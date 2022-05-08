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Сегодня, 14:30

БЕТСИТИ Кубок России — самый яркий футбольный турнир страны. Как он вернул любовь болельщиков?

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Зелимхан Бакаев празднует гол в БЕТСИТИ Кубке России.
Фото ФК «Спартак»
Игроки «Спартака» радуются победе над ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России.
Фото ФК «Спартак»
Роман Евгеньев («Динамо»).
Фото ФК «Динамо»
«Ростов» против «Чайки» в БЕТСИТИ Кубке России.
Фото ФК «Ростов»
«Динамо» в серии пенальти против «Балтики» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России.
Фото ФК «Динамо»
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От тривиального соревнования до ТВ-шоу.

БЕТСИТИ Кубок России в этом году более захватывающий, чем чемпионат страны. Здесь куда больше интриг, неожиданных результатов и ярких эмоций. Чего стоят только поражения чемпиона страны «Зенита» и действующего обладателя трофея «Локомотива» в матчах с командами ФНЛ.

В чем же секрет, ведь еще совсем недавно турнир был довольно тривиальным соревнованием? Все дело в реформах и спонсоре, который стал их соавтором. Рассказываем обо всем по порядку.

Приход БЕТСИТИ. Как это было и что изменилось?

Призовой фонд и формат

Букмекерская компания БЕТСИТИ стала титульным спонсором Кубка России в сезоне-2020/21. Тогда же РФС принял решение о реформе турнира, в которой компания принимала активное участие.

Стадий в Кубке стало больше — новый формат предусматривает «Элитный групповой раунд», который разделяет 1/64 и 1/8 финала. Существовавшие ранее 1/256 и 1/128 финала тоже сохранились и стали квалификацией к групповому этапу. С приходом БЕТСИТИ в соревновании появились призовые для команд в каждом раунде.

Роман Евгеньев («Динамо»). Фото ФК «Динамо»
Роман Евгеньев («Динамо»).
ФК «Динамо»

Например, в сезоне-2021/22 команды получают за победы следующие выплаты:

  • Победитель — 40 млн рублей;
  • Финалист — 10 млн рублей;
  • 1/2 — 2 млн рублей;
  • 1/4 — 2 млн рублей;
  • 1/8 — 2 млн рублей;
  • Элитный групповой раунд — 2 млн рублей;
  • 1/64 — 2 млн рублей;
  • 1/128 — 1 млн рублей;
  • 1/256 — 400 тыс рублей.

Система вознаграждений дала командам новую мотивацию, повысила зрелищность и привлекательность. Теперь даже у самых маленьких клубов появилась возможность заработать благодаря успешной игре. Призовые помогают развивать вторые и детские команды, ведь половина от суммы уходит на детско-юношеский футбол. Это прокачивает спорт, особенно в регионах, которые зачастую испытывают проблемы с финансированием футбола.

Участники и трансляции

Изменения, произошедшие в Кубке страны с приходом БЕТСИТИ, коснулись и числа участников — их количество увеличилось c традиционных 95 до 99, а в сезоне-2021/22 в обновленном турнире на ранних стадиях сыграли любительские команды. Среди них «Ядро» из Санкт-Петербурга и «СтавАгросоюз» из села Ивановское Ставропольского края.

Коллективов из нижних профессиональных дивизионов страны тоже стало больше — некоторые из них добрались до Элитного группового этапа, где встретились с топ-клубами страны. При этом матчи с ними обязательно проходят на домашних стадионах более слабых команд, что повышает интерес к турниру в регионах.

В этом сезоне команда ФНЛ-2 «Чайка» из Песчанокопского преодолела Элитный групповой этап и добралась до плей-офф.

«Ростов» против «Чайки» в БЕТСИТИ Кубке России. Фото ФК «Ростов»
«Ростов» против «Чайки» в БЕТСИТИ Кубке России.
ФК «Ростов»

Кубок теперь можно смотреть с самых первых стадий — все матчи транслируются на YouTube, что повышает интерес к турниру. Посмотреть онлайн-игру любимой команды могут даже болельщики небольших клубов из низших дивизионов.

Работа с болельщиками и спецпроекты

Главный спонсор турнира не только увеличил призовые и помог изменению формата, но и повысил его медийность. Букмекер ворвался в социальные сети и на ТВ. Теперь про Кубок знают все любители спорта в России, а не только болельщики команд, участвующих в соревнованиях. Чем же именно занимается БЕТСИТИ?

Премия «Лучший игрок матча» и сборная тура

Специально для Кубка России БЕТСИТИ учредил премию «Лучший игрок матча». Звание и трофей в виде серебряной тарелки с именной гравировкой, вручается футболистам после каждого матча плей-офф.

Награда сразу стала популярной — клубы, чьи игроки становятся ее обладателями, рассказывают об этой новости в социальных сетях, футболисты публикуют радостные фотографии. Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча с ЦСКА хвастался трофеем перед журналистами.

Игроки «Спартака» радуются победе над ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России. Фото ФК «Спартак»
Игроки «Спартака» радуются победе над ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России.
Фото ФК «Спартак»

Также после каждого раунда жюри из амбассадоров турнира и экспертов БЕТСИТИ формирует символическую сборную тура. Про нее рассказывают РФС, СМИ и сами футболисты.

Акции для болельщиков

БЕТСИТИ в своих социальных сетях рассказывает обо всем, что происходит в Кубке России. Для болельщиков проводятся розыгрыши призов и билетов на матчи турнира. Ни одна игра не остается без внимания, информацию о ней можно найти в телеграм-канале компании и на странице во «ВКонтакте».

Помимо официальной информации о матчах в соцсетях букмекера всегда найдется и развлекательный контент: видео, мемы, инфографики, посты с интересными фактами и историями, интервью с игроками, тренерами, болельщиками и многое другое.

Игра миллионов

В этом сезоне БЕТСИТИ запустил для болельщиков всероссийский конкурс «Игра миллионов». В нем болельщики могут выиграть фрибет до 1 000 000 рублей, футболки с автографами любимых игроков, соревнуясь в прогнозах на матчи турнира. Сразиться можно не только между собой, но и со звездами российского футбола: Егором Титовым, Дмитрием Аленичевым, Русланом Нигматуллиным и Дмитрием Сычевым.

К «Игре миллионов» букмекер запустил целое ТВ-шоу, которое выходит в перерывах матчей БЕТСИТИ Кубка России. Во время игр 1/4 финала программу вели известные комментаторы Дмитрий Губерниев и Софья Тартакова.

«Динамо» в серии пенальти против «Балтики» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России. Фото ФК «Динамо»
«Динамо» в серии пенальти против «Балтики» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России.
ФК «Динамо»

Есть у БЕТСИТИ и локальные конкурсы, посвященные турниру. Например, перед игрой ЦСКА — «Спартак» в 1/4 финала желающие могли принять участие в тесте на знание истории главного московского дерби и получить в подарок до 1 500 рублей. В других ситуативных акциях можно выигрывать билеты, специальные тревел-туры на игры, атрибутику любимого клуба, посещение автограф-сессии с игроками и многое другое.

Болельщиков развлекают и на стадионах по всей России, а на каждом матче турнира в различных конкурсах и matchday-активностях с призами участвуют сотни и тысячи любителей футбола. За время партнерства Кубка России и БЕТСИТИ призы получили несколько тысяч болельщиков.

Сегодня Кубок России — динамичное и привлекательное для зрителей соревнование. Реформы, которые помогала проводить компания БЕТСИТИ, сделали Кубок зрелищнее и интереснее, а разнообразные акции для болельщиков помогли повысить интерес к турниру и увеличить аудиторию.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 0 : 1
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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