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«Аякс» — «Ливерпуль»: Салах проснется после неудач в АПЛ?

Прогноз и ставка на матч ЛЧ «Аякс» — «Ливерпуль» 26 октября 2022 года
Евгений Коростелев
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Мохамед Салах.
Фото Global Look Press
Египтянину пора оправдать роль лидера команды.

26 октября в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится матч второй и третьей команд квартета А — «Аякс» примет «Ливерпуль». Игра пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Хосе Санчес Мартинес. Прямая трансляция в 21.45 мск будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. Группа A
26 окт, 22:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Аякс» — «Ливерпуль» 26 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы «Ливерпуля» на победу предпочтительнее. Успех команды Юргена Клоппа доступен за 1.85, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 4.20 (21%), триумф «Аякса» — за 4.00 (25%).

В первом круге красные добились тяжелой победы, забив решающий мяч на 89-й минуте. На то, что в этот раз «Аякс» не уступит, коэффициент — 2.02.

В последних пяти матчах с участием амстердамцев забивалось три мяча и более. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.46, ТМ 2.5 — за 2.70.

Эксперты считают, что соперники обменяются забитыми мячами: вариант «обе забьют» оценен в 1.49, «обе забьют — нет» — в 2.60.

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«Ливерпуль» выиграл 1:0 у «Сити» и «Вест Хэма», а затем уступил с таким же счетом «Ноттингем Форест». Победу одной из команд в предстоящем матче с разницей в один гол можно взять за 2.50.

Пенальти предложено оформить за 2.40, удаление — за 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета показывают, что красные на самом деле небольшие фавориты:

  • победа гостей 2:1 идет за 8.20;

  • ничья 1:1 — за 8.30;

  • 1:0 в пользу команды Клоппа — за 11.0.

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«Это огромный удар для нас, потому что мы приехали за тремя очками. Оглядываясь назад, думаешь: как можно было этого избежать? Но это произошло, вот и все», — печалился после поражения от «Ноттингема» в последнем туре АПЛ Клопп. Проигрыш последней команде лиги, которая не выигрывала больше двух месяцев, подтвердила нестабильность красных — всего за шесть дней до этого они одолели «Ман Сити».

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В первую очередь у «Ливерпуля» хандрит атака — это не первый отрезок в сезоне, когда вице-чемпион забивает достаточно мало для команды, которая славится мощным нападением и результативностью. Например, если вычесть из общего количества голов в сезоне победные 9:0 над «Борнмутом» и 7:1 над «Рейнджерс», получится, что красные забивают всего 1.38 мяча за 90 минут, а пропускают 1.26 за игру — довольно низкие показатели.

Многое упирается в проблему с травмированными. Перед матчем с «Аяксом» Клопп не может рассчитывать ни на Жоту, ни на Диаса — достойного левого вингера в команде сейчас нет. Также вылетели Нуньес, Конате, Кейта, Матип, Алькантара и Артур — многие из них могли бы усилить игру и поменять результаты в лучшую сторону. На то, что без этих ребят красные не забьют больше одного раза, коэффициент — 2.40. ИТБ2 (1.5) идет за 1.57.

«Аякс» играет значительно результативнее и эффективнее: лидирует в чемпионате Нидерландов с отрывом в четыре очка от ПСВ и забил уже 38 мячей за 11 игр (в среднем — 3.45). Но в Лиге чемпионов у амстердамцев все намного хуже (три балла и отставание в шесть баллов от зоны плей-офф), и остался последний шанс сохранить возможность для выхода в плей-офф — нужно победить «Ливерпуль» с разницей в два мяча и набрать еще три балла в последнем туре, при этом надеяться на еще одно поражение красных от «Наполи». Успех хозяев с форой (-1.5) в предстоящей игре оценен в 7.70.

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Прогноз и ставка на матч «Аякс» — «Ливерпуль»

Мохамед Салах предпочитает отсиживаться в тени, когда дело касается матчей чемпионата Англии, но в Лиге чемпионов забил уже пять мячей и возглавляет гонку бомбардиров вместе с Холанном и Левандовски. Можно рассчитывать, что после неудачи во встрече с «Ноттингемом» египтянин снова проявит себя и забьет «Аяксу». Либо поможет отличиться партнерам.

Амстердамцы дома играют стабильно агрессивно и с огромным желанием: со старта сезона провели на «Йохан Кройфф Арене» восемь матчей, забили в каждом из них, а в шести оформили от трех голов и больше. Обмен результативными атаками через «верх» — довольно вероятное событие.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.66.

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1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
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 - : -
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 - : -
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Локомотив – ЦСКА
 - : -
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