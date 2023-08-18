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ЦСКА за 13 лет лишь раз обыграл «Динамо» в гостях. Отъезд Захаряна поможет подправить статистику

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА 19 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Игроки «Динамо» празднуют гол.
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
А еще тот факт, что армейцы очень хороши в атаке.

19 августа в Москве на «ВТБ Арене» состоится дерби — «Динамо» сойдется с ЦСКА. Игра пятого тура РПЛ стартует в 15.00 по столичному времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 14.55 мск. Рассудит команды арбитр Павел Кукуян.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 15:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА 19 августа 2023 года

ЦСКА идет небольшим фаворитом встречи. В букмекерской компании ФОНБЕТ на успех армейцев можно поставить с коэффициентом 2.50, что примерно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.55 (23%), триумф «Динамо» — за 2.70 (37%).

На то, что хозяева не уступят, котировка — 1.53. В прошлом сезоне бело-голубые набрали четыре очка в противостоянии с командой Федотова.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.13.

На то, что соперники отпразднуют хотя бы по голу, коэффициент — 1.58. Если считаете, что этого не произойдет, оформите «обе забьют — нет» за 2.40.

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ЦСКА забил по два и более мяча в трех последних играх РПЛ: ИТБ2 (1.5) можно взять за 2.07, такое же условие у «Динамо» выставлено за 2.25.

Эксперты предполагают, что команды разойдутся миром, так как наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.50.

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«Динамо» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 5-го тура РПЛ 19 августа 2023 года

Московское «Динамо» неудачно начало сезон, но потихоньку выплывает из легкого кризиса. В трех стартовых матчах москвичи проиграли «Краснодару» (1:3) и сыграли вничью с «Крыльями» в РПЛ, а также уступили по пенальти «Нижнему» в Кубке (1:1, 3:4), однако сейчас вышли на серию из трех побед. Причем соперники в этих играх были солидные — «Зенит» (3:2), «Краснодар» (4:3) и «Балтика» (2:0).

И хотя результаты пошли в гору, стабильности команде Марцела Лички все еще не хватает. С «Крыльями» они упустили счет 3:1, «Зениту» с «Краснодаром» победные мячи забили в добавленное время. Но фанатов определенно должно радовать упорство футболистов и вера в победу до последних минут — дважды это было вознаграждено.

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Что еще можно отнести к плюсам, так это высокую результативность — в шести играх бело-голубыми забито 14 мячей (в среднем — 2.33 за 90 минут). Минусы также очевидны — 12 пропущенных (два за матч) и отсутствие Захаряна. «Динамо» проведет второй подряд матч без одного из своих лидеров, который завершает переход в «Реал Сосьедад». Команде еще предстоит приспособиться к игре без быстроногого полузащитника на постоянной основе.

Против ЦСКА динамовцам нужно в первую очередь строго сыграть в обороне, потому что соперник агрессивен в атаке и не прощает ошибок. Ну, может, изредка. И то быстро исправляется. Например, Заболотный не забил в пустые ворота в игре с «Факелом» в Кубке, и армейцы проиграли (0:2). Но Антон пообещал загладить вину и сделал это уже против «Сочи» — принес команде три очка на 89-й минуте (3:1).

Благодаря тому успеху ЦСКА по итогам четвертого тура вошел в топ-3 РПЛ. Причем красно-синие вместе со «Спартаком» и «Крыльями» возглавляют таблицу по забитым мячам (11). А Федор Чалов лидирует в гонке бомбардиров с четырьмя голами. Среди динамовцев его могут достать по итогам предстоящего матча Константин Тюкавин и Федор Смолов — у них три и два гола соответственно.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — ЦСКА

У ЦСКА есть некий комплекс выступлений на поле «Динамо» — с 2010 года армейцы победили соперника в гостях всего один раз в 13 играх. Только в четырех случаях красно-синим удалось забить в ворота соперника более одного мяча. Однако ближайшая встреча может стать переломной в противостоянии команд.

Команда Федотова действительно классно действует у чужих ворот: в отличной форме находится Чалов, по два гола уже забили Заболотный и Мухин, талантливая местная молодежь тоже не теряется. А вот у «Динамо» в обороне бывает суетливо — этим воспользовались все, за исключением «Балтики».

Если бы не Антон Шунин, который совершает в среднем 3.8 сейва за игру, бело-голубые пропустили бы еще больше, чем уже имеют. Но остановить армейцев в одиночку у вратаря вряд ли получится.

Рекомендуемая ставка: ЦСКА забьет больше 1.5 гола за 2.07.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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