«Фейеноорд» — «Марсель»: Пайет выведет гостей в новый еврокубковый финал?
Первый в истории розыгрыш Лиги конференций близится к развязке: 28 апреля 2022 года в стартовом полуфинальном матче встретятся «Фейеноорд» и «Марсель». Игра на стадионе «Фейеноорд» начнется в 22.00 мск, а прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 21.45.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Фейеноорд» — «Марсель» 28 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшим фаворитом: поставить на победу «Фейеноорда» можно с коэффициентом 2.14, это около 44% вероятности. Успех «Марселя» оценен в 3.20 (30%). Наименее ожидаемый исход — ничья, она предложена с котировкой 3.70 (26%).
Тотал больше 1.5 гола идет за 1.22, меньше полутора — за 4.00. Если верите в более результативную игру, берите ТБ 3.5 с коэффициентом 2.75. Тотал голов меньше 3.5 можно взять за 1.42.
Аналитики почти не сомневаются в том, что мяч влетит и в те, и в другие ворота: «обе забьют» идет с котировкой 1.62. Противоположный исход доступен за 2.20.
«Фейеноорд» — «Марсель»: прогноз и аналитика на матч Лиги конференций 28 апреля 2022 года
«Марсель» спустился в Лигу конференций с третьего места в группе Лиги Европы. В новом турнире французы уверенно прошли до полуфинала, выиграв каждый из шести матчей плей-офф.
«Фейеноорд» проделал более долгий путь в Лиге конференций. Клуб из Роттердама стартовал еще во втором квалификационном раунде.
«Марсель» проводит очень сильный сезон: в чемпионате команда уверенно идет второй и имеет хорошие шансы на прямой выход в Лигу чемпионов. В последних 11 играх во всех турнирах «Олимпик» только раз потерял очки — проиграл «ПСЖ» 1:2. Провансальцы имели шанс спастись на последних минутах, но мяч отменили после просмотра ВАР. Поставить на то, что «Марсель» не проиграет в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.71.
Капитан французов Димитри Пайет находится в шикарной форме: за сезон оформил 15+13 во всех турнирах и отметился результативными действиями в трех из четырех последних игр (3+1). В Лиге конференций у француза по три гола и передачи.
В четвертьфинале против ПАОКа Димитри поучаствовал во всех трех мячах команды. Также к полуфиналу восстановился лучший бомбардир «Марселя» Аркадиуш Милик и уже отыграл два неполных матча. Поляк наколотил во всех турнирах 20 мячей и выкатил один ассист.
Благодаря мощной игре лидеров «Марсель» немало забивает в этом сезоне. К примеру, в восьми из 11-ти последних матчей команда Сампаоли отличилась свыше одного раза. Взять индивидуальный тотал «Олимпика» больше 1.5 гола можно за 2.46, меньше — за 1.51.
«Фейеноорд» выступает по сезону не так ярко: в чемпионате снова идет за «Аяксом» и ПСВ, а в 1/4 финала Лиги конференций испытал проблемы с пражской «Славией»: после домашней ничьей 3:3 дожали соперника на выезде (3:1). Клуб из Роттердама немало забивает, но это норма для одного из лидеров чемпионата Нидерландов.
В игре с «Марселем» могут возникнуть проблемы в атаке из-за отсутствия некоторых игроков. Второй бомбардир команды Гус Тил, скорее всего, не сыграет из-за травмы колена. Также под вопросом участие Алиреза Джаханбахша, капитана Йенса Торнстры, основного защитника Маркоса Сенеси и вратаря Юстина Бейло.
Прогноз на матч «Фейеноорд» — «Марсель»
«Фейеноорд» играет дома и идет небольшим фаворитом, но из-за проблем с составом и текущей формы соперника добиться победы будет сложно. «Марсель» после поражения в финале Лиги Европы сезона-2017/18 впервые подошел так близко к решающему еврокубковому матчу и постарается не упустить возможность забрать трофей.
Рекомендуемая ставка: «Марсель» не проиграет за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0