«Зенит» — «Химки»: Юрану поможет «чемпионское похмелье» хозяев
7 мая 2022 года в матче 28-го тура РПЛ «Зенит» на «Газпром Арене» примет «Химки». Игра начнется в 16.30 мск, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 16.25 мск. Команды занимают в таблице первое и 12-е места соответственно. «Зенит» досрочно выиграл чемпионат в 27-м туре.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Химки» 7 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Котировка на победу «Зенита» — 1.26, это примерно 79% вероятности. На «Химки» можно поставить за 11.0 (9%), котировка на ничью — 6.60 (12%).
На то, что «Химки» не проиграют, можно поставить за 4.10.
В шести из десяти последних матчей «Зенита» в РПЛ заходила ставка «обе забьют». Аналогичная статистика у «Химок». Обмен голами в предстоящей игре можно взять за 1.93, обратный исход — за 1.87.
В половине из десяти последних матчей РПЛ с участием питерцев было забито больше 2.5 мяча. Команда Сергея Юрана и их соперники сделали то же самое шесть раз. Котировка на тотал голов больше 2.5 — 1.47, ТМ 2.5 можно взять за 2.70.
«Зенит» — «Химки»: прогноз и анализ матча РПЛ 7 мая 2022 года
«Зенит» завоевал четвертый чемпионский титул подряд в 27-м туре. На этом сезон для петербуржцев заканчивается. Из БЕТСИТИ Кубка России они выбыли, в других турнирах не участвуют. Где найти мотивацию Сергею Семаку, а тем более игрокам? Основной состав задействовать незачем, играть остаток сезона топовым легионерам и русским будет скучно. Вероятно, тренер выпустит молодых игроков.
Ротация логична еще по одной причине — российские клубы остались без еврокубков в следующем сезоне. При таких обстоятельствах в РПЛ останется не каждый легионер. Поэтому, пока это безопасно с турнирной точки зрения, Семак может провести аудит — узнать, что из себя представляют воспитанники «Зенита» и какая позиция потребует усиления летом.
«Химки» под руководством Сергея Юрана впечатляют. Перед 21-м туром они находились на последнем месте, в активе у них было 15 очков. К 28-му туру у команды 29 баллов, 12-е место и семь матчей без поражений. «Химки» в отличной форме и будто по учебнику борются за выживание. Есть даже громкие победы — ЦСКА дома пропустил от команды Глушакова четыре мяча; столько же влетело в ворота «Крыльев Советов» на выезде. Если считаете, что и в этот раз «Химки» будут результативны, можете поставить на ИТБ (1.5) за 4.70.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Химки»
«Зенит» страдает чемпионским «похмельем». В сезоне-2020/21 после разгрома «Локомотива» была ничья с «Уфой», в сезоне-2019/20 после триллера в Краснодаре случилась ничья с «Ахматом». Новый трофей стал обыденностью, дополнительно мотивацию брать негде. «Зениту» просто будет скучно. Юран об этом знает — у него опытная команда, которая наверняка этим воспользуется.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 4.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0