16 бросков за матч — столько же, сколько СКА в первом периоде.

Москвичи больше не должны так проваливаться впереди, ведь в первых двух раундах Кубка Гагарина показали себя острой командой — занесли 30 шайб за восемь игр, а в первой встрече с петербуржцами оформили три заброшенные шайбы. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно взять за 1.87, обратная ставка предложена с такой же котировкой.

В проигранном матче московские армейцы провалились всем составом — всего один игрок получил положительный коэффициент полезности.

Главное оружие СКА — оборона. В плей-офф петербуржцы уже шесть раз пропустили всего одну шайбу за матч. Но главный вопрос в том, в каких кондициях будут защитники к четвертому матчу серии, ведь Роман Ротенберг ротирует их не особо активно. К примеру, Микко Лихтонен только за первые два матча серии провел на льду больше 44 минут.

Шанс того, что СКА снова пропустит меньше двух шайб, оценен приличным коэффициентом 3.50. Скорее всего, на этот раз клуб из Москвы не будет иметь больших проблем в завершении.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА

Для СКА даже одна победа в серии оказалась неожиданным успехом. ЦСКА слишком силен, чтобы отдать сопернику еще хотя бы матч. На домашнем льду москвичи должны убивать интригу и уезжать в Санкт-Петербург за решающей победой.

Рекомендованная ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.30.