«Ференцварош» — «Монако»: команды Черчесова и Головина устроят голевой фейерверк
27 октября «Ференцварош» Станислава Черчесова в пятом туре группового этапа Лиги Европы сыграет дома с «Монако» Александра Головина. Встреча состоится на «Гроупама Арене» в Будапеште и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Монако» 27 октября 2022 года
«Монако» — серьезный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу французского клуба выставлен коэффициент 1.92, это примерно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Ференцвароша» — за 4.10 (22%).
В первом круге чемпионы Венгрии выиграли со счетом 1:0. На то, что в ответной встрече они тоже не проиграют, котировка — 1.94.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.23. В последних четырех матчах с участием «Ференцвароша» было забито не менее трех голов.
Вариант «обе забьют» можно взять за 1.66, обратный исход — за 2.22.
На то, что «Монако» забьет два мяча подряд, коэффициент — 2.14. Такую же ставку в пользу команды Черчесова можно сделать за 4.00.
Волевую победу любого коллектива предложено оформить за 5.00.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Ференцварош» — «Монако»: прогноз и анализ матча пятого тура ЛЕ 27 октября 2022 года
Станислав Черчесов творит настоящее чудо в Лиге Европы. Перед стартом группового этапа, где чемпионам Венгрии достались суровые «Монако», «Трабзонспор» и «Црвена Звезда», «Ференцварош» считался аутсайдером, но к пятому туру набрал девять очков из 12 возможных и неожиданно идет лидером. Конечно, плей-офф еще не гарантирован. И даже третье место, дающее право сыграть в Лиге конференций, «зелеными орлами» еще не забронировано. Но шансы выступить в весенней части еврокубка очень высоки.
Большую роль в успехах «Ференцвароша» сыграли матчи на домашнем поле. Там хозяева еще ни разу не теряли очки не только в Лиге Европы, но и в чемпионате: восемь побед в восьми играх при шикарной разнице мячей — 22:4. Выходит, в среднем команда Станислава Черчесова забивает 2.75 гола за матч, а пропускает один в 180 минут. Правда, групповая стадия ЛЕ немного портит общую статистику: здесь венгры оформляют 2.5 мяча за игру, но пропускают 1.5 — «Трабзонспор» забил дважды, еще раз — «Црвена».
В последнем домашнем матче Лиги Европы «Ференцу» предстоит встреча с самым грозным и звездным соперником по группе, хотя «Монако» сейчас показывает не лучшие результаты — команда Александра Головина не выиграла три последних матча, пропустив четыре мяча от «Трабзонспора» (0:4) и от «Лилля» (3:4). В целом именно оборона монегасков вызывает сейчас самые большие вопросы и мешает регулярно добиваться положительного результата: в чемпионате красно-белые пропустили уже 18 мячей за 12 игр, в ЛЧ — шесть за четыре встречи. На то, что мощно играющий дома «Ференцварош» забьет сопернику больше одного гола, котировка — 2.75.
Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Монако»
В последний раз «Ференцварош» не забил у себя на стадионе в начале мая в матче чемпионата Венгрии против соседей «Будапешта» (0:3). А в этом сезоне в ворота соперников железно заносят два и больше гола. Нестабильная игра «Монако» в обороне поможет хозяевам продлить серию — монегаски пропустили в восьми из 10 последних встреч.
При этом нападение гостей тоже должно внести вклад в итоговый результат. Команда Черчесова не пропустила только в одном матче группового раунда ЛЕ, а в последней игре с «Црвеной» получила аж четыре пробоины (1:4). Вероятно, соперники обменяются голами в предстоящей встрече.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2