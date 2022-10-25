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«Барселона» — «Бавария»: команду Хави ждет падение в Лигу Европы

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» 26 октября 2022 года
Артем Белинин
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Хави.
Фото Global Look Press
Мюнхенцы едут в Каталонию за победой.

26 октября «Барселона» сыграет свой, вероятно, предпоследний в этом сезоне лигочемпионский матч. Соперником каталонцев в пятом туре группового этапа станет «Бавария». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Камп Ноу», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа C
26 окт, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Бавария

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» 26 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ внезапно посчитала фаворитами встречи каталонцев. На победу команды Хави можно поставить за 2.30, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Баварии» оценен в 2.90 (34%), ничья — в 4.10 (23%).

Если считаете, что мюнхенцы не уступят, оформите ставку за 1.66.

Подстраховаться можно при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.73, Ф2(0) — за 2.20.

Команды сверхрезультативные — за последние 10 игр на двоих «Барселона» и «Бавария» забили 51 мяч. Исходя из этого, можно выбрать сразу несколько рынков:

• Эксперты высоко оценили общую результативность матча — тотал больше 2.5 мяча идет за скромные 1.46.

• Можно увеличить коэффициент и поставить на тотал больше 3.5 гола за 2.12.

• «Барселона» в последних десяти матчах забивает в среднем два мяча за игру — ИТБ1 (1.5) идет за 1.74.

• «Бавария» в последних десяти матчах забивает в среднем три мяча за игру — ИТБ2 (2.5) можно взять за 4.10.

• Вариант «обе забьют» максимально вероятен, его оценили в 1.42, в то время как обратный исход — в 2.85.

Наиболее возможный точный счет — 1:1 за 8.20.

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«Барселона» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 26 октября 2022 года

«Барселона» в шаге от второго подряд вылета в Лигу Европы — учитывая задействованные Лапортой финансовые «рычаги» и подобранный состав, это катастрофа для клуба. Однако роковая ошибка уже была допущена — за два матча с «Интером» сине-гранатовые набрали одно очко и этим подписали себе приговор. Исправить положение поможет только чудо — если миланцы внезапно оступятся в матче с «Викторией».

Команда у Хави, безусловно, мощная. «Барселона» ярко выступает в ла лиге, бодро стартовала в Лиге чемпионов, но дальше проявился типичный каталонский синдром последних лет — полная беспомощность в играх с грандами. Не по силам «блаугране» в этом сезоне оказались «Интер» (0:1, 3:3), «Бавария» (0:2) и «Реал» (1:3) — итогом стал один балл за четыре матча. На фоне этих провалов все остальные успехи разом меркнут.

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В том числе и последние — после катастрофической ничьей с «Интером» каталонцы собрались и два матча подряд выиграли всухую с общим счетом 7:0. Вот только в соперниках были «Вильярреал» и «Атлетик». И, как уже показала практика, эти победы перед матчем с грандами не значат ничего. Порадоваться можно разве что за Роберта Левандовски — он лучший бомбардир «Барселоны» (17 голов в 15 матчах), в последних четырех играх у него есть результативные действия (5+2). Забить «Баварии» в первом матче у Роберта не вышло, но может получиться во втором. Если верите в поляка — оформите ставку на гол Левандовского за 1.65.

Если сравнивать форму команд по играм в национальном чемпионате, то тут «Бавария» будет покруче. Во-первых, мюнхенцы хоть и не выиграли принципиальный матч с «Боруссией», в отличие от «Барселоны» в класико, были к этому максимально близки («шмели» сравняли на 95-й минуте). Во-вторых, четыре матча после этого «Бавария» выиграла с общим счетом 16:4 — по форме вопросов нет.

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У фанатов «Барселоны» есть робкая надежда на то, что «Бавария» приедет на «Камп Ноу» без мотивации, ведь вопрос выхода в плей-офф уже решен. Однако мюнхенцы в случае выхода в 1/8 обычно не бросают весла. Они вообще не любят терять очки на групповом этапе: в последний раз вничью «Бавария» сыграла в 2020 году (против «Атлетико», 1:1). А крайнее поражение было еще раньше — в сентябре 2017-го против «ПСЖ» (0:3).

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Бавария»

«Барселоне» очень надо победить мюнхенцев хотя бы ради престижа — вот только «надо» и «есть возможность» — не одно и то же. Козырей, кроме Левандовски, у каталонцев мало — разве что проявит себя Дембеле, сделавший накануне 1+3. Их «устрашающая» игра против маленьких клубов ничего не значит. В топ-матчах «Барселона» по-прежнему безнадежна, а порой и невезуча.

С такими вводными «Бавария» — худший соперник из возможных. У нее быстрые игроки, готовые разорвать обескровленную оборону соперника (Араухо и Кристенсен не сыграют). Не будем забывать, что мюнхенцы доигрывают групповой этап до конца и полуторный состав на «Камп Ноу» точно не привезут. А ведь «Барселона» — это еще и «особый клиент» для немцев после знаменитых 8:2. В общем, предстоящий матч ничего хорошего хозяевам не сулит. Рассчитывать на поражение мюнхенцев — странно.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.66.

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5
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7
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8
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