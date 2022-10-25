Лиссабонцы едут в Лондон с кадровыми потерями.

26 октября в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов лидер квартета D «Тоттенхэм» сыграет с занимающим третью строчку «Спортингом». Игра состоится в Англии на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», стартовый свисток нидерландского арбитра Данни Маккели прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Тоттенхэм» — «Спортинг» 26 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Тоттенхэм» абсолютным фаворитом встречи. Победа команды Антонио Конте оценена коэффициентом 1.46, вероятность исхода — примерно 68%. Ничью предложено оформить за 4.60 (21%), успех «Спортинга» — за 7.40 (11%).

В первом круге португальцы вырвали победу, забив два мяча в компенсированное время. Вариант Х2 идет за 2.85.

В трех из пяти последних матчей с участием «Тоттенхэма» было больше 2.5 гола. «Верх» в предстоящей встрече можно взять за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.18.

На вариант «обе забьют» коэффициент — 1.87, на «обе забьют — нет» — 1.93.

Считаете, что техничные португальские нападающие или Кейн с Соном заработают пенальти? 11-метровый оценен в 2.40, удаление — в 4.00.

Условие «забьет первый гол и не выиграет» в случае со «Спортингом» оценено в 5.60, у «Тоттенхэма» — в 8.80.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «шпор» за 6.90.

«Тоттенхэм» — «Спортинг»: прогноз и анализ матча 5-го тура ЛЧ 26 октября 2022 года

«Тоттенхэм» довольно небрежно отнесся к возможности выйти в плей-офф из, возможно, легчайшей группы ЛЧ этого сезона: вместо условных «Интера» и «Реала» «шпорам» достались средненькие по европейским меркам соперники: «Айнтрахт», «Спортинг» и «Марсель». Но даже в такой ситуации команда Антонио Конте к пятому туру еще не гарантировала себе место в топ-16. Лондонцы набрали семь очков и в случае поражения в одном из двух последних матчей могут отправиться в Лигу Европы.

Приятная новость в том, что дома «шпоры» набрали максимальные шесть баллов, плохая — в том, что последние две игры на прошлой неделе они проиграли. Лондонцы уступили «МЮ» (0:2) и «Ньюкаслу» (1:2 как раз в родных стенах). Правда, до этого на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» у «Тоттенхэма» было семь побед подряд с общим счетом 20:6. На ИТБ1 (1.5) котировка — 1.54, на ИТМ1 (1.5) — 2.48.

К счастью для «Тоттенхэма», «Спортинг» приедет не в лучшем состоянии из-за отсутствия многих игроков — у лиссабонцев недоступны аж шесть футболистов, среди которых основные защитники Эсгайо и Коатес, а также лидер полузащиты Педру Гонсалвеш. На счету 24-летнего португальца 6+4 в 15 матчах сезона. Для справки: он лучший бомбардир португальского чемпионата. Без Педру креативность атакующей линии гостей явно поблекнет.

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Спортинг»

«Тоттенхэм» забил всего пять мячей в четырех матчах ЛЧ, но Кейн и Сон всегда готовы поднажать и улучшить как собственную статистику, так и командную. При этом на счету «Спортинга» шесть пропущенных — не худший результат, но 1.5 мяча за игру о чем-то да говорят.

Дома «шпоры», несмотря на поражение от «Ньюкасла», играют здорово (семь побед при одной неудаче) и ярко (забили 21 мяч в восьми играх). Слегка обескровленные лиссабонцы без двойки защитников и лидера центра вряд ли окажут лондонцам достойное сопротивление.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.74 (в случае минимальной победы «Тоттенхэма» случится возврат суммы ставки).