У гостей есть кадровые проблемы в обороне.

После яркой победы над «Реалом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» вновь переключится на АПЛ, где в 35-м туре сыграет с «Лидсом». Игра пройдет 30 апреля 2022 года на стадионе «Элланд Роуд» и начнется в 19.30 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе с Полом Тирни.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лидс» — «Манчестер Сити» 30 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ неумолимы — шансы хозяев на победу над лидером чемпионата Англии невероятно малы. Коэффициент — 9.50, вероятность исхода — всего 10%. «Манчестер Сити» — безоговорочный фаворит, успех команды Пепа Гвардиолы можно взять за 1.31 (76%). Ничью — за 6.00 (14%).

Тяжело поверить в возможную победу «Лидса», но периодически это случается: в трех матчах после возвращения в АПЛ «павлины» одержали победу и сыграли вничью. Так что повод рискнуть есть — на то, что хозяева не проиграют, коэффициент 3.70.

Но можно снизить градус переживаний с помощью ставки на победу хозяев с форой +1.5 за 1.96. Если же, наоборот, есть уверенность в крупном успехе «Сити», то Ф2(-1.5) доступна за 1.90.

Аналитики считают, что в матче будет забито меньше 3.5 гола, потому что котировка всего 1.72, а вот на ТБ 3.5 — аж 2.20.

После лигочемпионской неудачи Лапорта, который слишком активно размахивал руками в своей штрафной и подарил Бензема гол с пенальти, коэффициент на 11-метровый в матче с «Лидсом» упал до отметки 2.30. А вот возможное удаление оценено бодрым коэффициентом 6.00.

«Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 35-го тура АПЛ 30 апреля 2022 года

Матч «Сити» против «Реала» — образец шоу мирового масштаба. Команды наколотили семь мячей и заставили болельщиков визжать от восторга, но прагматичный Пеп Гвардиола вряд ли остался недоволен результатом, хотя на послематчевой пресс-конференции внушал обратное: «Если мы будем играть так, как во втором тайме, то не сможем победить. Если мы будем играть так, как играли в другие периоды, то выиграем».

Испанцу вряд ли понравилось, как эпизодами футболисты его команды действовали в обороне. Чего стоит один только прорыв Винисиуса, который в одиночку убежал ото всех и закатил в дальний угол. Конечно, Гвардиола обратит внимание игроков на ошибки, но вряд ли сможет что-то глобально поменять. У «Сити» есть проблемы с травмированными игроками обороны — вне игра Стоунз, а участие Уолкера и Канселу остается под вопросом. Поэтому моменты будут и у ворот Эдерсона. На гол «Лидса» можно поставить с коэффициентом 1.62.

В остальном «Манчестер» почти идеален, а его атака — нечто волшебное и прекрасное. То, как раскалывают защитников соперника Бернарду, Марез и Де Брёйне с Фоденом — вершина искусства. Естественно, «Лидс», который пропускает на уровне худших команд АПЛ, обязательно пропустит не один и не два мяча.

Прогноз и ставка на матч «Лидс» — «Манчестер Сити»

У «Сити» не получилось оформить существенный задел перед ответным матчем с «Реалом», поэтому игра с «Лидсом» будет больше разгрузочной. «Горожанам» нужна не просто победа, а быстро добытый результат, чтобы основные игроки смогли отдохнуть и, полные сил, отправились в Мадрид. Так что мяч влетит в ворота хозяев «Эллан Роуд» уже в первом тайме.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» в первом тайме и в матче за 1.84.