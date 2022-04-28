«Лидс» — «Манчестер Сити»: останется ли команда Пепа лидером АПЛ?
После яркой победы над «Реалом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» вновь переключится на АПЛ, где в 35-м туре сыграет с «Лидсом». Игра пройдет 30 апреля 2022 года на стадионе «Элланд Роуд» и начнется в 19.30 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе с Полом Тирни.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лидс» — «Манчестер Сити» 30 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ неумолимы — шансы хозяев на победу над лидером чемпионата Англии невероятно малы. Коэффициент — 9.50, вероятность исхода — всего 10%. «Манчестер Сити» — безоговорочный фаворит, успех команды Пепа Гвардиолы можно взять за 1.31 (76%). Ничью — за 6.00 (14%).
Тяжело поверить в возможную победу «Лидса», но периодически это случается: в трех матчах после возвращения в АПЛ «павлины» одержали победу и сыграли вничью. Так что повод рискнуть есть — на то, что хозяева не проиграют, коэффициент 3.70.
Но можно снизить градус переживаний с помощью ставки на победу хозяев с форой +1.5 за 1.96. Если же, наоборот, есть уверенность в крупном успехе «Сити», то Ф2(-1.5) доступна за 1.90.
Аналитики считают, что в матче будет забито меньше 3.5 гола, потому что котировка всего 1.72, а вот на ТБ 3.5 — аж 2.20.
После лигочемпионской неудачи Лапорта, который слишком активно размахивал руками в своей штрафной и подарил Бензема гол с пенальти, коэффициент на 11-метровый в матче с «Лидсом» упал до отметки 2.30. А вот возможное удаление оценено бодрым коэффициентом 6.00.
«Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 35-го тура АПЛ 30 апреля 2022 года
Матч «Сити» против «Реала» — образец шоу мирового масштаба. Команды наколотили семь мячей и заставили болельщиков визжать от восторга, но прагматичный Пеп Гвардиола вряд ли остался недоволен результатом, хотя на послематчевой пресс-конференции внушал обратное: «Если мы будем играть так, как во втором тайме, то не сможем победить. Если мы будем играть так, как играли в другие периоды, то выиграем».
Испанцу вряд ли понравилось, как эпизодами футболисты его команды действовали в обороне. Чего стоит один только прорыв Винисиуса, который в одиночку убежал ото всех и закатил в дальний угол. Конечно, Гвардиола обратит внимание игроков на ошибки, но вряд ли сможет что-то глобально поменять. У «Сити» есть проблемы с травмированными игроками обороны — вне игра Стоунз, а участие Уолкера и Канселу остается под вопросом. Поэтому моменты будут и у ворот Эдерсона. На гол «Лидса» можно поставить с коэффициентом 1.62.
В остальном «Манчестер» почти идеален, а его атака — нечто волшебное и прекрасное. То, как раскалывают защитников соперника Бернарду, Марез и Де Брёйне с Фоденом — вершина искусства. Естественно, «Лидс», который пропускает на уровне худших команд АПЛ, обязательно пропустит не один и не два мяча.
Прогноз и ставка на матч «Лидс» — «Манчестер Сити»
У «Сити» не получилось оформить существенный задел перед ответным матчем с «Реалом», поэтому игра с «Лидсом» будет больше разгрузочной. «Горожанам» нужна не просто победа, а быстро добытый результат, чтобы основные игроки смогли отдохнуть и, полные сил, отправились в Мадрид. Так что мяч влетит в ворота хозяев «Эллан Роуд» уже в первом тайме.
Рекомендуемая ставка: победа «Сити» в первом тайме и в матче за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0