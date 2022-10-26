Махачев — Волкановски: Хабиб расскажет Исламу о сильных сторонах Великого
После победы над Чарльзом Оливейрой Ислам Махачев назвал имя противника, с которым ему было бы интересно сразиться в следующем поединке — это австралиец Алекс Волкановски, чемпион полулегкого веса и лучший боец вне зависимости от категорий. Позднее Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что, скорее всего, спортсмены выйдут в клетку до Рамадана, который начнется в марте 2023 года.
Потом появилась информация, что бой Махачев — Волкановски состоится уже 12 февраля на UFC 284 в австралийском Перте. И хотя точной даты, как и официальных договоренностей организации с бойцами еще нет, просачивающиеся в медиа данные говорят о том, что бою, скорее всего, быть.
Ислам Махачев
Успех в последнем поединке очень позитивно отразился на перспективах Махачева стать лучшим бойцом UFC. Во-первых, Ислам возглавил рейтинг легковесов, а во-вторых, запрыгнул аж на третью позицию в общем табеле организации — выше него только Исраэль Адесанья и Волкановски.
Учитывая, что именно российский боец вызвал австралийца в восьмиугольник, вероятно, спортсмены подерутся в полулегком весе. Для Махачева это будет первый выход за рамки своей категории, поэтому у Алекса может быть микроскопическое преимущество.
Что касается победных серий, то после схватки с Оливейрой Ислам продлил винстрик до 11 выигрышей. Он не проигрывает с октября 2015 года, когда бразилец Адриану Мартинс нанес ему единственное поражение в карьере. С тех пор он пять раз победил сабмишном, четырежды — благодаря единогласным решениям судей и дважды — KO/TKO.
Конечно, будучи учеником Абдулманапа Нурмагомедова и близким другом Хабиба, Ислам лучшую статистику показывает в партере, где ему пока не было равных на фоне предыдущих соперников. Он успешно проводит 66% тейкдаунов и легко избегает их в исполнении противников — ушел в 89% случаев. Волкановски придется непросто именно в те моменты, когда Махачев постарается перевести его в партер.
Неудивительно, что аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают в связи с этим российского спортсмена фаворитом возможного боя. На победу Ислама выведен коэффициент 1.20, что примерно 81% вероятности исхода.
Алекс Волкановски
10 мая 2023 года исполнится 10 лет с последнего и единственного поражения Алекса. Или не исполнится, если он все же встретится с Махачевым и тот победит. Но факт есть факт: только соотечественник Волкановски Кори Нельсон не проиграл ему — уложил Великого в третьем раунде. Причем использовал хитрую тактику: трижды пробил хайкик и добил правым хуком — Алекс не выдержал последовательной и тяжелой атаки.
С тех пор почти никто не напрягал Алекса так сильно. Разве что Макс Холлоуэй был близок во втором из трех поединков, но проиграл раздельным решением судей. Поэтому в UFC Волкановски выиграл все 12 поединков: восемь — судейским решением, четыре — TKO. При этом его сильная сторона всем известна.
«Конечно, Волкановски умеет боксировать, и у него потрясающий опыт. Он очень много раз защищал свой титул, но этот клинч убьет его», — заявил Хабиб. Алекс нанес в стойке уже 1027 ударов и 215 в партере, в среднем он совершает 6.79 акцентированных ударов в минуту — вступать с ним в размен, как это Ислам сделал в бою с Оливейрой, лучше не стоит.
На то, что скиллов Алекса хватит для победы над Махачевым, коэффициент — 4.90 (18%).
Возможна ли ничья?
Прежде ни один бой с участием Ислама или Алекса не заканчивался подобным образом. Более того, в их карьере не было ни одного поединка, завершившегося как-то иначе, кроме победы или поражения. Поэтому на ничью котировка высочайшая — 70.0 (1%).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2