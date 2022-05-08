Ян Блахович — Александр Ракич: поляк разберется с Ракетой после тяжелой травмы?
14 мая 2022 года на арене UFC APEX в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC on ESPN, в главном бою которого сойдутся поляк Ян Блахович и австриец сербского происхождения Александр Ракич. Поединки основного карда начнутся в 5.00 мск, Блахович и Ракич выйдут в клетку приблизительно в 7.00.
Где смотреть прямую трансляцию боя Блахович — Ракич?
В прямом эфире схватку полутяжей можно увидеть на онлайн-платформе UFC Fight Pass.
Ян Блахович
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают поляка аутсайдером поединка. На его триумф можно поставить с коэффициентом 2.35, это примерно 42% вероятности исхода.
39-летний Блахович — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. Боец забрал вакантный титул в сентябре 2020 года, но наслаждался статусом чуть больше года. До 30 октября 2021-го Ян шел на серии из пяти побед и оформил одну защиту в бою с Исраэлем Адесаньей, но проиграл бразильцу Гловеру Тейшейре. Во втором раунде поляк пропустил атаку и позволил сопернику задушить себя.
Это поражение стало для Блаховича девятым в карьере и всего четвертым досрочным. Последний раз он не дотерпел до судейского решения три года назад в поединке с другим бразильцем — Тиаго Сантосом (ТКО ударами). Сейчас статистика польского атлета 28-9: восемь побед нокаутом, девять — сдачей, 11 — решением судей.
Ян не фаворит боя с Ракичем по одной весомой причине. Бойцы должны были встретиться еще в марте, но Блахович получил серьезную травму. «В зале я ощутил резкую боль, левая сторона тела была парализована. Мне сделали МРТ, которая показала, что один из шейных дисков давит на нерв. Я не чувствовал левую руку», — заявил он. Теперь бой состоится, но не факт, что травма снова не даст о себе знать.
Александр Ракич
Аналитики уверены, что у австрийца больше шансов победить. На то, что именно его рука будет поднята вверх, котировка 1.63 (57%).
Большое преимущество бойца по прозвищу Ракета над Блаховичем — возраст. Ракичу всего 30, и он на девять лет младше будущего соперника. Конечно, на стороне Яна будет опыт, но поможет ли он справиться со скоростью и выносливостью оппонента?
В последних трех поединках австриец без проблем выдержал все три минуты и лишь раз проиграл решением судей — швейцарцу турецкого происхождения Волкану Оздемиру. А его последней жертвой стал знакомый Блаховича Тиаго Сантос. При этом коронка Ракича все же не возня с противниками до истечения времени, а кровавое завершение. Девять из 14 побед Александр одержал нокаутами, семь из которых — после ударов руками.
Стойкость Ракича также поражает. В 16 поединках он потерпел всего два поражения, и лишь одно из них — досрочное. В дебютном бою пропустил удушающий от немца Кристиана Радке. С тех пор австриец очень осторожен.
Возможна ли ничья?
На «мирный» исход поединка можно поставить с громадным коэффициентом 70.0 (1%).
Ни Ракич, ни Блахович за карьеру не сталкивались с подобным исходом встречи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0