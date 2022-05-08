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Ян Блахович — Александр Ракич: поляк разберется с Ракетой после тяжелой травмы?

Прогноз и ставка на бой UFC Ян Блахович — Александр Ракич 14 мая 2022 года
Евгений Коростелев
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Ян Блахович.
Фото Global Look Press
В марте Блахович мог стать инвалидом.

14 мая 2022 года на арене UFC APEX в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC on ESPN, в главном бою которого сойдутся поляк Ян Блахович и австриец сербского происхождения Александр Ракич. Поединки основного карда начнутся в 5.00 мск, Блахович и Ракич выйдут в клетку приблизительно в 7.00.

Где смотреть прямую трансляцию боя Блахович — Ракич?

В прямом эфире схватку полутяжей можно увидеть на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Ян Блахович

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают поляка аутсайдером поединка. На его триумф можно поставить с коэффициентом 2.35, это примерно 42% вероятности исхода.

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39-летний Блахович — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. Боец забрал вакантный титул в сентябре 2020 года, но наслаждался статусом чуть больше года. До 30 октября 2021-го Ян шел на серии из пяти побед и оформил одну защиту в бою с Исраэлем Адесаньей, но проиграл бразильцу Гловеру Тейшейре. Во втором раунде поляк пропустил атаку и позволил сопернику задушить себя.

Это поражение стало для Блаховича девятым в карьере и всего четвертым досрочным. Последний раз он не дотерпел до судейского решения три года назад в поединке с другим бразильцем — Тиаго Сантосом (ТКО ударами). Сейчас статистика польского атлета 28-9: восемь побед нокаутом, девять — сдачей, 11 — решением судей.

Ян не фаворит боя с Ракичем по одной весомой причине. Бойцы должны были встретиться еще в марте, но Блахович получил серьезную травму. «В зале я ощутил резкую боль, левая сторона тела была парализована. Мне сделали МРТ, которая показала, что один из шейных дисков давит на нерв. Я не чувствовал левую руку», — заявил он. Теперь бой состоится, но не факт, что травма снова не даст о себе знать.

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Александр Ракич

Аналитики уверены, что у австрийца больше шансов победить. На то, что именно его рука будет поднята вверх, котировка 1.63 (57%).

Большое преимущество бойца по прозвищу Ракета над Блаховичем — возраст. Ракичу всего 30, и он на девять лет младше будущего соперника. Конечно, на стороне Яна будет опыт, но поможет ли он справиться со скоростью и выносливостью оппонента?

В последних трех поединках австриец без проблем выдержал все три минуты и лишь раз проиграл решением судей — швейцарцу турецкого происхождения Волкану Оздемиру. А его последней жертвой стал знакомый Блаховича Тиаго Сантос. При этом коронка Ракича все же не возня с противниками до истечения времени, а кровавое завершение. Девять из 14 побед Александр одержал нокаутами, семь из которых — после ударов руками.

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Стойкость Ракича также поражает. В 16 поединках он потерпел всего два поражения, и лишь одно из них — досрочное. В дебютном бою пропустил удушающий от немца Кристиана Радке. С тех пор австриец очень осторожен.

Возможна ли ничья?

На «мирный» исход поединка можно поставить с громадным коэффициентом 70.0 (1%).

Ни Ракич, ни Блахович за карьеру не сталкивались с подобным исходом встречи.

Прогнозы на спорт
Ян Блахович
UFC
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 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
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 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
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 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
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 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
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 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
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