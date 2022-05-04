Бразильцу пророчат звездное будущее.

Глава UFC Дэйна Уайт подготовил для фанатов смешанных боевых искусств по-настоящему горячий поединок. В главном бою номерного турнира 274 действующий чемпион в легком весе Чарльз Оливейра сразится с Джастином Гэтжи по прозвищу Хайлайт. Бразилец против американца, борьба против ударки. Добавить интереса бою вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть бой UFC Чарльз Оливейра — Джастин Гэтжи

Поединок между бразильцем и американцем за чемпионский пояс в легком весе состоится 8 мая на турнире UFC 274. Ивент пройдет во «Футпринт-центре», в городе Финикс, штат Аризона, США. Бои основного карда начнутся в 5.00 по московскому времени. Оливейра и Гэтжи выйдут в клетку предположительно в 7.00 мск. Посмотреть бой можно будет на платформе UFC Fight Pass.

Чарльз Оливейра — Джастин Гэтжи: прогноз и ставка на бой UFC 8 мая 2022 года

«Хабиб — отличный боец, он вошел в историю и вышел в отставку. Каким бы был исход, если бы мы дрались, когда он был чемпионом? Конечно, с моей поднятой рукой, я бы побил его и забрал пояс», — Оливейра предвосхитил поединок с Гэтжи на UFC 274 дерзким трэштоком. Бразилец уверенно заявил, что составил бы конкуренцию непобежденному чемпиону из России. К сожалению, подтвердить или опровергнуть эти слова уже не получится.

Чарльз владеет поясом с мая 2021 года, когда техническим нокаутом победил Майкла Чендлера. С тех пор он провел одну защиту — в третьем раунде задушил Дастина Порье. Тот поединок завершился почти классическим для бразильца приемом — 60% побед Оливейра добыл именно сабмишеном. Причем подобный исход против на тот момент 32-летнего американца особенно ценен, ведь именно Порье — человек, который ближе всех подобрался к победе над Хабибом удушающим приемом.

Хотя Оливейра выиграл в партере больше половины поединков, его никак нельзя назвать борцом и любителем прыгнуть в ноги. Некоторые считают иначе, но Чарльз готов это опровергнуть. «Я иду туда [на бой с Гэтжи] как боец ММА и не буду отчаянно стараться повалить его на землю. Забудьте об этом. За все время, на протяжении которого сражаюсь, никогда не старался кого-то отчаянно повалить в партер», — объявил бразилец. Этим заявлением он разжег дискуссию вокруг боя и повлиял на букмекерские линии.

Джастин Гэтжи. Фото Global Look Press

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Оливейру фаворитом предстоящего боя. Коэффициент на его победу — 1.53, это примерно 65% вероятности исхода. На Гэтжи — 2.65 (34%), на ничью — 55.0 (1%).

Если Чарльз и правда готов биться с Гэтжи в стойке, значит, он искусственно снизит свои шансы на успех. Джастин очень силен на ногах — он наносит в 2.18 раза больше ударов в минуту (7.5 против 3.44 у Оливейры) и 83% побед добыл нокаутами. Американец уже пообещал устроить Чарльзу ад — намек на вихрь из мощнейших панчей.

Что бы ни говорил Оливейра и как бы ни старался отречься от любви к борьбе, он мгновенно использует брешь в обороне Гэтжи и уйдет в ноги. Так же как и сам Джастин — отправит соперника отдыхать парой смачных ударов, если тот зазевается. Но кто бы ни победил, завершение случится досрочно и не позднее чем через 10 минут после начала поединка.

Прогноз от «СЭ»: бой завершится в 1-2 раундах за 1.83.

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