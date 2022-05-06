Питерцам можно отправляться в отпуск.

7 мая 2022 года в матче 28-го тура РПЛ «Зенит» на «Газпром Арене» примет «Химки». Игра начнется в 16.30 мск, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 16.25 мск. Команды занимают в таблице первое и 12-е места соответственно. «Зенит» досрочно выиграл чемпионат в 27-м туре.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Химки» 7 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Котировка на победу «Зенита» — 1.26, это примерно 79% вероятности. На «Химки» можно поставить за 11.0 (9%), котировка на ничью — 6.60 (12%).

На то, что «Химки» не проиграют, можно поставить за 4.10.

В шести из десяти последних матчей «Зенита» в РПЛ заходила ставка «обе забьют». Аналогичная статистика у «Химок». Обмен голами в предстоящей игре можно взять за 1.93, обратный исход — за 1.87.

В половине из десяти последних матчей РПЛ с участием питерцев было забито больше 2.5 мяча. Команда Сергея Юрана и их соперники сделали то же самое шесть раз. Котировка на тотал голов больше 2.5 — 1.47, ТМ 2.5 можно взять за 2.70.

«Зенит» — «Химки»: прогноз и анализ матча РПЛ 7 мая 2022 года

«Зенит» завоевал четвертый чемпионский титул подряд в 27-м туре. На этом сезон для петербуржцев заканчивается. Из БЕТСИТИ Кубка России они выбыли, в других турнирах не участвуют. Где найти мотивацию Сергею Семаку, а тем более игрокам? Основной состав задействовать незачем, играть остаток сезона топовым легионерам и русским будет скучно. Вероятно, тренер выпустит молодых игроков.

Ротация логична еще по одной причине — российские клубы остались без еврокубков в следующем сезоне. При таких обстоятельствах в РПЛ останется не каждый легионер. Поэтому, пока это безопасно с турнирной точки зрения, Семак может провести аудит — узнать, что из себя представляют воспитанники «Зенита» и какая позиция потребует усиления летом.

«Химки» под руководством Сергея Юрана впечатляют. Перед 21-м туром они находились на последнем месте, в активе у них было 15 очков. К 28-му туру у команды 29 баллов, 12-е место и семь матчей без поражений. «Химки» в отличной форме и будто по учебнику борются за выживание. Есть даже громкие победы — ЦСКА дома пропустил от команды Глушакова четыре мяча; столько же влетело в ворота «Крыльев Советов» на выезде. Если считаете, что и в этот раз «Химки» будут результативны, можете поставить на ИТБ (1.5) за 4.70.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Химки»

«Зенит» страдает чемпионским «похмельем». В сезоне-2020/21 после разгрома «Локомотива» была ничья с «Уфой», в сезоне-2019/20 после триллера в Краснодаре случилась ничья с «Ахматом». Новый трофей стал обыденностью, дополнительно мотивацию брать негде. «Зениту» просто будет скучно. Юран об этом знает — у него опытная команда, которая наверняка этим воспользуется.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 4.10.