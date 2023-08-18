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«Альмерия» — «Реал»: аутсайдер не помешает успешному дебюту Кепы

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Альмерия» — «Реал» 19 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Кепа Аррисабалага («Реал»).
Фото Global Look Press
Самый дорогой вратарь мира высадился в Мадриде.

«Реал» во втором туре ла лиги отправится на выезд к «Альмерии», которая после стартового игрового дня находится в самом подвале таблицы. Поединок пройдет 19 августа на стадионе «Уэгос Медитерранеос» и начнется в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 2-й тур
19 авг, 20:30. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Альмерия» — «Реал» 19 августа 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости — однозначные фавориты: поставить на выигрыш сливочных можно с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 70% вероятности. Успех хозяев доступен за 7.75 (12%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 5.17 (18%).

В прошлом сезоне мадридцы дважды расправились с соперником (2:1 и 4:2). Суммарно триумфальная серия «Реала» против «Альмерии» длится уже семь игр. Считаете, что она прервется в предстоящие выходные? Рынок на непоражение хозяев оценен в 3.09.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, итога противостояния включили только победы команды Карло Анчелотти:

• 2:0 — за 6.90;

• 1:0 — за 7.50;

• 2:1 — за 8.50.

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За последние 10 матчей «Реал» разгромил «Альмерию» семь раз, а в среднем за 90 минут оформил 3.7 гола в ворота красно-белых. Вероятно, и предстоящий поединок получится ярким. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.27.

«Альмерия» же прошивала мадридцев не так часто, но все же забила сливочным в семи из последних 10 встреч. Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.94, обратный вариант доступен за 1.87.

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«Альмерия» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 19 августа 2023 года

В прошлом сезоне хозяева с большим трудом избежали вылета: «Альмерия» финишировала 17-й, а от 18-й строчки оторвалась всего на одно очко. Вероятно, в текущем розыгрыше красно-белые вновь будут бороться за выживание, тем более в первом туре без особых шансов уступили «Райо Вальекано» (0:2).

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«Реал» же привычно вступил в новую кампанию в статусе одного из фаворитов чемпионата Испании. Подопечные Анчелотти с ходу оправдали этот статус — без проблем обыграли крепкий «Атлетик» на выезде (2:0). Сливочные позволили баскам лишь раз пробить в створ за весь матч.

Правда, у команды из Мадрида появились проблемы с травмами. С разрывом крестообразных связок вылетели важнейшие игроки обороны — вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао. Также на старте сезона недоступны Ферлан Менди, Арда Гюлер и Дани Себальос, но их повреждения гораздо менее серьезные.

В предстоящем туре за бланкос, вероятно, дебютирует вратарь Кепа Аррисабалага. Баска срочно арендовали у «Челси» после того, как травмировался Куртуа. «Надеюсь остаться здесь и после аренды. Я очень рад быть здесь сегодня. Горд стать частью «Реала». Этот клуб легендарен», — сказал Кепа.

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Прогноз и ставка на матч «Альмерия» — «Реал»

Мадридцы выглядят серьезными фаворитами: команда уверенно стартовала в чемпионате, обыграв всухую куда более сильный «Атлетик», «Альмерия» же начала с поражения от «Райо» — против «Реала» у красно-белых еще меньше шансов. К тому же статистика личных встреч однозначно говорит о преимуществе сливочных: семь побед подряд и семь разгромов в 10 последних поединках.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.11.

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
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 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
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 - : -
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