«Барселона» — «Бавария»: команду Хави ждет падение в Лигу Европы
26 октября «Барселона» сыграет свой, вероятно, предпоследний в этом сезоне лигочемпионский матч. Соперником каталонцев в пятом туре группового этапа станет «Бавария». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Камп Ноу», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» 26 октября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ внезапно посчитала фаворитами встречи каталонцев. На победу команды Хави можно поставить за 2.30, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Баварии» оценен в 2.90 (34%), ничья — в 4.10 (23%).
Если считаете, что мюнхенцы не уступят, оформите ставку за 1.66.
Подстраховаться можно при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.73, Ф2(0) — за 2.20.
Команды сверхрезультативные — за последние 10 игр на двоих «Барселона» и «Бавария» забили 51 мяч. Исходя из этого, можно выбрать сразу несколько рынков:
• Эксперты высоко оценили общую результативность матча — тотал больше 2.5 мяча идет за скромные 1.46.
• Можно увеличить коэффициент и поставить на тотал больше 3.5 гола за 2.12.
• «Барселона» в последних десяти матчах забивает в среднем два мяча за игру — ИТБ1 (1.5) идет за 1.74.
• «Бавария» в последних десяти матчах забивает в среднем три мяча за игру — ИТБ2 (2.5) можно взять за 4.10.
• Вариант «обе забьют» максимально вероятен, его оценили в 1.42, в то время как обратный исход — в 2.85.
Наиболее возможный точный счет — 1:1 за 8.20.
«Барселона» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 26 октября 2022 года
«Барселона» в шаге от второго подряд вылета в Лигу Европы — учитывая задействованные Лапортой финансовые «рычаги» и подобранный состав, это катастрофа для клуба. Однако роковая ошибка уже была допущена — за два матча с «Интером» сине-гранатовые набрали одно очко и этим подписали себе приговор. Исправить положение поможет только чудо — если миланцы внезапно оступятся в матче с «Викторией».
Команда у Хави, безусловно, мощная. «Барселона» ярко выступает в ла лиге, бодро стартовала в Лиге чемпионов, но дальше проявился типичный каталонский синдром последних лет — полная беспомощность в играх с грандами. Не по силам «блаугране» в этом сезоне оказались «Интер» (0:1, 3:3), «Бавария» (0:2) и «Реал» (1:3) — итогом стал один балл за четыре матча. На фоне этих провалов все остальные успехи разом меркнут.
В том числе и последние — после катастрофической ничьей с «Интером» каталонцы собрались и два матча подряд выиграли всухую с общим счетом 7:0. Вот только в соперниках были «Вильярреал» и «Атлетик». И, как уже показала практика, эти победы перед матчем с грандами не значат ничего. Порадоваться можно разве что за Роберта Левандовски — он лучший бомбардир «Барселоны» (17 голов в 15 матчах), в последних четырех играх у него есть результативные действия (5+2). Забить «Баварии» в первом матче у Роберта не вышло, но может получиться во втором. Если верите в поляка — оформите ставку на гол Левандовского за 1.65.
Если сравнивать форму команд по играм в национальном чемпионате, то тут «Бавария» будет покруче. Во-первых, мюнхенцы хоть и не выиграли принципиальный матч с «Боруссией», в отличие от «Барселоны» в класико, были к этому максимально близки («шмели» сравняли на 95-й минуте). Во-вторых, четыре матча после этого «Бавария» выиграла с общим счетом 16:4 — по форме вопросов нет.
У фанатов «Барселоны» есть робкая надежда на то, что «Бавария» приедет на «Камп Ноу» без мотивации, ведь вопрос выхода в плей-офф уже решен. Однако мюнхенцы в случае выхода в 1/8 обычно не бросают весла. Они вообще не любят терять очки на групповом этапе: в последний раз вничью «Бавария» сыграла в 2020 году (против «Атлетико», 1:1). А крайнее поражение было еще раньше — в сентябре 2017-го против «ПСЖ» (0:3).
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Бавария»
«Барселоне» очень надо победить мюнхенцев хотя бы ради престижа — вот только «надо» и «есть возможность» — не одно и то же. Козырей, кроме Левандовски, у каталонцев мало — разве что проявит себя Дембеле, сделавший накануне 1+3. Их «устрашающая» игра против маленьких клубов ничего не значит. В топ-матчах «Барселона» по-прежнему безнадежна, а порой и невезуча.
С такими вводными «Бавария» — худший соперник из возможных. У нее быстрые игроки, готовые разорвать обескровленную оборону соперника (Араухо и Кристенсен не сыграют). Не будем забывать, что мюнхенцы доигрывают групповой этап до конца и полуторный состав на «Камп Ноу» точно не привезут. А ведь «Барселона» — это еще и «особый клиент» для немцев после знаменитых 8:2. В общем, предстоящий матч ничего хорошего хозяевам не сулит. Рассчитывать на поражение мюнхенцев — странно.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2