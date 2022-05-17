Стартовый сезон Холанна в АПЛ: забьет больше 20 мячей и удалится впервые в карьере?
Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн будущим летом сменит клуб и станет игроком «Манчестер Сити». «Горожане» анонсировали переход одного из лучших страйкеров мира в середине мая. Эксперты и болельщики в предвкушении выступления Эрлинга в команде Пепа Гвардиолы строят догадки, сколько мячей он забьет и сколько трофеев принесет новому клубу.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ оценили перспективы норвежца и его возможные достижения в АПЛ-2022/23.
Холанн — новый лучший бомбардир «Сити»?
В прошедшем сезоне бундеслиги 21-летний нападающий провел всего 24 матча — 10 встреч Эрлинг пропустил из-за различных травм. Но это не помешало ему забить 22 мяча и стать третьим бомбардиром чемпионата после Роберта Левандовски (35) и Патрика Шика из «Байера» (24). Также Холанн был очень нацелен на ворота соперника — наносил в среднем 3.3 удара за игру и по этому показателю уступил только Левандовски (4.7).
Эрлинг станет главной атакующей силой и опцией в нападении «Сити». При поддержке более высококлассных партнеров, чем были в Дортмунде, Холанн может улучшить голевые достижения эпохи бундеслиги. Но многое зависит от того, насколько быстро он привыкнет к тактике «Сити», как аккуратно его встроит в командный механизм Гвардиола и как много у норвежца будет травм. Поговаривают, у Эрлинга есть постоянные проблемы с коленями и мышцами, а в жесткой АПЛ риск вылететь на длительный срок возрастет.
Но если все сложится, норвежец станет машиной и одним из основных претендентов на «Золотую бутсу» чемпионата Англии. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить на тотал больше 19.5 гола Холанна за коэффициент 1.85, на ТМ 19.5 — также за 1.85.
Помимо 22 забитых мячей в чемпионате Германии Эрлинг выкатил за сезон восемь ассистов. Неплохой результат, учитывая, что у лучшего распасовщика «Сити» — Габриэла Жезуса — тоже восемь голевых, а у несравненного Кевина де Брёйне — семь. На тотал больше 7.5 ассиста Холанна в будущем сезоне можно поставить за 1.85. За ту же котировку доступен ТМ 7.5.
Можно угадать весь набор бомбардира — голы + голевые передачи. На тотал больше 27.5 очка и на тотал меньше 27.5 очка коэффициент одинаковый — 1.85.
В чемпионате Германии Холанн нередко стрелял дуплетом — оформил семь дублей за сезон. А в розыгрыше-2020/21 — вообще 10. Аналитики считают, что в АПЛ этот показатель у норвежца снизится — приблизительно до четырех-пяти дублей. На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.85, на ТМ 4.5 — также традиционно 1.85.
За 2.5 года в «Боруссии» помимо множества дублей Эрлинг дважды в чемпионате оформил хет-трик и еще раз — покер. На тотал больше 2.5 хет-трика в его исполнении в АПЛ коэффициент 2.85, на ТМ 2.5 — 1.37.
Жесткость английского футбола сломает характер Холанна?
Несмотря на крупные габариты и агрессивный внешний вид, Эрлинг — душка. Он редко грубит, почти не встревает в перепалки с соперниками и всегда извиняется за свои действия. Поэтому за период карьеры в Германии он не пропустил ни одной игры из-за прямой дисквалификации — на его счету ноль красных карточек. Более того, он ни разу не удалялся ни только в футболке «Боруссии», но и в любой другой. Поэтому коэффициент на красную карточку для Холанна в будущем сезоне АПЛ дикий — 13.0.
Что до желтых прямоугольников, то в бундеслиге Эрлинг видел их перед собой пять раз — дважды во втором сезоне и трижды в заключительном. Аналитики верят, что Холанн не будет часто вестись на провокации брутальных британских мужиков и сохранит внутренний дзэн. А значит, не нахватает много предупреждений — на тотал больше 3.5 желтой карточки для норвежца коэффициент 2.55, на ТМ 3.5 — 1.45.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0