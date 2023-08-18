Второй тур АПЛ подарит несколько ярких вывесок, одна из них — поединок «Манчестер Сити» и «Ньюкасла». В прошлом сезоне команды финишировали в топ-4. Игра пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. Рассудит встречу бригада Роберта Джонса. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на успех парней Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.68, это примерно 58% вероятности. В «Ньюкасл» эксперты верят слабо: их победа предложена с котировкой 4.97 (19%) — это наименее возможный исход поединка. Раздел очков идет за 4.18 (23%).

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В прошлом сезоне «сороки» выковали одну ничью против «Сити» (3:3), но в целом не выглядят достойной оппозицией чемпиону — в последних 10 встречах во всех турнирах не уступили «горожанам» всего три раза. Непоражение гостей в предстоящем матче можно взять за 2.26.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, итога противостояния отражают серьезное превосходство «Ман Сити»:

• 1:1 — за 7.48;

• 1:0 в пользу хозяев — за 8.00;

• 2:1 — за 8.25.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.17. Отметку в три забитых мяча команды пробивали в семи из последних 10 очных игр во всех соревнованиях.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.76, «обе забьют — нет» идет за 2.08.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»

Обе команды стартовали в АПЛ с ярких побед: «горожане» прихлопнули «Бернли» (3:0), «сороки» — «Астон Виллу» (5:1). По дублю в первом туре вонзили главные форварды соперников — Эрлинг Холанн и Александр Исак. Друг с другом клубы нередко радовали яркими встречами: в семи из последних 10 поединков забивали на двоих минимум три мяча, а в первом круге прошлого чемпионата выдали огненную ничью (3:3).

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.74.

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