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«Фейеноорд» — «Марсель»: Пайет выведет гостей в новый еврокубковый финал?

Прогноз и ставка на матч Лиги конференций «Фейеноорд» — «Марсель» 28 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Димитри Пайет («Марсель»).
Фото Global Look Press
У Димитри 15 голов и 13 передач в этом сезоне.

Первый в истории розыгрыш Лиги конференций близится к развязке: 28 апреля 2022 года в стартовом полуфинальном матче встретятся «Фейеноорд» и «Марсель». Игра на стадионе «Фейеноорд» начнется в 22.00 мск, а прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 21.45.

Лига конференций. 1/2 финала
28 апр, 22:00. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
Марсель

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Фейеноорд» — «Марсель» 28 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшим фаворитом: поставить на победу «Фейеноорда» можно с коэффициентом 2.14, это около 44% вероятности. Успех «Марселя» оценен в 3.20 (30%). Наименее ожидаемый исход — ничья, она предложена с котировкой 3.70 (26%).

Тотал больше 1.5 гола идет за 1.22, меньше полутора — за 4.00. Если верите в более результативную игру, берите ТБ 3.5 с коэффициентом 2.75. Тотал голов меньше 3.5 можно взять за 1.42.

Аналитики почти не сомневаются в том, что мяч влетит и в те, и в другие ворота: «обе забьют» идет с котировкой 1.62. Противоположный исход доступен за 2.20.

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«Фейеноорд» — «Марсель»: прогноз и аналитика на матч Лиги конференций 28 апреля 2022 года

«Марсель» спустился в Лигу конференций с третьего места в группе Лиги Европы. В новом турнире французы уверенно прошли до полуфинала, выиграв каждый из шести матчей плей-офф.

«Фейеноорд» проделал более долгий путь в Лиге конференций. Клуб из Роттердама стартовал еще во втором квалификационном раунде.

«Марсель» проводит очень сильный сезон: в чемпионате команда уверенно идет второй и имеет хорошие шансы на прямой выход в Лигу чемпионов. В последних 11 играх во всех турнирах «Олимпик» только раз потерял очки — проиграл «ПСЖ» 1:2. Провансальцы имели шанс спастись на последних минутах, но мяч отменили после просмотра ВАР. Поставить на то, что «Марсель» не проиграет в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.71.

Капитан французов Димитри Пайет находится в шикарной форме: за сезон оформил 15+13 во всех турнирах и отметился результативными действиями в трех из четырех последних игр (3+1). В Лиге конференций у француза по три гола и передачи.

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В четвертьфинале против ПАОКа Димитри поучаствовал во всех трех мячах команды. Также к полуфиналу восстановился лучший бомбардир «Марселя» Аркадиуш Милик и уже отыграл два неполных матча. Поляк наколотил во всех турнирах 20 мячей и выкатил один ассист.

Благодаря мощной игре лидеров «Марсель» немало забивает в этом сезоне. К примеру, в восьми из 11-ти последних матчей команда Сампаоли отличилась свыше одного раза. Взять индивидуальный тотал «Олимпика» больше 1.5 гола можно за 2.46, меньше — за 1.51.

«Фейеноорд» выступает по сезону не так ярко: в чемпионате снова идет за «Аяксом» и ПСВ, а в 1/4 финала Лиги конференций испытал проблемы с пражской «Славией»: после домашней ничьей 3:3 дожали соперника на выезде (3:1). Клуб из Роттердама немало забивает, но это норма для одного из лидеров чемпионата Нидерландов.

В игре с «Марселем» могут возникнуть проблемы в атаке из-за отсутствия некоторых игроков. Второй бомбардир команды Гус Тил, скорее всего, не сыграет из-за травмы колена. Также под вопросом участие Алиреза Джаханбахша, капитана Йенса Торнстры, основного защитника Маркоса Сенеси и вратаря Юстина Бейло.

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Прогноз на матч «Фейеноорд» — «Марсель»

«Фейеноорд» играет дома и идет небольшим фаворитом, но из-за проблем с составом и текущей формы соперника добиться победы будет сложно. «Марсель» после поражения в финале Лиги Европы сезона-2017/18 впервые подошел так близко к решающему еврокубковому матчу и постарается не упустить возможность забрать трофей.

Рекомендуемая ставка: «Марсель» не проиграет за 1.71.

Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Марсель
ФК Фейеноорд
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2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
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 - : -
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 - : -
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