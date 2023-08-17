Жительница Санкт-Петербурга выиграла более 10 миллионов рублей с фрибета

Клиент букмекерской компании PARI из Питера собрал экспресс из 23 теннисных матчей, который принес ему больше десяти миллионов рублей чистого выигрыша. Рассказываем, что было в счастливом купоне, а также какие рынки выбрал победитель.

Клиент использовал фрибет на сумму 2500 рублей — ставка была сделана в мобильном приложении PARI на экспресс из 23 матчей. В его купон вошли события с «мастерса» в Цинциннати, а также «челленджеров» в Виннипеге и Тоди, при этом четыре ставки были сделаны в лайве.

Учитывая большое количество событий, игрок выбирал не слишком рискованные ставки — самый высокий коэффициент в его купоне был равен всего 1.67. Тем не менее итоговый коэффициент экспресса составил 4347.41.

В большинстве матчей игрок ставил на фаворитов, однако были и исключения. Так, в нескольких играх выбор был сделан в пользу ставок с плюсовой форой, тоталов по геймам и индивидуальных тоталов спортсменов. В матче Дарьи Касаткиной с Пейтон Стирнс клиент спрогнозировал точный счет 2:0. Эта ставка была сделана в лайве с коэффициентом 1.60 при счете 0:0 по сетам.

Однако не все матчи проходили столь гладко. К примеру, во встрече Хуберт Хуркач — Танаси Коккинакис клиент поставил на победу поляка, который считался фаворитом с коэффициентом 1.47. Тем не менее Хуркач проиграл первый сет, а в двух других одолел австралийца с очень близким счетом.

Таким же нервным вышел матч Елены Остапенко, которая встретилась с Каролиной Плишковой. Латвийская спортсменка разгромно проиграла первый сет, выиграв лишь один гейм на своей подаче, однако собралась и забрала волевую победу в последующих двух сетах.

В матче Петры Мартич с Эммой Наварро выбор был сделан в пользу индивидуального тотала больше 9.5 гейма у последней с коэффициентом 1.37. Первый сет Наварро проиграла со счетом 2:6, но взяла второй 6:3 и перевела игру в третью партию. Итоговый результат позволил ставке сыграть.

Тем не менее удача и интуиция были на стороне клиента — в итоге все 23 ставки успешно «прошли», а чистым выигрышем стала сумма в размере 10 866 025 рублей.

Счастливчиком с рекордным выигрышем по фрибету оказалась девушка из Санкт-Петербурга, которая является активным игроком. PARI поздравляет клиента, который удивил всех таким неожиданным результатом, и желает удачи в следующих играх.