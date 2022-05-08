БЕТСИТИ Кубок России — самый яркий футбольный турнир страны. Как он вернул любовь болельщиков?
БЕТСИТИ Кубок России в этом году более захватывающий, чем чемпионат страны. Здесь куда больше интриг, неожиданных результатов и ярких эмоций. Чего стоят только поражения чемпиона страны «Зенита» и действующего обладателя трофея «Локомотива» в матчах с командами ФНЛ.
В чем же секрет, ведь еще совсем недавно турнир был довольно тривиальным соревнованием? Все дело в реформах и спонсоре, который стал их соавтором. Рассказываем обо всем по порядку.
Приход БЕТСИТИ. Как это было и что изменилось?
Призовой фонд и формат
Букмекерская компания БЕТСИТИ стала титульным спонсором Кубка России в сезоне-2020/21. Тогда же РФС принял решение о реформе турнира, в которой компания принимала активное участие.
Стадий в Кубке стало больше — новый формат предусматривает «Элитный групповой раунд», который разделяет 1/64 и 1/8 финала. Существовавшие ранее 1/256 и 1/128 финала тоже сохранились и стали квалификацией к групповому этапу. С приходом БЕТСИТИ в соревновании появились призовые для команд в каждом раунде.
Например, в сезоне-2021/22 команды получают за победы следующие выплаты:
- Победитель — 40 млн рублей;
- Финалист — 10 млн рублей;
- 1/2 — 2 млн рублей;
- 1/4 — 2 млн рублей;
- 1/8 — 2 млн рублей;
- Элитный групповой раунд — 2 млн рублей;
- 1/64 — 2 млн рублей;
- 1/128 — 1 млн рублей;
- 1/256 — 400 тыс рублей.
Система вознаграждений дала командам новую мотивацию, повысила зрелищность и привлекательность. Теперь даже у самых маленьких клубов появилась возможность заработать благодаря успешной игре. Призовые помогают развивать вторые и детские команды, ведь половина от суммы уходит на детско-юношеский футбол. Это прокачивает спорт, особенно в регионах, которые зачастую испытывают проблемы с финансированием футбола.
Участники и трансляции
Изменения, произошедшие в Кубке страны с приходом БЕТСИТИ, коснулись и числа участников — их количество увеличилось c традиционных 95 до 99, а в сезоне-2021/22 в обновленном турнире на ранних стадиях сыграли любительские команды. Среди них «Ядро» из Санкт-Петербурга и «СтавАгросоюз» из села Ивановское Ставропольского края.
Коллективов из нижних профессиональных дивизионов страны тоже стало больше — некоторые из них добрались до Элитного группового этапа, где встретились с топ-клубами страны. При этом матчи с ними обязательно проходят на домашних стадионах более слабых команд, что повышает интерес к турниру в регионах.
В этом сезоне команда ФНЛ-2 «Чайка» из Песчанокопского преодолела Элитный групповой этап и добралась до плей-офф.
Кубок теперь можно смотреть с самых первых стадий — все матчи транслируются на YouTube, что повышает интерес к турниру. Посмотреть онлайн-игру любимой команды могут даже болельщики небольших клубов из низших дивизионов.
Работа с болельщиками и спецпроекты
Главный спонсор турнира не только увеличил призовые и помог изменению формата, но и повысил его медийность. Букмекер ворвался в социальные сети и на ТВ. Теперь про Кубок знают все любители спорта в России, а не только болельщики команд, участвующих в соревнованиях. Чем же именно занимается БЕТСИТИ?
Премия «Лучший игрок матча» и сборная тура
Специально для Кубка России БЕТСИТИ учредил премию «Лучший игрок матча». Звание и трофей в виде серебряной тарелки с именной гравировкой, вручается футболистам после каждого матча плей-офф.
Награда сразу стала популярной — клубы, чьи игроки становятся ее обладателями, рассказывают об этой новости в социальных сетях, футболисты публикуют радостные фотографии. Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча с ЦСКА хвастался трофеем перед журналистами.
Также после каждого раунда жюри из амбассадоров турнира и экспертов БЕТСИТИ формирует символическую сборную тура. Про нее рассказывают РФС, СМИ и сами футболисты.
Акции для болельщиков
БЕТСИТИ в своих социальных сетях рассказывает обо всем, что происходит в Кубке России. Для болельщиков проводятся розыгрыши призов и билетов на матчи турнира. Ни одна игра не остается без внимания, информацию о ней можно найти в телеграм-канале компании и на странице во «ВКонтакте».
Помимо официальной информации о матчах в соцсетях букмекера всегда найдется и развлекательный контент: видео, мемы, инфографики, посты с интересными фактами и историями, интервью с игроками, тренерами, болельщиками и многое другое.
Игра миллионов
В этом сезоне БЕТСИТИ запустил для болельщиков всероссийский конкурс «Игра миллионов». В нем болельщики могут выиграть фрибет до 1 000 000 рублей, футболки с автографами любимых игроков, соревнуясь в прогнозах на матчи турнира. Сразиться можно не только между собой, но и со звездами российского футбола: Егором Титовым, Дмитрием Аленичевым, Русланом Нигматуллиным и Дмитрием Сычевым.
К «Игре миллионов» букмекер запустил целое ТВ-шоу, которое выходит в перерывах матчей БЕТСИТИ Кубка России. Во время игр 1/4 финала программу вели известные комментаторы Дмитрий Губерниев и Софья Тартакова.
Есть у БЕТСИТИ и локальные конкурсы, посвященные турниру. Например, перед игрой ЦСКА — «Спартак» в 1/4 финала желающие могли принять участие в тесте на знание истории главного московского дерби и получить в подарок до 1 500 рублей. В других ситуативных акциях можно выигрывать билеты, специальные тревел-туры на игры, атрибутику любимого клуба, посещение автограф-сессии с игроками и многое другое.
Болельщиков развлекают и на стадионах по всей России, а на каждом матче турнира в различных конкурсах и matchday-активностях с призами участвуют сотни и тысячи любителей футбола. За время партнерства Кубка России и БЕТСИТИ призы получили несколько тысяч болельщиков.
Сегодня Кубок России — динамичное и привлекательное для зрителей соревнование. Реформы, которые помогала проводить компания БЕТСИТИ, сделали Кубок зрелищнее и интереснее, а разнообразные акции для болельщиков помогли повысить интерес к турниру и увеличить аудиторию.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0