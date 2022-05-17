Стартовый сезон Холанна в АПЛ: забьет больше 20 мячей и удалится впервые в карьере?

Норвежец переезжает в Англию в статусе суперробота по штамповке голов.

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн будущим летом сменит клуб и станет игроком «Манчестер Сити». «Горожане» анонсировали переход одного из лучших страйкеров мира в середине мая. Эксперты и болельщики в предвкушении выступления Эрлинга в команде Пепа Гвардиолы строят догадки, сколько мячей он забьет и сколько трофеев принесет новому клубу.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ оценили перспективы норвежца и его возможные достижения в АПЛ-2022/23.

Холанн — новый лучший бомбардир «Сити»?

В прошедшем сезоне бундеслиги 21-летний нападающий провел всего 24 матча — 10 встреч Эрлинг пропустил из-за различных травм. Но это не помешало ему забить 22 мяча и стать третьим бомбардиром чемпионата после Роберта Левандовски (35) и Патрика Шика из «Байера» (24). Также Холанн был очень нацелен на ворота соперника — наносил в среднем 3.3 удара за игру и по этому показателю уступил только Левандовски (4.7).

Эрлинг станет главной атакующей силой и опцией в нападении «Сити». При поддержке более высококлассных партнеров, чем были в Дортмунде, Холанн может улучшить голевые достижения эпохи бундеслиги. Но многое зависит от того, насколько быстро он привыкнет к тактике «Сити», как аккуратно его встроит в командный механизм Гвардиола и как много у норвежца будет травм. Поговаривают, у Эрлинга есть постоянные проблемы с коленями и мышцами, а в жесткой АПЛ риск вылететь на длительный срок возрастет.

Но если все сложится, норвежец станет машиной и одним из основных претендентов на «Золотую бутсу» чемпионата Англии. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить на тотал больше 19.5 гола Холанна за коэффициент 1.85, на ТМ 19.5 — также за 1.85.

Помимо 22 забитых мячей в чемпионате Германии Эрлинг выкатил за сезон восемь ассистов. Неплохой результат, учитывая, что у лучшего распасовщика «Сити» — Габриэла Жезуса — тоже восемь голевых, а у несравненного Кевина де Брёйне — семь. На тотал больше 7.5 ассиста Холанна в будущем сезоне можно поставить за 1.85. За ту же котировку доступен ТМ 7.5.

Можно угадать весь набор бомбардира — голы + голевые передачи. На тотал больше 27.5 очка и на тотал меньше 27.5 очка коэффициент одинаковый — 1.85.

В чемпионате Германии Холанн нередко стрелял дуплетом — оформил семь дублей за сезон. А в розыгрыше-2020/21 — вообще 10. Аналитики считают, что в АПЛ этот показатель у норвежца снизится — приблизительно до четырех-пяти дублей. На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.85, на ТМ 4.5 — также традиционно 1.85.

За 2.5 года в «Боруссии» помимо множества дублей Эрлинг дважды в чемпионате оформил хет-трик и еще раз — покер. На тотал больше 2.5 хет-трика в его исполнении в АПЛ коэффициент 2.85, на ТМ 2.5 — 1.37.

Жесткость английского футбола сломает характер Холанна?

Несмотря на крупные габариты и агрессивный внешний вид, Эрлинг — душка. Он редко грубит, почти не встревает в перепалки с соперниками и всегда извиняется за свои действия. Поэтому за период карьеры в Германии он не пропустил ни одной игры из-за прямой дисквалификации — на его счету ноль красных карточек. Более того, он ни разу не удалялся ни только в футболке «Боруссии», но и в любой другой. Поэтому коэффициент на красную карточку для Холанна в будущем сезоне АПЛ дикий — 13.0.

Что до желтых прямоугольников, то в бундеслиге Эрлинг видел их перед собой пять раз — дважды во втором сезоне и трижды в заключительном. Аналитики верят, что Холанн не будет часто вестись на провокации брутальных британских мужиков и сохранит внутренний дзэн. А значит, не нахватает много предупреждений — на тотал больше 3.5 желтой карточки для норвежца коэффициент 2.55, на ТМ 3.5 — 1.45.