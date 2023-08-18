ЦСКА за 13 лет лишь раз обыграл «Динамо» в гостях. Отъезд Захаряна поможет подправить статистику
19 августа в Москве на «ВТБ Арене» состоится дерби — «Динамо» сойдется с ЦСКА. Игра пятого тура РПЛ стартует в 15.00 по столичному времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 14.55 мск. Рассудит команды арбитр Павел Кукуян.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА 19 августа 2023 года
ЦСКА идет небольшим фаворитом встречи. В букмекерской компании ФОНБЕТ на успех армейцев можно поставить с коэффициентом 2.50, что примерно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.55 (23%), триумф «Динамо» — за 2.70 (37%).
На то, что хозяева не уступят, котировка — 1.53. В прошлом сезоне бело-голубые набрали четыре очка в противостоянии с командой Федотова.
Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.13.
На то, что соперники отпразднуют хотя бы по голу, коэффициент — 1.58. Если считаете, что этого не произойдет, оформите «обе забьют — нет» за 2.40.
ЦСКА забил по два и более мяча в трех последних играх РПЛ: ИТБ2 (1.5) можно взять за 2.07, такое же условие у «Динамо» выставлено за 2.25.
Эксперты предполагают, что команды разойдутся миром, так как наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.50.
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«Динамо» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 5-го тура РПЛ 19 августа 2023 года
Московское «Динамо» неудачно начало сезон, но потихоньку выплывает из легкого кризиса. В трех стартовых матчах москвичи проиграли «Краснодару» (1:3) и сыграли вничью с «Крыльями» в РПЛ, а также уступили по пенальти «Нижнему» в Кубке (1:1, 3:4), однако сейчас вышли на серию из трех побед. Причем соперники в этих играх были солидные — «Зенит» (3:2), «Краснодар» (4:3) и «Балтика» (2:0).
И хотя результаты пошли в гору, стабильности команде Марцела Лички все еще не хватает. С «Крыльями» они упустили счет 3:1, «Зениту» с «Краснодаром» победные мячи забили в добавленное время. Но фанатов определенно должно радовать упорство футболистов и вера в победу до последних минут — дважды это было вознаграждено.
Что еще можно отнести к плюсам, так это высокую результативность — в шести играх бело-голубыми забито 14 мячей (в среднем — 2.33 за 90 минут). Минусы также очевидны — 12 пропущенных (два за матч) и отсутствие Захаряна. «Динамо» проведет второй подряд матч без одного из своих лидеров, который завершает переход в «Реал Сосьедад». Команде еще предстоит приспособиться к игре без быстроногого полузащитника на постоянной основе.
Против ЦСКА динамовцам нужно в первую очередь строго сыграть в обороне, потому что соперник агрессивен в атаке и не прощает ошибок. Ну, может, изредка. И то быстро исправляется. Например, Заболотный не забил в пустые ворота в игре с «Факелом» в Кубке, и армейцы проиграли (0:2). Но Антон пообещал загладить вину и сделал это уже против «Сочи» — принес команде три очка на 89-й минуте (3:1).
Благодаря тому успеху ЦСКА по итогам четвертого тура вошел в топ-3 РПЛ. Причем красно-синие вместе со «Спартаком» и «Крыльями» возглавляют таблицу по забитым мячам (11). А Федор Чалов лидирует в гонке бомбардиров с четырьмя голами. Среди динамовцев его могут достать по итогам предстоящего матча Константин Тюкавин и Федор Смолов — у них три и два гола соответственно.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — ЦСКА
У ЦСКА есть некий комплекс выступлений на поле «Динамо» — с 2010 года армейцы победили соперника в гостях всего один раз в 13 играх. Только в четырех случаях красно-синим удалось забить в ворота соперника более одного мяча. Однако ближайшая встреча может стать переломной в противостоянии команд.
Команда Федотова действительно классно действует у чужих ворот: в отличной форме находится Чалов, по два гола уже забили Заболотный и Мухин, талантливая местная молодежь тоже не теряется. А вот у «Динамо» в обороне бывает суетливо — этим воспользовались все, за исключением «Балтики».
Если бы не Антон Шунин, который совершает в среднем 3.8 сейва за игру, бело-голубые пропустили бы еще больше, чем уже имеют. Но остановить армейцев в одиночку у вратаря вряд ли получится.
Рекомендуемая ставка: ЦСКА забьет больше 1.5 гола за 2.07.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0