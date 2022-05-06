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«Зенит» — «Химки»: Юрану поможет «чемпионское похмелье» хозяев

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Химки» 7 мая 2022 года
Артем Белинин
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Мостовой празднует гол в ворота «Локомотива».
Фото ФК «Зенит»
Питерцам можно отправляться в отпуск.

7 мая 2022 года в матче 28-го тура РПЛ «Зенит» на «Газпром Арене» примет «Химки». Игра начнется в 16.30 мск, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 16.25 мск. Команды занимают в таблице первое и 12-е места соответственно. «Зенит» досрочно выиграл чемпионат в 27-м туре.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Химки

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Химки» 7 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Котировка на победу «Зенита» — 1.26, это примерно 79% вероятности. На «Химки» можно поставить за 11.0 (9%), котировка на ничью — 6.60 (12%).

На то, что «Химки» не проиграют, можно поставить за 4.10.

В шести из десяти последних матчей «Зенита» в РПЛ заходила ставка «обе забьют». Аналогичная статистика у «Химок». Обмен голами в предстоящей игре можно взять за 1.93, обратный исход — за 1.87.

В половине из десяти последних матчей РПЛ с участием питерцев было забито больше 2.5 мяча. Команда Сергея Юрана и их соперники сделали то же самое шесть раз. Котировка на тотал голов больше 2.5 — 1.47, ТМ 2.5 можно взять за 2.70.

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«Зенит» — «Химки»: прогноз и анализ матча РПЛ 7 мая 2022 года

«Зенит» завоевал четвертый чемпионский титул подряд в 27-м туре. На этом сезон для петербуржцев заканчивается. Из БЕТСИТИ Кубка России они выбыли, в других турнирах не участвуют. Где найти мотивацию Сергею Семаку, а тем более игрокам? Основной состав задействовать незачем, играть остаток сезона топовым легионерам и русским будет скучно. Вероятно, тренер выпустит молодых игроков.

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Ротация логична еще по одной причине — российские клубы остались без еврокубков в следующем сезоне. При таких обстоятельствах в РПЛ останется не каждый легионер. Поэтому, пока это безопасно с турнирной точки зрения, Семак может провести аудит — узнать, что из себя представляют воспитанники «Зенита» и какая позиция потребует усиления летом.

«Химки» под руководством Сергея Юрана впечатляют. Перед 21-м туром они находились на последнем месте, в активе у них было 15 очков. К 28-му туру у команды 29 баллов, 12-е место и семь матчей без поражений. «Химки» в отличной форме и будто по учебнику борются за выживание. Есть даже громкие победы — ЦСКА дома пропустил от команды Глушакова четыре мяча; столько же влетело в ворота «Крыльев Советов» на выезде. Если считаете, что и в этот раз «Химки» будут результативны, можете поставить на ИТБ (1.5) за 4.70.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Химки»

«Зенит» страдает чемпионским «похмельем». В сезоне-2020/21 после разгрома «Локомотива» была ничья с «Уфой», в сезоне-2019/20 после триллера в Краснодаре случилась ничья с «Ахматом». Новый трофей стал обыденностью, дополнительно мотивацию брать негде. «Зениту» просто будет скучно. Юран об этом знает — у него опытная команда, которая наверняка этим воспользуется.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 4.10.

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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Крылья Советов

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

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Арсенал Т

 22 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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