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«Вест Хэм» — «Айнтрахт»: команда Мойеса остановит обидчика «Барселоны»?

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Айнтрахт» 28 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Деклан Райс («Вест Хэм»).
Фото Global Look Press
Проблемы в обороне — не помеха для англичан.

28 апреля 2022 года «Вест Хэм» примет «Айнтрахт» в полуфинале Лиги Европы. Игра на «Олимпийском стадионе» в Лондоне начнется в 22.00 по московскому времени, прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.45.

Лига Европы. 1/2 финала
28 апр, 22:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Айнтрахт Ф

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Айнтрахт» 28 апреля 2022 года

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «молотобойцев» можно за 1.93 — это порядка 51% вероятности. Успех «Айнтрахта» предложен с котировкой 3.90 (24%), коэффициент на ничью чуть ниже — 3.80 (25%).

Уверены, что немцы не проиграют? X2 идет за 1.93.

Традиционно на игру представлена широкая линия результатов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.40, а Ф2(+1.5) — за 1.07;

• Ф2(-1.5) доступна за внушительные 8.60, а Ф1(+1.5) можно оформить за 1.32.

Привлекательный коэффициент предложен на линию «обе забьют» — 1.82, обратную ставку можно сделать за 2.00.

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«Вест Хэм» — «Айнтрахт»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 28 апреля 2022 года

«Айнтрахт» — автор главной сенсации четвертьфиналов Лиги Европы: «орлы» дерзко вышвырнули из турнира «Барселону» (4:3 по сумме двух игр). Правда, в 1/8 финала у команды из Германии были большие проблемы с другим представителем Испании — «Бетисом». Свежего обладателя Кубка Испании «Айнтрахт» прошел только благодаря голу в овертайме.

«Вест Хэм» бойко провел первую половину сезона и даже боролся за топ-4 АПЛ, но в 2022-м результаты ухудшились - в этом году клуб проиграл уже восемь игр во всех турнирах при десяти победах, еще четыре встречи закончились вничью. В полуфинале Лиги Европы англичане тоже оказались не без трудностей: в 1/8 финала после поражения в первом матче сломили «Севилью» в дополнительное время.

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«Молотобойцы» имеют проблемы в обороне: команда Дэвида Мойеса девятая по пропущенным мячам в АПЛ, а на ноль сыграла всего дважды в последних 13 играх чемпионата. Проблем добавят еще и травмы основных центральных защитников — Курта Зума и Иссы Диопа. Французы сломались незадолго до игры с «Айнтрахтом». Плюс почти весь сезон из-за разрыва крестообразных связок отсутствует Анджело Огбонна. В обойме остался Крейг Доусон — видимо, с ним в центре будет играть кто-то из фланговых защитников, как было в АПЛ с «Челси».

На то, что «Вест Хэм» пропустит хотя бы один мяч, можно поставить с коэффициентом 1.47.

У «Айнтрахта» проблем еще больше. Несмотря на сенсацию в Лиге Европы, в бундеслиге команда тонет на девятой строчке. Она с большим трудом выжимает победы: всего две в последних десяти играх чемпионата. Причина серии — грустная игра в атаке: только девять забитых и целых шесть матчей без голов из последних десяти.

Ни один игрок немцев не пробил 10 мячей за сезон во всех турнирах, а игра в атаке сильно зависит от Филиппа Костича, который оформил 7+14. В бундеслиге «Айнтрахт» выжимает всего 1.3 мяча в среднем за игру, в Лиге Европы — неплохие 1.7.

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Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Айнтрахт»

Несмотря на проблемы в обороне, «молотобойцы» обладают более классным составом, который способен разобраться с середняком бундеслиги. Тем более что в атаке у «Вест Хэма» действительно мощные исполнители. «Айнтрахт» играет слишком нестабильно: избиение «Барселоны» наслоилось на поражения от «Фрайбурга» и «Униона» в чемпионате, которые точно слабее каталонцев.

Рекомендуемая ставка: 1Х и тотал больше 2.5 гола за 2.55.

Футбол
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
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2.05 19:00
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Краснодар

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Спартак

 14 1 4
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