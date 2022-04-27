Уставшим шотландцам нечего противопоставить Тедеско.

28 апреля в первом матче полуфинала Лиги Европы «Лейпциг» примет «Рейнджерс». Матч начнется в 22.00 мск на стадионе «Ред Булл Арена», транслировать его будут на телеканале «Матч! Футбол 2». Эфир стартует в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Лейпциг» — «Рейнджерс» 28 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Доменико Тедеско безоговорочным фаворитом: на успех «Лейпцига» можно поставить за 1.37 — это примерно 73% вероятности успеха. У гостей из Шотландии шансов победить практически нет, котировка на них — 9.20 (10%). Ничья чуть более вероятна и идет с коэффициентом 5.10 (17%).

«Рейнджерс» уже много раз в этом сезоне показывал характер — если верите, что сейчас шотландцы тоже не проиграют, можете взять Х2 за 3.30.

Команда Тедеско может выдать веселый матч, но и парни из Глазго регулярно обмениваются голами (в половине из десяти последних матчей). Коэффициент на «обе забьют» — 2.04.

По ощущениям, в матче будет рулить только одна команда? Можно добавить щепотку интриги при помощи форы: Ф1(-1) идет за 1.57, а Ф2(+1) — за 2.50.

«Лейпциг» — «Рейнджерс»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 28 апреля 2022 года

Экс-тренер «Спартака» очень хорошо устроился в Германии — с ним «Лейпциг» взлетел с 11-й строчки в топ-4. Но для Доменико это означает нервотрепку в конце сезона — до «Боруссии» и «Баварии» шансов добраться нет, но снизу подпирают «Фрайбург» и «Унион Берлин». Нельзя расслабляться на финише.

Ближайшие несколько недель для «Лейпцига» будут архиважными — впереди борьба за путевку в Лигу чемпионов и Кубок Германии, да еще и Лига Европы — приятные, но все же проблемы. В 31-м туре Бундеслиги, во втором за три дня матче с «Унионом», команда Тедеско проиграла впервые за 16 матчей. И сделала это с треском. Да, не по счету, а по тому, как «быки» выглядели на поле: 0.6 xG и один удар в створ — гости из Берлина играли на порядок лучше. Но, зная немецкого специалиста по работе со «Спартаком», это поражение он использует с умом: психологически прокачает игроков перед матчем против шотландцев.

А «Рейнджерс» и прокачивать не надо — парни из Глазго за две недели дважды встречались с заклятыми врагами из «Селтика». Игра в чемпионате в начале апреля для команды Джованни ван Бронкхорста прошла неудачно, но в полуфинале Кубка буквально на днях удалось взять реванш — с характером у «джерс» точно проблем нет.

Как и с веселыми матчами. Тотал в играх шотландцев пробивался регулярно в последние месяцы — в восьми из десяти прошлых встреч было свыше двух голов. Если предположить, что они будут диктовать игру на выезде, тогда можно поставить на ТБ 2.5 за 1.73.

Что точно сыграет против «Рейнджерс», так это календарь. С начала апреля шотландцы провели утомительное дерби с «Селтиком», съездили в Португалию, потом был выезд в чемпионате. Далее два матча по 120 минут — против «Браги» в ЛЕ и «Селтика» в Кубке. Наконец, еще один выезд в чемпионате. Теперь вот путешествие в Германию. Выдержат ли?

Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Рейнджерс»

Матч с «Унионом» немного испортил впечатление от непобедимого «Лейпцига». Но если предположить, что-то была разовая акция, а Тедеско направит эмоции от неудачи в правильное русло, то немцы окажутся однозначным фаворитом. Но в высокую результативность веры мало — команды вымотались и наверняка сыграют осторожно. Это ведь полуфинал еврокубка!

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ3.5 за 2.04.