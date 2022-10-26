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ПСВ — «Арсенал»: голевая машина из Эйндховена не испугает лидера АПЛ

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы ПСВ — «Арсенал» 27 октября 2022 года
Артем Белинин
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Микель Артета.
Фото Global Look Press
Голландская результативность — иллюзия.

27 октября в пятом туре группового этапа Лиги Европы ПСВ сыграет с «Арсеналом». Матч начнется в 19.45 по московскому времени на стадионе «Филипс» в Эйндховене, в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции в 19.30 мск.

Лига Европы. Группа A
27 окт, 19:45. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
Арсенал

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы ПСВ — «Арсенал» 27 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ с небольшим перевесом считает фаворитом «Арсенал». Поставить на победу «канониров» можно за 2.46, это примерно 40% вероятности исхода. Успех ПСВ доступен за 2.85 (35%), ничья — за 3.70 (25%).

Считаете, что хозяева не уступят? Оформите ставку за 1.59.

Или подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) оценена в 2.08, Ф2(0) — в 1.80.

Матчи ПСВ и «Арсенала» — это всегда скучно. Лишь раз, в 2002 году, «канониры» устроили разгром голландцам (4:0), но с тех пор в семи официальных встречах ни разу не было забито больше двух мячей, а одна команда никогда не забивала больше мяча. Исходя из этого, можно присмотреться к следующим рынкам:

• тотал меньше 2.5 мяча идет за 2.24 (однако эксперты, напротив, ждут результативной встречи — ТБ 2.5 доступен за 1.69);

• вариант «обе забьют — нет» заходил пять раз за восемь личных встреч. Оформить его можно с котировкой 2.36.

• также стоит обратить внимание на персональную результативность. Несмотря на хорошую форму (2.5 мяча за игру), ПСВ никогда в истории не забивал «Арсеналу» больше одного мяча. ИТМ1 (1.5) идет за 1.66.

• у «Арсенала» также неплохая результативность в последних играх (1.9 мяча за матч), но лишь раз в истории он забил ПСВ больше одного гола. ИТМ2 (1.5) оценен в 1.78.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.00.

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ПСВ — «Арсенал»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 27 октября 2022 года

Стадион «Филипс» — территория голов. Каких только результатов не было здесь с начала сезона — 4:1, 7:1, 4:3, 5:0, 6:1. ПСВ явно не любит огорчать домашних болельщиков скучной игрой. На то, что будущий матч с «канонирами» получится голевым, намекает и общее количество голов команды из Эйндховена на групповом этапе. ПСВ — на втором месте по результативности (11) после «Фейеноорда» (12), да и разница супер (+8). Казалось бы, такой результат, да еще в группе с «Арсеналом», — это заявка на плей-офф.

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Однако не все так однозначно. 10 из 11 мячей голландцы наколотили в ворота главного аутсайдера группы — «Цюриха», а вот в играх с «Арсеналом» и «Будё-Глимтом» не только забыли про мячи (оформили один гол, пропустили дважды), но и набрали всего лишь один балл. Так что мнимая результативность в Лиге Европы и национальном чемпионате на клубы классом повыше не переносится. Так, в трех матчах эредивизи перед «Арсеналом» ПСВ забил 12 мячей, но на «Эмирейтс» оформил жалкие 0.32 xG и пробил в створ всего один раз. С такой статистикой вполне реально, что и дома голландцы мало что покажут и не забьют, котировка на это событие — 3.80.

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«Арсенал» же, кажется, продал душу за три гола в ворота «Ливерпуля» и в четырех играх после зарубы с командой Клоппа ни разу не забил больше одного мяча. Впрочем, здесь надо отдать должное Микелю Артете — команда пропустила всего один раз, а за четыре игры «канониры» заработали 10 очков. Из них шесть баллов лондонцы взяли в Лиге Европы, четыре — в АПЛ. Это позволяет лидировать как в Англии («Сити» отстает на два очка), так и в еврокубке (отрыв от ПСВ — пять пойнтов). Кажется, «Арсенал» привыкает работать на максимум и сбавлять обороты не планирует.

Прогноз и ставка на матч ПСВ — «Арсенал»

ПСВ может внушить страх домашними победами с сумасшедшими показателями голов (30 в 10 играх), а также отличной результативностью на групповом этапе Лиги Европы. Но это все иллюзия — в матчах с соперниками высокого уровня голландские супербомбардиры испаряются. А ведь в ближайшей игре на другой половине поля будет «Арсенал», пропустивший всего один мяч за четыре прошедшие встречи во всех турнирах.

Учитывая, что лондонцы просто выше классом, от них и стоит плясать — если англичане играют «низ», вероятно, так и будет. К тому же личные встречи просто кричат о том, что в матчах ПСВ и «Арсенала» голы — редкость, а последний раз больше двух мячей эта пара организовала 20 лет назад.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.24.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСВ
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3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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