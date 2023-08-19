«Барселона» пока не готова феерить в атаке. Но «Кадис» это не спасет
20 августа «Барселона» примет «Кадис» во втором туре чемпионата Испании. С июня «Камп Ноу» закрыт на реконструкцию, поэтому первая домашняя встреча сине-гранатовых в новом сезоне состоится на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Арбитр Алехандро Муньис даст стартовый свисток в 20.30 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Кадис» 20 августа 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали действующих чемпионов Испании безоговорочными фаворитами: поставить на победу парней Хави можно с коэффициентом 1.22, что составляет примерно 38% вероятности результата. Триумф гостей оценили в 14.00 (35%). «Мирный» исход — за 6.95 (27%).
В позапрошлом сезоне «Кадис» обыграл сине-гранатовых на «Камп Ноу» (1:0), а за год до этого увез из Каталонии ничью (1:1). Опция Х2 доступна за 4.61.
Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.56, обратный вариант — за 2.43.
В трех последних очных поединках отличалась лишь одна из команд. Рынок на обмен точными ударами представлен за 2.25, «обе забьют — нет» дали за 1.65.
«Барса» — лучший клуб минувшего розыгрыша ла лиги по пропущенным мячам (20). На то, что «желтая подлодка» не пробьет Марка-Андре Тер Стегена, предложили котировку 1.74.
Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:0 в пользу каталонцев. Финиш встречи с таким счетом можно взять за 5.91.
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«Барселона» — «Кадис»: прогноз и анализ матча ла лиги 20 августа 2023 года
По итогам первого тура фанатов сине-гранатовых наверняка посетило мощнейшее дежавю: второй сезон подряд каталонцы начали с нулевой ничьей. Кампанию-2022/23 парни Хави открыли безголевой разборкой с «Райо Вальекано» на «Камп Ноу». Теперь же «Барса» приехала в гости к «Хетафе» в статусе чемпиона Испании, но результат оказался тем же. За 90 минут Роберт Левандовски и компания попали в створ команды из пригорода Мадрида лишь четыре раза. Об остроте этих моментов не стоит и говорить — по статистике ожидаемых голов (xG) «блауграна» наиграла максимум на один забитый мяч (1.49). И это против клуба, который в минувшем розыгрыше боролся за выживание — от вылета в сегунду темно-синих отделили всего два балла.
Хотя в «Барселоне» связали неудачный исход с отвратительным судейством и грязным стилем футбола в исполнении «Хетафе» — незадолго до финального свистка Сесар Сото Градо не назначил пенальти в ворота хозяев, а из-за бесконечных фолов и затяжек суммарно к основному времени было добавлено 19 минут.
На «Колисеум Альфонсо Перес» каталонцы потеряли не только очки — красные карточки схватили Рафинья и Хави. Бразилец заработал прямое удаление за удар локтем в висок защитнику Гастону Альваресу, тренера сине-гранатовых выгнали за споры с арбитрами. Дисквалификация обоих продлится два матча — помимо встречи с «Кадисом» Рафинья и Хави пропустят выезд к «Вильярреалу» в третьем туре.
За три дня до разборки с андалусийцами чемпионы Испании лишились еще и важнейшего игрока обороны — Рональд Араухо получил повреждение бицепса бедра. К счастью, серьезной травмы удалось избежать — уругваец пропустит всего несколько недель.
Коллектив Серхио Гонсалеса стартовал в ла лиге с минимальной домашней победы над «Алавесом» (1:0). Все решил быстрый гол Феде Сан-Эметерио — полузащитник отличился уже на седьмой минуте. «Желтая подлодка» заканчивала поединок в меньшинстве — вышедший на замену защитник Гонсало Эскаланте получил прямую красную на 88-й минуте. Для андалусийцев его потеря может станет ощутимой: аргентинец перешел в «Кадис» в январе нынешнего года из «Кремонезе», с ходу занял место в основе и в оставшихся 14 турах отметился четырьмя мячами и одним ассистом.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Кадис»
Для «блауграны» столкновения с «желтой подлодкой» складываются непросто: лишь две победы в трех предыдущих сезонах, обе — в минувшей кампании (4:0 и 2:0). Андалусийцы также выигрывали дважды (1:0 и 2:1), еще два поединка закончились вничью (1:1 и 0:0). Тенденция на «низовые» встречи рискует продолжиться: каталонцы не смогут рассчитывать на Рафинью, что сильно скажется на игре в нападении. Отсутствие Рональда Араухо ставит «Барсу» перед необходимостью дополнительной концентрации на обороне — уругваец выполнял слишком большой объем работы и освобождал от мыслей о защите больше заточенных на атаку партнеров. Плюс на скамейке не будет Хави. У действующих чемпионов Испании достаточно класса, чтобы добыть три очка даже в таких сложных обстоятельствах. Но первая виктория в новом розыгрыше вряд ли получится эффектной.
Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» и ТМ 3.5 за 1.92.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
2
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
11
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
12
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
13
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0