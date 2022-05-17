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Стартовый сезон Холанна в АПЛ: забьет больше 20 мячей и удалится впервые в карьере?

Норвежец переезжает в Англию в статусе суперробота по штамповке голов.
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Эрлинг Холанн празднует забитый мяч.
Фото Global Look Press
Норвежец переезжает в Англию в статусе суперробота по штамповке голов.

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн будущим летом сменит клуб и станет игроком «Манчестер Сити». «Горожане» анонсировали переход одного из лучших страйкеров мира в середине мая. Эксперты и болельщики в предвкушении выступления Эрлинга в команде Пепа Гвардиолы строят догадки, сколько мячей он забьет и сколько трофеев принесет новому клубу.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ оценили перспективы норвежца и его возможные достижения в АПЛ-2022/23.

Холанн — новый лучший бомбардир «Сити»?

В прошедшем сезоне бундеслиги 21-летний нападающий провел всего 24 матча — 10 встреч Эрлинг пропустил из-за различных травм. Но это не помешало ему забить 22 мяча и стать третьим бомбардиром чемпионата после Роберта Левандовски (35) и Патрика Шика из «Байера» (24). Также Холанн был очень нацелен на ворота соперника — наносил в среднем 3.3 удара за игру и по этому показателю уступил только Левандовски (4.7).

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Эрлинг станет главной атакующей силой и опцией в нападении «Сити». При поддержке более высококлассных партнеров, чем были в Дортмунде, Холанн может улучшить голевые достижения эпохи бундеслиги. Но многое зависит от того, насколько быстро он привыкнет к тактике «Сити», как аккуратно его встроит в командный механизм Гвардиола и как много у норвежца будет травм. Поговаривают, у Эрлинга есть постоянные проблемы с коленями и мышцами, а в жесткой АПЛ риск вылететь на длительный срок возрастет.

Но если все сложится, норвежец станет машиной и одним из основных претендентов на «Золотую бутсу» чемпионата Англии. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить на тотал больше 19.5 гола Холанна за коэффициент 1.85, на ТМ 19.5 — также за 1.85.

Помимо 22 забитых мячей в чемпионате Германии Эрлинг выкатил за сезон восемь ассистов. Неплохой результат, учитывая, что у лучшего распасовщика «Сити» — Габриэла Жезуса — тоже восемь голевых, а у несравненного Кевина де Брёйне — семь. На тотал больше 7.5 ассиста Холанна в будущем сезоне можно поставить за 1.85. За ту же котировку доступен ТМ 7.5.

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Можно угадать весь набор бомбардира — голы + голевые передачи. На тотал больше 27.5 очка и на тотал меньше 27.5 очка коэффициент одинаковый — 1.85.

В чемпионате Германии Холанн нередко стрелял дуплетом — оформил семь дублей за сезон. А в розыгрыше-2020/21 — вообще 10. Аналитики считают, что в АПЛ этот показатель у норвежца снизится — приблизительно до четырех-пяти дублей. На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.85, на ТМ 4.5 — также традиционно 1.85.

За 2.5 года в «Боруссии» помимо множества дублей Эрлинг дважды в чемпионате оформил хет-трик и еще раз — покер. На тотал больше 2.5 хет-трика в его исполнении в АПЛ коэффициент 2.85, на ТМ 2.5 — 1.37.

Жесткость английского футбола сломает характер Холанна?

Несмотря на крупные габариты и агрессивный внешний вид, Эрлинг — душка. Он редко грубит, почти не встревает в перепалки с соперниками и всегда извиняется за свои действия. Поэтому за период карьеры в Германии он не пропустил ни одной игры из-за прямой дисквалификации — на его счету ноль красных карточек. Более того, он ни разу не удалялся ни только в футболке «Боруссии», но и в любой другой. Поэтому коэффициент на красную карточку для Холанна в будущем сезоне АПЛ дикий — 13.0.

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Что до желтых прямоугольников, то в бундеслиге Эрлинг видел их перед собой пять раз — дважды во втором сезоне и трижды в заключительном. Аналитики верят, что Холанн не будет часто вестись на провокации брутальных британских мужиков и сохранит внутренний дзэн. А значит, не нахватает много предупреждений — на тотал больше 3.5 желтой карточки для норвежца коэффициент 2.55, на ТМ 3.5 — 1.45.

Эрлин Холанн
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Динамо

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Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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