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«Ференцварош» — «Монако»: команды Черчесова и Головина устроят голевой фейерверк

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Монако» 27 октября 2022 года
Евгений Коростелев
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Александр Головин.
Фото Global Look Press
В Будапеште не знают, что такое скучный футбол.

27 октября «Ференцварош» Станислава Черчесова в пятом туре группового этапа Лиги Европы сыграет дома с «Монако» Александра Головина. Встреча состоится на «Гроупама Арене» в Будапеште и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт в 21.45 мск.

Лига Европы. Группа H
27 окт, 22:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
Монако

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Монако» 27 октября 2022 года

«Монако» — серьезный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу французского клуба выставлен коэффициент 1.92, это примерно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Ференцвароша» — за 4.10 (22%).

В первом круге чемпионы Венгрии выиграли со счетом 1:0. На то, что в ответной встрече они тоже не проиграют, котировка — 1.94.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.23. В последних четырех матчах с участием «Ференцвароша» было забито не менее трех голов.

Вариант «обе забьют» можно взять за 1.66, обратный исход — за 2.22.

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На то, что «Монако» забьет два мяча подряд, коэффициент — 2.14. Такую же ставку в пользу команды Черчесова можно сделать за 4.00.

Волевую победу любого коллектива предложено оформить за 5.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 идет за 7.10;

  • успех «Монако» 2:1 — за 8.00;

  • 1:0 — за 8.30.

«Ференцварош» — «Монако»: прогноз и анализ матча пятого тура ЛЕ 27 октября 2022 года

Станислав Черчесов творит настоящее чудо в Лиге Европы. Перед стартом группового этапа, где чемпионам Венгрии достались суровые «Монако», «Трабзонспор» и «Црвена Звезда», «Ференцварош» считался аутсайдером, но к пятому туру набрал девять очков из 12 возможных и неожиданно идет лидером. Конечно, плей-офф еще не гарантирован. И даже третье место, дающее право сыграть в Лиге конференций, «зелеными орлами» еще не забронировано. Но шансы выступить в весенней части еврокубка очень высоки.

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Большую роль в успехах «Ференцвароша» сыграли матчи на домашнем поле. Там хозяева еще ни разу не теряли очки не только в Лиге Европы, но и в чемпионате: восемь побед в восьми играх при шикарной разнице мячей — 22:4. Выходит, в среднем команда Станислава Черчесова забивает 2.75 гола за матч, а пропускает один в 180 минут. Правда, групповая стадия ЛЕ немного портит общую статистику: здесь венгры оформляют 2.5 мяча за игру, но пропускают 1.5 — «Трабзонспор» забил дважды, еще раз — «Црвена».

В последнем домашнем матче Лиги Европы «Ференцу» предстоит встреча с самым грозным и звездным соперником по группе, хотя «Монако» сейчас показывает не лучшие результаты — команда Александра Головина не выиграла три последних матча, пропустив четыре мяча от «Трабзонспора» (0:4) и от «Лилля» (3:4). В целом именно оборона монегасков вызывает сейчас самые большие вопросы и мешает регулярно добиваться положительного результата: в чемпионате красно-белые пропустили уже 18 мячей за 12 игр, в ЛЧ — шесть за четыре встречи. На то, что мощно играющий дома «Ференцварош» забьет сопернику больше одного гола, котировка — 2.75.

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Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Монако»

В последний раз «Ференцварош» не забил у себя на стадионе в начале мая в матче чемпионата Венгрии против соседей «Будапешта» (0:3). А в этом сезоне в ворота соперников железно заносят два и больше гола. Нестабильная игра «Монако» в обороне поможет хозяевам продлить серию — монегаски пропустили в восьми из 10 последних встреч.

При этом нападение гостей тоже должно внести вклад в итоговый результат. Команда Черчесова не пропустила только в одном матче группового раунда ЛЕ, а в последней игре с «Црвеной» получила аж четыре пробоины (1:4). Вероятно, соперники обменяются голами в предстоящей встрече.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.66.

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ФК Монако
ФК Ференцварош
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