«Вест Хэм» — «Айнтрахт»: команда Мойеса остановит обидчика «Барселоны»?
28 апреля 2022 года «Вест Хэм» примет «Айнтрахт» в полуфинале Лиги Европы. Игра на «Олимпийском стадионе» в Лондоне начнется в 22.00 по московскому времени, прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.45.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Айнтрахт» 28 апреля 2022 года
Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «молотобойцев» можно за 1.93 — это порядка 51% вероятности. Успех «Айнтрахта» предложен с котировкой 3.90 (24%), коэффициент на ничью чуть ниже — 3.80 (25%).
Уверены, что немцы не проиграют? X2 идет за 1.93.
Традиционно на игру представлена широкая линия результатов с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 3.40, а Ф2(+1.5) — за 1.07;
• Ф2(-1.5) доступна за внушительные 8.60, а Ф1(+1.5) можно оформить за 1.32.
Привлекательный коэффициент предложен на линию «обе забьют» — 1.82, обратную ставку можно сделать за 2.00.
«Вест Хэм» — «Айнтрахт»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 28 апреля 2022 года
«Айнтрахт» — автор главной сенсации четвертьфиналов Лиги Европы: «орлы» дерзко вышвырнули из турнира «Барселону» (4:3 по сумме двух игр). Правда, в 1/8 финала у команды из Германии были большие проблемы с другим представителем Испании — «Бетисом». Свежего обладателя Кубка Испании «Айнтрахт» прошел только благодаря голу в овертайме.
«Вест Хэм» бойко провел первую половину сезона и даже боролся за топ-4 АПЛ, но в 2022-м результаты ухудшились - в этом году клуб проиграл уже восемь игр во всех турнирах при десяти победах, еще четыре встречи закончились вничью. В полуфинале Лиги Европы англичане тоже оказались не без трудностей: в 1/8 финала после поражения в первом матче сломили «Севилью» в дополнительное время.
«Молотобойцы» имеют проблемы в обороне: команда Дэвида Мойеса девятая по пропущенным мячам в АПЛ, а на ноль сыграла всего дважды в последних 13 играх чемпионата. Проблем добавят еще и травмы основных центральных защитников — Курта Зума и Иссы Диопа. Французы сломались незадолго до игры с «Айнтрахтом». Плюс почти весь сезон из-за разрыва крестообразных связок отсутствует Анджело Огбонна. В обойме остался Крейг Доусон — видимо, с ним в центре будет играть кто-то из фланговых защитников, как было в АПЛ с «Челси».
На то, что «Вест Хэм» пропустит хотя бы один мяч, можно поставить с коэффициентом 1.47.
У «Айнтрахта» проблем еще больше. Несмотря на сенсацию в Лиге Европы, в бундеслиге команда тонет на девятой строчке. Она с большим трудом выжимает победы: всего две в последних десяти играх чемпионата. Причина серии — грустная игра в атаке: только девять забитых и целых шесть матчей без голов из последних десяти.
Ни один игрок немцев не пробил 10 мячей за сезон во всех турнирах, а игра в атаке сильно зависит от Филиппа Костича, который оформил 7+14. В бундеслиге «Айнтрахт» выжимает всего 1.3 мяча в среднем за игру, в Лиге Европы — неплохие 1.7.
Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Айнтрахт»
Несмотря на проблемы в обороне, «молотобойцы» обладают более классным составом, который способен разобраться с середняком бундеслиги. Тем более что в атаке у «Вест Хэма» действительно мощные исполнители. «Айнтрахт» играет слишком нестабильно: избиение «Барселоны» наслоилось на поражения от «Фрайбурга» и «Униона» в чемпионате, которые точно слабее каталонцев.
Рекомендуемая ставка: 1Х и тотал больше 2.5 гола за 2.55.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0